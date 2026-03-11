Cô gái ở Sa Pa nói tiếng Anh như gió đổi đời thành bà chủ, có ô tô riêng

Khách rời khỏi homestay đi khám phá bản làng, Sùng Thị Dinh (sống ở bản Tả Van Mông, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) ngồi trước màn hình máy tính lên thực đơn cho buổi trưa.

Khả năng nói tiếng Anh giúp cuộc đời cô thay đổi nhanh chóng chỉ sau vài năm. Hiện tại, vợ chồng Dinh có homestay (lưu trú ở nhà dân) cho thuê và sở hữu ô tô riêng.

Vợ chồng Sùng Thị Dinh đổi đời sau 4 năm kinh doanh homestay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"4 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi nhanh như một giấc mơ. Tôi nghĩ vốn tiếng Anh là nền tảng để bản thân có động lực, vượt qua khó khăn để có được cơ ngơi như hiện tại", Sùng Thị Dinh trải lòng với Dân trí.

Học tiếng Anh từ con số không

Sùng Thị Dinh sinh ra trong một gia đình người dân tộc Mông có 4 anh chị em ở xã Hầu Thào (nay là xã Tả Van, tỉnh Lào Cai). Kinh tế gia đình khó khăn, không có tiền bạc tích luỹ. Dù đã cao tuổi, bố mẹ vẫn phải lao động vất vả để nuôi các con.

Cơ duyên giúp Dinh biết đến tiếng Anh rất tình cờ. Hè năm lớp 10, cô gái tham gia một lớp học kéo dài 3 tháng do các tình nguyện viên người nước ngoài mở tại thị xã Sa Pa (cũ). Đó là lần đầu tiên Dinh có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ một cách bài bản.

Cô gái Sa Pa nói tiếng Anh như gió đổi đời sau vài năm (Video: Trần Thành Công, Cẩm Tiên, Sùng Thị Dinh).

Những ngày đầu, việc học tiếng Anh của cô gái Mông không dễ dàng, bởi các tình nguyện viên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

"Khi đó, tôi gần như không biết gì về ngôn ngữ này, không hiểu cả những câu chào hỏi cơ bản", cô nhớ lại.

Bằng phương châm mưa dầm thấm lâu, Dinh nỗ lực không ngừng, xem việc tham gia lớp học là cơ hội quý giá để có hành trang kiến thức cho tương lai. Sau một thời gian, cô gái nhận ra, học ngoại ngữ không chỉ cần yêu thích mà phải chăm chỉ mỗi ngày.

Được một tình nguyện viên từng du học ở nước ngoài hướng dẫn, Dinh kiên trì học 3-4 từ mới/ngày, sau đó tăng lên 5-10 từ/ngày, cố gắng ghi chép, phát âm nhiều lần và tự đặt câu để ghi nhớ.

Dinh kiên trì giao tiếp với khách nước ngoài để cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từng mơ ước làm giáo viên để dạy chữ cho con em trong bản, Dinh hy vọng với vốn tiếng Anh học được sẽ mở ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hết học kỳ 1 lớp 12, cô gái phải nghỉ học vì mắc bệnh và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nhận ra Sa Pa là địa phương có du lịch phát triển, đón rất đông du khách. Dinh quyết định thử làm hướng dẫn viên du lịch với hy vọng kiếm thêm thu nhập và cải thiện vốn tiếng Anh ít ỏi.

"Tôi học tiếng Anh từ các du khách. Mỗi chuyến leo núi, tôi xem khách như những người thầy dạy phát âm và cách diễn đạt", cô gái người Mông chia sẻ.

Dinh nhớ như in lần đầu tiên dẫn khách nước ngoài leo núi vào năm 2019. Khi ấy, cô gái vừa háo hức với công việc mới, vừa lo lắng, sợ cách phát âm của mình chưa chuẩn sẽ khiến du khách khó hiểu.

Trong chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm với hành trình Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van, Dinh vận dụng hết vốn từ vựng và cấu trúc mà mình học được để giao tiếp với khách. Cô cố gắng quan sát cách cử động miệng của người nước ngoài để bắt chước và phát âm chuẩn nhất.

Từ một người không biết tiếng Anh, giờ đây cô giao tiếp trôi chảy, trả lời khách bằng vốn ngoại ngữ lưu loát khiến nhiều người bất ngờ.

"Ban đầu, tôi hơi e ngại, dần dần cảm thấy tự tin hơn. Tôi nói rất tự nhiên, không quan tâm chuyện đúng sai ngữ pháp. Sau mỗi chuyến đi, tôi nhận thấy bản thân tiến bộ hơn", cô bày tỏ.

Ngã rẽ từ áp lực cuộc sống sau hôn nhân

Đang theo đuổi con đường làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp, cuộc đời của Dinh sang một ngã rẽ khác từ thời điểm quyết định kết hôn.

Trong bản, theo quan niệm từ xưa, nhiều gia đình mong muốn các con sớm yên bề gia thất. Gia đình Dinh vốn khó khăn, bố mẹ vất vả càng mong con gái lấy chồng để có thêm tài sản.

Sau một thời gian làm quen, tìm hiểu chàng trai gần nhà, cô gái người Mông quyết định tiến tới hôn nhân. Vợ chồng bắt đầu cuộc sống với hai bàn tay trắng, kinh tế khó khăn do chưa có công việc ổn định. Chính hoàn cảnh này trở thành động lực, thôi thúc cô phải tìm cách kiếm tiền để nuôi con.

