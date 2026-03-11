Khách Tây thử món thịt chuột khổng lồ ở Hà Nội, giá hơn 2 triệu đồng/kg

Sonny Side vốn là một blogger nổi tiếng đến từ Mỹ. Anh là người đứng sau thành công của hàng loạt video triệu view trên các nền tảng mạng xã hội trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực.

Trên kênh cá nhân thu hút hơn 10 triệu lượt theo dõi của mình, Sonny chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá khi tới thăm các vùng đất mới lạ, trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Anh cho biết đã ở châu Á hơn 10 năm và thích sáng tạo những video về ẩm thực, du lịch để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình về các món ăn độc đáo ở từng vùng miền.

Được biết, Sonny đã bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt Nam từ năm 2017 thông qua những video về món ăn Việt. Anh thậm chí không ngại thử sức cả các món được xem là "kinh dị" với du khách nước ngoài.

Anh Sonny tóm thử một con dúi nuôi ở trang trại (Ảnh cắt từ video).

Trong trải nghiệm mới đây vừa được vị khách người Mỹ chia sẻ, anh cho biết có hành trình tìm hiểu loài chuột khổng lồ được nuôi tại trang trại và thưởng thức đặc sản này.

Đó là con dúi hay còn có tên gọi khác là chuột nứa, chuột tre. Chúng sở hữu thân hình tròn trịa, là món đặc sản được săn đón. Đến nay nhiều tỉnh thành ở Việt Nam có trang trại nuôi dúi và không ít người nhờ đó mà ăn nên làm ra.

Tại trang trại nuôi dúi ở xã Phúc Thọ (Hà Nội), anh Tùng chủ cơ sở cho biết, hiện trang trại có 300 con. Mỗi năm, dúi mẹ sinh sản từ 2-4 lứa, mỗi lứa đẻ 2-6 con.

Loài động vật gặm nhấm này chủ yếu ăn tre, bã mía và ngô. Sau khi nuôi từ 6 đến 8 tháng, mỗi con dúi có trọng lượng 1,5kg-2kg sẽ được chủ cơ sở xuất ra ngoài thị trường.

Đây cũng là dịp Sonny được tìm hiểu về cách nuôi dúi của người địa phương. Anh tóm thử một con dúi có ngoại hình không khác gì chuột khổng lồ, thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

Chủ trang trại nuôi dúi má hồng ở Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Do trang trại của anh Tùng chỉ cung cấp dúi cho các nhà hàng ở Hà Nội, nên vị khách người Mỹ muốn thưởng thức món đặc sản phải tìm đến một nhà hàng chuyên món Tây Bắc nằm trên phố Huỳnh Thúc Kháng.

Tại đây, họ chọn món thịt dúi xào sả ớt và thịt dúi nướng. Cũng trong dịp này, vị khách người Mỹ được tận mắt xem quy trình chế biến của đầu bếp.

Ban đầu, dúi được trụng nước sôi để nhổ sạch lông rồi thui bằng rơm khô, giúp phần da vàng sém cạnh, tạo mùi thơm đặc trưng. Sau khi dúi được làm sạch, loại bỏ nội tạng, đầu bếp sẽ lọc thịt để riêng, còn xương dùng cho món ăn khác.

Món dúi xào sả ớt được tẩm ướp nhiều gia vị đậm đà, trong khi món dúi nướng có cách chế biến khá giống với thịt cầy. Khi thưởng thức, thực khách sẽ ăn kèm húng chó, lá mơ lông, riềng, sả, ớt...

"Thịt mềm như thịt bò nhưng da lại giòn và dai. Món ăn rất hợp để nhậu lai rai", vị khách nhận xét.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, quản lý của nhà hàng nơi anh Sonny Side và người bạn ghé thăm cho biết, hiện nhiều địa phương có các trang trại nuôi dúi như Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Cạn, Ninh Bình, nên nguồn cung không bị khan hiếm.

Vị khách người Mỹ thưởng thức đặc sản dúi xào sả ớt và thịt dúi nướng tại nhà hàng ở Hà Nội (Ảnh cắt từ video).

Thông thường, dúi có 2 loại gồm dúi mốc và dúi má đào. Trong đó, trọng lượng của loài dúi mốc thường hơn 1,5kg/con. Dúi má đào có kích thước lớn hơn, từ 2kg đến 5kg mỗi con. Loài dúi này có phần má màu hồng cam, nên được gọi là má đào, còn dúi mốc trông giống con chuột hơn.

Hiện nay, kỹ thuật nuôi tốt nên dúi má đào không bị mỡ nhiều như trước, thương phẩm nhiều thịt nạc hơn. Giá trị của 2 loài dúi này cũng chênh nhau về mức tiền. Dúi mốc bán với giá 2,1 triệu đồng/kg, trong khi dúi má đào khoảng 2,8 triệu đồng/kg.

Vị quản lý cho biết, một nhóm khách khoảng 4 người gọi con dúi gần 2kg là vừa đủ. Để sơ chế thơm ngon, dúi cần thui bằng rơm và bã mía. Sau đó, đầu bếp sẽ hấp nguyên con. Riêng phần xương dùng để nấu canh khoai sọ hoặc nấu cháo. Ngoài ra, dúi có thể chế biến thành món nướng, nấu giả cầy, tùy theo khẩu vị từng người.

Được biết, cơ sở này bắt đầu phục vụ món thịt dúi từ năm 2023. Món ăn có giá trị cao, được xếp hàng đặc sản nên khá kén khách chi tiêu.