Bức ảnh vô tình lộ thông tin khiến con trai ông trùm Ukraine bị sát hại?

Con trai ông trùm ở Ukraine bị bắt cóc và hủy hoại cơ thể

Vụ việc hiện gây rúng động truyền thông quốc tế liên quan tới chuyện du khách Igor Komarov (quốc tịch Ukraine) bị bắt cóc khi du lịch cùng bạn gái tại Bali (Indonesia). Sau đó, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu gia đình phải nộp khoản tiền chuộc khổng lồ.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, Komarov bị một nhóm người phục kích và bắt cóc vào ngày 15/2 tại khu vực Jimbaran. Đây vốn là một khu ven biển nổi tiếng của Bali, nơi có nhiều du khách Nga và Ukraine sinh sống, nghỉ dưỡng.

Trước khi bị bắt cóc, nạn nhân và bạn gái được cho là đang nghỉ dưỡng ở khu ven biển nổi tiếng của Bali (Ảnh: iStock).

Nhóm nghi phạm đã sử dụng đoàn xe để thực hiện vụ bắt cóc theo kiểu “tác chiến quân sự”. Nạn nhân sau đó bị đưa tới một biệt thự sang trọng ở bờ biển phía tây của Bali.

Tại đây, anh bị tra tấn, cho dùng thuốc và bị hủy hoại cơ thể.

Theo thông tin điều tra, Komarov bị ép xuất hiện trong một đoạn video yêu cầu một doanh nhân giàu có người Ukraine trả khoản tiền chuộc lên tới 10 triệu USD.

Thông tin từ New York Post đăng tải, cha của nạn nhân được cho là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh và tội phạm ở thành phố Dnipro (Ukraine). Người này thường được nhắc đến trong các cấu trúc tội phạm có tổ chức tại khu vực. Vụ bắt cóc nhiều khả năng nhằm mục đích tống tiền.

Tuy nhiên cuối cùng nạn nhân vẫn bị sát hại. Những phần thi thể của nạn nhân vừa được phát hiện ở cửa một con sông trên đảo Bali. Lúc này cơ thể bị phân hủy nặng nên không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở một cửa sông (Ảnh: News).

Theo cảnh sát, phần đầu bị chặt rời và các bộ phận cơ thể được tìm thấy tại một con sông trên đảo. Một số dấu hiệu gồm hình xăm ở vùng ngực và tình trạng hai mắt bầm tím cho thấy khả năng cao trùng khớp với Komarov, 28 tuổi.

Bí ẩn chỉ được làm sáng tỏ khi cảnh sát Bali gửi mẫu xương tới phòng thí nghiệm pháp y quốc gia tại Jakarta để xét nghiệm ADN.

Người phát ngôn cảnh sát Bali, ông Ariasandy cho biết, hồ sơ ADN từ các phần thi thể đã được so sánh với mẫu tham chiếu từ cha mẹ nạn nhân và cho kết quả trùng khớp.

“Chúng tôi so sánh hồ sơ ADN từ các phần thi thể với mẫu của cha mẹ nạn nhân. Kết quả cho thấy sự trùng khớp", ông nói.

Bác sĩ pháp y Nola Margaret Gunawan, người đang tiến hành khám nghiệm tử thi tại bệnh viện Ngurah General cũng xác nhận kết quả xét nghiệm có độ chính xác tới 99,9%.

Trước đó bà cho biết quá trình xét nghiệm ADN có thể mất khoảng một tháng. Tuy nhiên, do vụ án thu hút sự chú ý lớn của dư luận nên quá trình này được đẩy nhanh.

Bạn gái vô tình tiết lộ vị trí cho nhóm bắt cóc?

Cảnh sát Bali đã xác định 7 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc, phân xác và sát hại nạn nhân.

Một nghi phạm là người nước ngoài, được xác định bằng chữ cái viết tắt CH, đã bị bắt tại đảo Lombok vốn là hòn đảo lân cận của Bali. Người này được cho là đã thuê một trong các chiếc xe dùng trong vụ bắt cóc và nhập cảnh Indonesia bằng hộ chiếu giả.

CH khai với cảnh sát rằng, anh ta không biết chiếc xe sẽ được sử dụng để phạm tội và chỉ được thuê để đi thuê xe với tiền công 500 USD (13 triệu đồng).

Nạn nhân và bạn gái trước khi vụ việc xảy ra (Ảnh: News).

Trong khi đó, 4 nghi phạm khác đã rời Bali qua sân bay quốc tế. Hai người còn lại được cho là vẫn đang lẩn trốn tại Bali hoặc một tỉnh khác của Indonesia. Tất cả đã bị đưa vào danh sách truy nã của Indonesia và thông báo đỏ của Interpol.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ thêm rằng một nghi phạm khác được xác nhận là công dân Indonesia cũng đã bị bắt vì cấp hộ chiếu giả cho CH.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, anh Komarov được cho là đang đi du lịch ở Bali cùng bạn gái có tên Eva Mishalova. Cô vốn là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 200.000 người theo dõi trên Instagram.

Bức ảnh chia sẻ của bạn gái nạn nhân được cho là đã tiết lộ vị trí với những kẻ bắt cóc (Ảnh: News).

Một số ý kiến cho rằng, bức ảnh mà Mishalova đăng tải trên trang cá nhân chụp khoảnh khắc 2 người bên nhau kèm theo lời chú thích "Yêu anh mỗi ngày" có thể đã vô tình tiết lộ vị trí của nạn nhân cho những kẻ bắt cóc.

Sau vụ việc, Mishalova vẫn giữ bức ảnh này trên trang cá nhân và tiếp tục đăng tải các nội dung khác khi đang du lịch ở Bali.

5 ngày sau vụ bạn trai bị bắt cóc, cô gái vẫn đăng video quảng bá mỹ phẩm và một đoạn clip nhảy tại câu lạc bộ nổi tiếng Savaya Bali.

Đến nay, Mishalova chưa phản hồi các câu hỏi từ báo chí về vụ việc.