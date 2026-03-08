Thực đơn tiếng Anh của quán phở nổi tiếng ở Hà Nội khiến khách bật cười

Là khách ruột của quán phở bò nằm tại khu vực phố cổ, mỗi lần tới đây, anh Nguyễn Huy đều gọi món theo thói quen, không để ý tới bảng thực đơn.

Tuy nhiên trong lần ghé thăm mới đây, vị khách trẻ vô tình nhìn thấy tờ thực đơn đã cũ của quán được dịch sang tiếng Anh, có giá tiền tương ứng với từng loại phở. Thoạt nhìn, tờ thực đơn không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn kỹ, anh Huy bật cười vì cách dịch ngô nghê, gây khó hiểu với người nước ngoài.

Tờ thực đơn được dịch sang tiếng Anh gây cười (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cụ thể với phở bò tái chín, món ăn được dịch sang tiếng Anh là "Download Nine" (được ghép giữa từ "tải về" và "số 9").

Món phở gầu bò được dịch là "Bucket". Trong khi đó, từ này trong tiếng Anh có nghĩa phổ biến là cái xô, thùng dùng để đựng nước hay các loại vật liệu. Từ này còn có nghĩa khác để chỉ bộ phận của máy móc như gầu xúc.

Hay món phở bắp bò xuất hiện trong thực đơn được dịch là "Corn". Đây vốn là từ để chỉ cây ngô hoặc bắp ngô, không phải phần bắp lõi rùa của thịt bò.

Tương tự, món bò sốt vang được quán dịch là “Wine Sauce”, ghép giữa 2 từ rượu và nước sốt.

Quan sát thấy quán thu hút lượng khách quốc tế khá lớn nhưng các món ăn lại được dịch không chuẩn xác có thể gây khó khăn với người nước ngoài khi gọi món, anh Huy đã chia sẻ khoảnh khắc tờ thực đơn lạ lên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến trái chiều.

“Đây không phải là câu chuyện riêng của các hàng quán ở Việt Nam. Tôi từng gặp nhiều tờ thực đơn dịch sang tiếng Anh cho khách nước ngoài, nhưng người viết lại dùng công cụ dịch tự động nên không chuẩn xác và thiếu ngữ cảnh, dẫn tới nhiều câu chữ ngô nghê gây hiểu nhầm”, tài khoản có tên Minh Thuận chia sẻ.

“Hơn chục năm học tiếng Anh nhưng lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tên các món ăn được dịch lạ đời như thế. Không hiểu khách Tây đọc tờ thực đơn này, họ có hình dung được đang ăn món gì hay không”, tài khoản Tuệ Nguyên bày tỏ.

Theo tìm hiểu, quán phở bò có tờ thực đơn đặc biệt là quán nằm ở phố Hàng Muối thuộc phường Lý Thái Tổ.

Quán phở bò với tờ thực đơn đặc biệt bằng tiếng Anh (Ảnh: Nguyễn Quang Huy).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đinh Mạnh Sơn chủ quán cho biết, đây vốn là tờ thực đơn dành cho khách nước ngoài, được cơ sở này sử dụng vài năm nay.

Theo ông Sơn, quán vốn nằm ở khu vực phố cổ và thu hút lượng lớn khách nước ngoài nên cần có tờ thực đơn tiếng Anh để dễ giao tiếp. Tuy nhiên chủ quán thừa nhận, gia đình không phải là người trực tiếp dịch thuật tên gọi của các món ăn này sang tiếng nước ngoài, mà nhờ một người khác hỗ trợ.

“Tôi cũng không để ý họ dịch đã chuẩn hay chưa. Nếu có khách nước ngoài tới gọi món, chúng tôi mới đưa tờ thực đơn để họ lựa chọn. Tôi cũng chưa thấy ai lên tiếng phàn nàn hay góp ý gì, nên không rõ cách dịch đúng sai ra sao”, chủ quán phân trần.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, ông Sơn khẳng định sắp tới sẽ thay đổi bảng thực đơn mới, được dịch chuẩn chỉnh bằng tiếng Anh để tránh trường hợp bị hiểu lầm.

Quán chuyên các món về phở bò (Ảnh: Nguyễn Quang Huy).

Được biết, ông Sơn là đời thứ 3 của quán phở bò gia truyền với tuổi đời hơn 50 năm. Thời ông nội của ông Sơn chưa hề có cửa tiệm, chỉ là một gánh phở được di chuyển liên tục giữa các phố Hàng Muối và Hàng Mắm.

Sau này, bí quyết nấu phở được truyền cho bố ông Sơn – ông Đinh Mạnh Cường. Cửa tiệm cũng bắt đầu mở cửa ở phố Hàng Muối cho tới nay.

Ông Cường qua đời vào tháng 6/2025. Đến nay, ông Sơn lại là người đứng ra tiếp quản cơ nghiệp, gìn giữ nghề nấu phở gia truyền hàng chục năm của gia đình.

Quán chuyên về phở bò, phục vụ đa dạng các loại như: phở bò tái, phở bò chín, phở tái gầu, phở bắp gầu, phở gân mềm, phở bò sốt vang. Mức giá món ăn từ 55.000 đồng/bát.