Quán trà đá Sơn Tùng M-TP ghé qua bị đóng cửa ngay khi "cháy khách"

Ngày 27/11, từ khóa liên quan tới quán trà đá vỉa hè nơi ca sĩ Sơn Tùng M-TP ghé qua nhận về lượt tìm kiếm lớn trên các trang mạng xã hội.

Trước đó, trên trang cá nhân với 14 triệu người theo dõi của mình, nam ca sĩ người Thái Bình chia sẻ khoảnh khắc ngồi uống trà đá tại một quán ở vỉa hè. Chỉ sau vài tiếng, bài viết nhận về gần nửa triệu lượt yêu thích cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Hình ảnh nam ca sỹ gây sốt với khoảnh khắc ngồi uống trà đá trên vỉa hè ở Hà Nội (Ảnh chụp từ màn hình).

Theo hình ảnh chia sẻ, đây là quán trà đá vỉa hè như rất nhiều hàng quán khác ở Hà Nội. Quán nằm nép mình bên góc phố, với chồng ghế nhựa xanh đặc trưng mà nhiều nơi vẫn sử dụng. Phía sau nơi nam ca sỹ ngồi là một mảng tường bị loang lổ, điểm dấu tích thời gian.

Nhiều người cũng bày tỏ sự bất ngờ vì chỉ vài bức ảnh chụp tại quán trà đá của Sơn Tùng M-TP lại gây sốt. Thậm chí lượng tương tác bài viết không kém gì so với thời điểm nam ca sỹ chia sẻ việc mình sắp ra MV mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, quán trà đá mà Sơn Tùng M-TP ngồi nằm cạnh chùa Chân Tiên thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Chỉ sau vài giờ kể từ thời điểm chàng trai gốc Thái Bình đăng ảnh, quán trà đá đã chật kín khách. Thậm chí, chủ quán phải kê thêm ghế để khách ngồi tràn ra vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 27/11, quán đã đóng cửa (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tuy nhiên trong chiều 27/11, quán đã đóng cửa. Nhiều bạn trẻ vượt quãng đường xa đến đây hi vọng được ngồi ở vị trí mà thần tượng đã tới trước đó, nhưng đành tiếc nuối ra về.

"Ngay sau khi biết ca sỹ Sơn Tùng M-TP vừa uống nước ở đây, tôi và bạn gái vội đi xe từ Hồ Tây nhưng tới nơi quán lại đóng cửa. Chúng tôi chỉ muốn tìm đúng góc mà thần tượng đã ngồi để chụp 1 tấm hình kỷ niệm. Ngày mai tôi sẽ quay lại", anh Quang Huy, 20 tuổi, chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ của nam ca sỹ do không thể trực tiếp tới quán đã sử dụng Photoshop để ghép ảnh ngồi trà đá cùng thần tượng. Những bức ảnh ghép đang lan truyền trên mạng xã hội nhờ sự sáng tạo và gây cười.

Khu vực nam ca sĩ người Thái Bình ngồi uống trà đá (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với phóng viên Dân trí, vị đại diện công an phường Lê Đại Hành cho biết, sau khi nắm được thông tin, chỉ huy công an phường đã cử cán bộ xuống địa bàn nhằm giải tán đám đông, không để xảy ra tình trạng tụ tập gây mất an toàn.

"Quán trà đá mở cửa từ lâu. Trước đó, quán chỉ lác đác vài khách ngồi. Nhưng ngày 27/11 lượng khách tới quá đông. Nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh và ngồi tràn kín lối vỉa hè, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn nên chúng tôi cho tạm đóng cửa", vị đại diện công an phường Lê Đại Hành, cho biết.