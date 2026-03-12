Mexico: "Cá tận thế" sống ở độ sâu 1.000m dạt vào bờ, du khách hốt hoảng

Mới đây, khi đi dạo bên bờ biển Cabo San Lucas (Mexico), hai du khách người Mỹ Monica Pittenger và Katie bất ngờ phát hiện thấy 2 con cá mái chèo khổng lồ dạt vào bờ biển. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh hốt hoảng.

Việc nhìn thấy cùng lúc 2 con cá mái chèo là điều gần như chưa từng xảy ra. Bởi loài này thường sống ở vùng nước rất sâu với độ sâu khoảng 1.000m trong khu vực được gọi là "vùng chạng vạng" của đại dương. Đây là một trong những nơi ít được con người khám phá nhất trên hành tinh.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2018 đăng trên tạp chí "Bulletin of the Southern California Academy of Sciences" cho thấy, trong suốt một thế kỷ qua chỉ ghi nhận 19 trường hợp cá mái chèo dạt vào bờ hoặc được nhìn thấy dọc theo bờ biển California (Mỹ).

Cá mái chèo dạt vào bờ biển ở Mexico (Ảnh: Sybil Robertson).

Hai con cá mà du khách Mỹ bắt gặp có kích thước dài chừng 9,1m và vẫn còn sống. Chúng quẫy mình trên bãi cát như những dải ruy băng dài lấp lánh trong khi những người đi biển đứng nhìn đầy bối rối.

Dù ban đầu không biết đó là loài cá gì, chị Pittenger vẫn ghi hình trong lúc người em gái lao xuống nước để giúp đưa các con vật trở lại đại dương trước khi chúng chết trên bờ.

Cá mái chèo (hay còn gọi là cá hố rồng). Theo thông tin từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), loài cá này có thể đạt chiều dài tới khoảng 8m-9m, thậm chí một số cá thể được ghi nhận dài hơn.

Chúng có đặc điểm thân dẹt, dài như dải lụa, màu bạc ánh kim và có vây lưng đỏ kéo dài dọc cơ thể. Chính hình dáng đặc biệt này khiến nhiều người ví chúng như loài rắn biển.

Do sống ở vùng nước sâu từ 200m đến gần 1.000m dưới mặt nước vốn là khu vực rất ít ánh sáng, loài cá này gần như hiếm khi xuất hiện trước mắt con người.

Các nhà sinh vật biển cho biết, việc cá mái chèo trôi dạt vào bờ là chuyện hiếm gặp. Trong nhiều trường hợp, những cá thể trôi dạt vào bờ thường bị thương hoặc do dòng hải lưu mạnh cuốn lên tầng nước nông.

Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, loài cá này còn có tên gọi là "cá tận thế" vì trong quan niệm cổ xưa, khi loài cá này dạt vào bờ, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo những thảm họa sắp xảy ra như động đất hoặc sóng thần.

Niềm tin này từng lan rộng sau trận động đất và sóng thần lớn xảy ra tại Nhật Bản vào năm 2011 khi nhiều cá thể cá mái chèo được ghi nhận đã dạt vào bờ.

Ngoài ra, cá mái chèo cũng từng được nhìn thấy trước trận động đất năm 2017 tại Philippines và trước một số sự kiện địa chấn nhỏ hơn ở Tasmania, Ấn Độ và California (Mỹ) trong những năm gần đây.

Tuy nhiên đến nay giới khoa học cho biết chưa từng có bằng chứng khoa học nào rõ ràng chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa cá mái chèo với các thảm họa tự nhiên.

Một nghiên cứu từng công bố trên tạp chí khoa học của Mỹ vào năm 2019 cho thấy, không có mối tương quan đáng kể giữa sự xuất hiện của cá mái chèo và các trận động đất.

Cá thể cá mái chèo dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng vào ngày 4/3 (Ảnh: Đà Nẵng).

Trước đó vào ngày 4/3, một cá thể cá mái chèo nặng khoảng 10kg, dài gần 3m, có thân màu bạc trắng với những đốm xanh, dạt vào bờ biển ở phường An Hải (Đà Nẵng), thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tới xem và chụp hình.

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã xác nhận thông tin này. Được biết vào sáng cùng ngày, nhiều ngư dân phát hiện thấy xác cá lạ trôi dạt vào bờ ở khu vực dọc dãy nhà hàng ven biển nên báo cơ quan chức năng.