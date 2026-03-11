Đoàn khách Thái Lan kiện khách sạn vì phát hiện nhân viên nấp dưới giường

Gia đình đoàn du khách đến từ Thái Lan cho biết, họ đang tiến hành các bước pháp lý để khởi kiện một khách sạn tại Thượng Hải (Trung Quốc) sau khi phát hiện nam nhân viên của cơ sở kinh doanh này lẻn vào phòng mà không rõ nguyên nhân.

Đầu tháng 3 vừa qua, nữ du khách người Thái Lan có tên Yatida Siriwangchai đã chia sẻ về vụ việc. Được biết, đây là chuyến đi của gia đình cô tới Thượng Hải để du lịch. Gia đình đã đặt phòng tại một khách sạn (hiện chưa nêu rõ thông tin).

Vị khách Thái Lan bắt quả tang nam thanh niên (áo đen) lạ mặt ẩn nấp trong phòng khách sạn của mình (Ảnh: Thaiger).

Sau khi trở về phòng, đoàn khách nằm xuống để nghỉ ngơi, bỗng giật mình phát hiện thấy một nam thanh niên trốn giữa khe hẹp của giường và bức tường.

Rất lo lắng vì không hiểu sao có người lạ xuất hiện tại phòng, cô Yatida cố gắng gặng hỏi, nhưng nam thanh niên ấp úng không thể trả lời rõ ràng. Hai bên cũng gặp khó khăn trong giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ.

Vị khách Thái Lan khẳng định, trước khi gia đình ra ngoài, họ đã khóa cửa và kiểm tra chốt cửa cẩn thận. Cô nghi ngờ nam thanh niên là nhân viên khách sạn, dùng thẻ dự phòng để mở cửa.

Một số người đặt nghi vấn về lời giải thích "đi nhầm phòng" của nam thanh niên. Họ cho rằng, anh ta có thể định lấy đi vài món đồ có giá trị. Tuy nhiên do đoàn khách quay về bất chợt, nam thanh niên không kịp trở tay nên đành tìm chỗ ẩn nấp. Khi bị phát hiện, người này lấy lý do vào nhầm phòng.

Yatida cho biết, sau đó cô đã nói chuyện với quản lý khách sạn. Người này xác nhận nam thanh niên là nhân viên làm việc tại cơ sở lưu trú này.

Gia đình của du khách Thái Lan đã báo vụ việc tới cảnh sát địa phương. Cô cho biết đã gửi đơn kiện cơ sở kinh doanh lưu trú này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nữ du khách chưa thể nêu tên cụ thể của khách sạn.