"Có con khi chưa có công việc ổn định và kinh tế khó khăn khiến tôi nhận ra hôn nhân không phải là chuyện đơn giản", Dinh trải lòng.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, du lịch ở Sa Pa gần như đóng băng. Để có thêm thu nhập, cô thử bán hàng online, từ quần áo đến nông sản địa phương. Công việc buôn bán không như kỳ vọng, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Bước ngoặt đến khi du lịch Sa Pa dần phục hồi. Cô được một chủ homestay nhận vào làm lễ tân và quản lý với mức chia lợi nhuận lên đến 40%. Một năm làm việc tại đây trở thành khoảng thời gian quan trọng với Dinh.

Homestay của Dinh luôn đông khách vì bà chủ biết cách chăm sóc, thấu hiểu nhu cầu của từng đoàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô học cách đón tiếp khách, sắp xếp và quản lý đặt phòng, xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình vận hành homestay. Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Dinh tranh thủ tìm hiểu cách bán tour leo núi trên các nền tảng trực tuyến, thử trả lời tin nhắn với khách nước ngoài.

Sau một năm tích lũy kinh nghiệm, Dinh quyết định nghỉ việc để tự phát triển kinh doanh du lịch. Với số vốn ban đầu khoảng 100 triệu đồng, cô dùng số tiền này mua gỗ, dựng một căn nhà sàn nhỏ để làm homestay.

Thời gian đầu, hai vợ chồng tự xoay xở mọi việc, không có nhân viên. Chồng cô phụ trách dọn phòng, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho khách, còn Dinh dẫn tour leo núi. Các món ăn phục vụ du khách chính là bữa cơm truyền thống mà gia đình vẫn ăn hàng ngày.

Dinh cho rằng, bí quyết quan trọng nhất để giữ chân khách là cách chăm sóc tận tâm. Dù bận công việc quản lý, cô cố gắng thấu hiểu mong muốn của từng vị khách, xin đánh giá để cải thiện chất lượng sau mỗi chuyến đi.

"Có ấn tượng tốt, họ sẵn sàng giới thiệu với người quen và bạn bè, nhờ đó lượng khách tăng lên hàng tháng", cô gái tiết lộ.

Bên cạnh giới thiệu cảnh đẹp quanh Sa Pa, Dinh mong muốn chuyển tải thông điệp về văn hóa của bà con người Mông, Dao, Giáy... trong từng chuyến đi với khách nước ngoài. Buổi tối, cô bày biện nguyên liệu, cùng khách trải nghiệm làm nem và các món ăn truyền thông của Việt Nam mang đến sự thư giãn sau một ngày vất vả.

"Chủ homestay không chỉ quản lý và thu tiền mà phải nắm bắt tâm lý của khách. Nếu thấy khách mệt mỏi, tôi để họ nghỉ ngơi. Nếu mọi người vui vẻ, gia đình sẽ mời đội văn nghệ trong bản đến biểu diễn", Dinh chia sẻ.

Trải qua 5 tháng hoạt động, cô dùng hơn 300 triệu đồng tích lũy để hoàn thiện căn nhà sàn với 9 phòng ngủ, đồng thời xây thêm một số bungalow (kiểu nhà nhỏ, 1 tầng) phục vụ du khách thích không gian riêng.

Hiện nay, homestay của Dinh có 16 phòng, bao gồm nhà sàn và bungalow riêng. Nơi đây có thể đón khoảng 30 - 40 khách mỗi ngày. Vào mùa cao điểm du lịch ở Sa Pa, các phòng thường xuyên kín chỗ. Đặc biệt, tháng 11/2025, cơ sở lưu trú này đón khoảng 2.000 lượt khách trong và ngoài nước, đưa về khoản doanh thu "bùng nổ".

Homestay khang trang của vợ chồng Dinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình, Dinh còn tạo việc làm cho khoảng 10 người trong bản. Các nhân viên tham gia công việc nấu ăn, dọn dẹp phòng và cảnh quan, hướng dẫn khách trải nghiệm văn hóa địa phương.

"Trước đây nhiều chị em trong bản không có việc làm ổn định. Khi homestay đông khách, tôi muốn mọi người cùng tham gia để có thêm thu nhập", cô chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của mình, Dinh ngỡ mọi thứ như một giấc mơ. Từ cô gái người Mông không biết tiếng Anh, từng lo lắng từng đồng tiền bỉm sữa cho con, đến nay cô đã có thể tự tin làm du lịch và tạo công việc cho nhiều người trong bản, có ô tô riêng để đi lại.

Khung cảnh xung quanh homestay của Dinh đẹp như tranh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đến bây giờ, nghĩ về những ngày mới cưới nhau, lo từng đồng mua sữa cho con, tôi vẫn rơi nước mắt. Hai vợ chồng chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày cuộc sống thay đổi như thế này", cô bộc bạch.

Có thu nhập dư dả hơn, tiếp xúc với khách nước ngoài, vợ chồng Dinh đang định hướng cho các con học ngoại ngữ từ mầm non. Cô mong muốn các con có cơ hội kết nối, phát triển và tiếp bước cha mẹ làm giàu trên chính quê hương của mình.