Chợ hoa lớn nhất TPHCM nhộn nhịp dịp 8/3

Không khí mua bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cận kề. Từ sáng sớm đến đêm muộn, các tiểu thương tại đây tất bật nhập hàng, phân loại và cắm hoa để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân thành phố.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ không chỉ là điểm đến của khách mua lẻ mà còn là nguồn cung cấp hoa tươi sỉ lớn nhất TPHCM, nơi các shop hoa, tiệm cắm hoa và đơn vị tổ chức sự kiện thường xuyên lui tới để nhập hàng.

Hàng trăm loại hoa tươi đa dạng như hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa hướng dương… được bày bán, với nguồn cung chủ yếu từ Đà Lạt, các tỉnh miền Tây và cả nhập khẩu từ nước ngoài.

Chị Thúy, một tiểu thương tại chợ, chia sẻ: "Việc cắm và trang trí mỗi bó hoa thường mất khoảng 45 phút. Năm nay các mẫu hoa rất đa dạng. Phần lớn các chủ tiệm hoa trong thành phố đã nhập hàng từ trước, những ngày này chủ yếu là các bạn trẻ và gia đình đến mua hoa tặng người thân".

Lượng hoa đổ về chợ tăng mạnh, khiến khu chợ càng trở nên nhộn nhịp. Do hoa tươi cồng kềnh và dễ dập nát, đội ngũ vận chuyển hàng (shipper) luôn túc trực để giao hoa cho khách có nhu cầu.

Ngày 8/3 là dịp đặc biệt để tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống, vì vậy nhu cầu mua hoa tăng cao.

Chị Thu Hiền (quận 8 cũ) cho biết đang tranh thủ chọn những bó hoa tươi để tặng thầy cô nhân dịp 8/3.

Các tiểu thương tất bật phân loại để kịp phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại một số khu vực sâu bên trong chợ, lượng khách vẫn còn thưa thớt.

Không chỉ người dân TPHCM, nhiều du khách nước ngoài cũng ghé thăm chợ hoa Hồ Thị Kỷ để tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Càng về đêm, khu chợ càng đông đúc khi nhiều người tranh thủ đến chọn hoa sau giờ làm.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ được thành lập năm 1987, ban đầu có quy mô nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu mua bán hoa của người dân và tiểu thương. Trải qua nhiều năm phát triển, nơi đây đã trở thành chợ hoa sỉ lớn, nổi tiếng tại TPHCM.