Bãi biển ở Thái Lan náo loạn vì nhóm khách Tây bơi lội không mặc quần áo

Sự việc xảy ra vào ngày 5/3 tại một bãi biển thuộc Rawai, huyện Mueang, Phuket (Thái Lan). Theo ghi nhận, nhiều nhóm du khách chủ yếu đến từ Nga và châu Âu bị phát hiện tắm nắng, bơi lội trong tình trạng khỏa thân.

Một số blogger du lịch nước ngoài thậm chí giới thiệu bãi tắm nằm ở khu vực hẻo lánh này là "bãi biển khỏa thân". Đây là bãi biển dài khoảng 800m, nằm dọc theo một lối đi ven biển hẹp trước khi tới mũi Laem Phromthep.

Cảnh sát địa phương có mặt để kiểm tra bãi biển nơi được du khách nước ngoài gọi là “bãi biển khỏa thân” (Ảnh: Pattaya Mail).

Mặc dù vị trí khá khó tiếp cận, giới chức xác nhận đây là đất công cộng, không thuộc sở hữu tư nhân và không thu phí vào cửa.

Tuy nhiên, người dân địa phương tại Rawai đã bày tỏ phản đối hoạt động này, cho rằng hành vi tắm nắng khỏa thân không phù hợp với chuẩn mực văn hóa của Thái Lan và ảnh hưởng tới nếp sống cộng đồng.

Người dân kêu gọi cảnh sát, chính quyền địa phương và cơ quan du lịch vào cuộc để chấn chỉnh, yêu cầu du khách nước ngoài mặc trang phục phù hợp khi sử dụng bãi biển.

Ngày 6/3, Cục Cảnh sát Du lịch phối hợp với lực lượng tuần tra của chính quyền Rawai tăng cường giám sát các bãi biển công cộng sau khi nhận được các thông tin phản ánh từ người dân.

Đại diện Cục Cảnh sát Du lịch Phuket cho biết, khoảng 13h ngày 6/3, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra. Thời điểm này, khu vực ghi nhận có vài chục khách nước ngoài đang có mặt ở bãi biển nói trên.

Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ lắp đặt các bảng thông báo đa ngôn ngữ với nội dung nêu rõ quy định và các hành vi bị cấm tại khu vực công cộng nhằm giúp du khách nắm rõ thông tin.

Trung tá Ekachai Siri, Trưởng đồn Cảnh sát Du lịch số 1 cũng đưa ra cảnh báo và giải thích quy định cho du khách, nhấn mạnh việc cần tuân thủ chuẩn mực ứng xử ở nơi công cộng.

Du khách tắm biển ở Thái Lan (Ảnh: Sheunny).

Cùng với đó, các công ty lữ hành, đại sứ quán nước ngoài ở địa phương tiếp tục phối hợp để phổ biến thông tin nhằm giữ gìn thuần phong mỹ tục cũng như chuẩn mực văn hóa của Thái Lan.

Giới chức cho biết cách tiếp cận chủ động này thể hiện nỗ lực của Phuket trong việc cân bằng giữa thực thi pháp luật và duy trì hình ảnh thân thiện với du khách, bảo đảm khách du lịch có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo đồng thời tôn trọng phong tục và quy định địa phương.

Được biết, Thái Lan hiện không có bãi biển khỏa thân công cộng hợp pháp. Hành vi này bị coi là khiếm nhã, vi phạm pháp luật và có thể nhận phạt 5.000 baht (4,1 triệu đồng).

Tuy nhiên, một số khu nghỉ dưỡng riêng tư như Oriental Beach Village trên đảo Kho Kho Khao ở tỉnh Phang Nga cho phép du khách được khỏa thân. Đây là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Thái Lan là nơi du khách được thoải mái cởi bỏ trang phục và hòa mình với thiên nhiên một cách hợp pháp.

Theo truyền thông Thái Lan, điểm đến này là nơi lý tưởng dành cho những người theo chủ nghĩa tự nhiên vốn còn lạ lẫm ở châu Á - nơi công chúng thường có cái nhìn dè dặt về vấn đề khỏa thân.