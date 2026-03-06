Khách Tây đua nhau mang vali trống, "hô hào" đến Việt Nam để làm điều này

Những chiếc vali trống

Mang theo 3 chiếc vali trống khi hạ cánh xuống Việt Nam, nữ blogger người Mỹ Charisma Lindsey Stevens - chủ tài khoản @charismastev với gần 250.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok - không giấu “tham vọng” lấp đầy hành lý bằng những món đồ thời trang mua tại chỗ.

“Tôi đến Việt Nam với 3 chiếc vali trống và gần như không mang quần áo vì nghe nói mua sắm ở đây rất rẻ và đáng tiền. Hãy mang theo một chiếc vali trống. Một nửa quần áo của bạn có lẽ đã ghi “Made in Vietnam” (sản xuất ở Việt Nam), vậy tại sao không đến tận nơi mua trực tiếp từ cửa hàng?”, chị Charisma chia sẻ.

Chị Charisma đánh giá cao những trải nghiệm du lịch tại Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Một trong những điểm dừng chân của chị Charisma là Hội An (nay thuộc Đà Nẵng), nơi chị gọi là “thủ phủ may đo của thế giới”.

“Tôi đã đặt may nhiều món trong 24 giờ tại Hội An như váy, bộ hai mảnh, áo sơ mi, quần ống rộng, giày da thật, túi da thật, cốc gốm… Tôi rất hài lòng”, chị nói.

Theo trải nghiệm của nữ blogger, quy trình may đo diễn ra khá đơn giản, khách chọn mẫu, chọn màu, chọn chất liệu, được đo toàn bộ cơ thể và nhận sản phẩm hoàn thiện chỉ sau khoảng một ngày.

Chị cho biết, mức giá may quần áo dao động 30-50 USD (khoảng 800.000-1,3 triệu đồng) mỗi món, giày dép da thật may đo từ 20-100 USD (khoảng 500.000-2,6 triệu đồng) tùy loại.

Chị Charisma được tư vấn may đo tại một cửa hàng ở Hội An (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở TPHCM, nữ du khách cho biết chị còn khoảng 5 triệu đồng để chi tiêu trong 3 giờ cuối cùng trước khi rời Việt Nam.

“Tôi nhận ra đáng lẽ nên bắt đầu chuyến đi ở đây. Có lẽ có cả trăm cửa hàng thời trang trên một con phố. Tôi mua được một chiếc túi da thật giá 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng). Giá còn rẻ hơn túi giả da tôi mua ở nhà”, chị kể.

“Cơn sốt” du lịch chỉ để… mua sắm

Không chỉ chị Charisma, anh Kenai - nhà sáng tạo nội dung về thời trang đường phố 19 tuổi đến từ Melbourne (Australia) - cũng dành nhiều lời khen cho thị trường Việt Nam.

Kenai nhận định Việt Nam là “nơi tốt nhất trên thế giới để mua sắm thời trang đường phố”. Theo anh, một số cửa hàng có giá cao hơn mặt bằng chung ở Việt Nam, nhưng xét về chất lượng so với giá tiền thì “không tìm được mức giá này ở đâu trên thế giới”.

“Đó là lý do bạn nên đến Việt Nam. Tôi không thể nói dối rằng tôi đã tiêu quá nhiều tiền, nhưng giờ tôi cũng phải mặc quá nhiều đồ”, anh Kenai hài hước chia sẻ và cho biết đã đến Việt Nam với 14kg hành lý và rời đi với 24kg.

Trong khi đó, chị Grace Xu - nhà sáng tạo nội dung 28 tuổi đến từ Mỹ - thừa nhận chị phải mua vé quay trở lại Việt Nam chỉ để mua sắm.

“Mọi người đều bất ngờ khi tôi nói rằng tôi phải đặt vé máy bay đến Việt Nam chỉ để đi mua sắm. Tôi không thể ngừng kể về việc mình “cuồng” mua sắm ở đây thế nào”, chị Grace nói.

Theo chị, ngoài mức giá phải chăng, điều khiến chị quay lại là những thiết kế độc lạ, khó tìm ở nơi khác. Ngoài quần áo, các mặt hàng như trang sức, dây buộc tóc, móc khóa, mắt kính, đồ trang trí nhà cửa… với đủ kiểu dáng cũng thu hút cô nàng phải rút hầu bao.

Không dừng lại ở mua sắm, Grace tiết lộ chị luôn tranh thủ làm đẹp khi ở Việt Nam. “Tôi không thể rời Việt Nam khi chưa làm móng”, chị nói, đồng thời cho biết các dịch vụ làm tóc, làm móng tại đây vừa đa dạng vừa có giá hợp lý.

Không chỉ mua sắm, chị Grace Xu còn dành thời gian để làm đẹp ở Việt Nam (Ảnh: Instagram @amazingishgrace).

Những dịch vụ níu chân khách du lịch

Tương tự chị Grace, trải nghiệm của chị Charisma không chỉ gói gọn trong những cửa hàng thời trang. Tại Hà Nội, chị thử tết tóc và bày tỏ sự hài lòng với tay nghề của thợ làm tóc địa phương. “Nếu đến Hà Nội, đừng tết tóc sẵn mà hãy làm ở đây. Tôi rất thích mái tóc mới của mình”, chị chia sẻ.

Nữ du khách cũng dành thời gian cho liệu trình chăm sóc da mặt kéo dài 90 phút với mức giá khoảng 30 USD (khoảng 900.000 đồng), mức giá chị đánh giá là rất xứng đáng. “Mẹ tôi nói đó là lần chăm sóc da tốt nhất đời bà”, chị Charisma kể lại.

Theo chị, du khách có thể dễ dàng tìm thấy dịch vụ làm móng, chăm sóc chân và nhiều loại hình làm đẹp khác với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với khi ở Mỹ. Bên cạnh đó, ẩm thực phong phú, tươi ngon và giá hợp lý cũng khiến chị ấn tượng.

“Không khí ở đây rất sôi động, người dân vô cùng thân thiện. Việt Nam bị đánh giá thấp hơn giá trị thực. Nếu chưa có trong danh sách du lịch của bạn, hãy thêm vào. Tôi chắc chắn sẽ quay lại”, chị nhấn mạnh.

Những bộ quần áo được chị Charisma "tậu" được khi đến Việt Nam du lịch (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong bối cảnh xu hướng du lịch kết hợp mua sắm và làm đẹp ngày càng phổ biến, những dịch vụ như may đo, làm tóc, làm móng, chăm sóc da, gội đầu hay massage (xoa bóp)... nếu được tổ chức bài bản, minh bạch giá và nâng cao chất lượng phục vụ hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến.

Điểm đáng chú ý là các dịch vụ này có thể đáp ứng đúng nhu cầu “tiêu dùng trải nghiệm” của nhóm du khách trẻ, giúp họ vừa mua sắm, vừa chăm sóc bản thân, vừa cảm nhận nhịp sống địa phương.

Đây cũng là yếu tố phù hợp với làn sóng du lịch tự túc đang gia tăng, khi du khách chủ động tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân hóa thay vì đi theo tour cố định.

Chính các “điểm chạm” nhỏ nhưng trúng nhu cầu này góp phần khiến du khách gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Đồng thời, đây cũng là những yếu tố âm thầm tạo nên lợi thế mềm cho du lịch Việt Nam - không chỉ thu hút du khách đến một lần, mà còn khiến họ sẵn sàng quay lại với những chiếc vali trống.