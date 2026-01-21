Phú Quốc đón số chuyến bay quốc tế cao kỷ lục, nhiều điểm đến kín khách
(Dân trí) - Phú Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ kỷ lục khi đón tới 47 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ghi nhận từ 15 đến 20/1, các điểm du lịch lớn ở Phú Quốc đều đông nghẹt khách du lịch quốc tế. Sân bay Phú Quốc và các cảng tàu vào những ngày này cũng vô cùng nhộn nhịp.
Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 1/1 đến 18/1, cảng đã đón tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế. Đáng chú ý, có những ngày cao điểm cảng đón tới 47 chuyến bay từ nước ngoài, con số kỷ lục từ trước đến nay.
So với cùng kỳ năm 2025 (đạt 521 chuyến, trung bình 33 chuyến/ngày), lượng chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc đã tăng trưởng hơn 40%. Tần suất này được dự báo sẽ duy trì ổn định ít nhất đến hết tháng 1/2026, chủ yếu khách đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Ấn Độ,...
Theo thông tin từ ngành du lịch, lượng khách đổ về Đảo Ngọc từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 là rất lớn, nhiều cơ sở lưu trú ở trung tâm Dương Đông, khu vực Nam đảo và Bắc đảo hiện tại đã cháy phòng.
Để đảm bảo phục vụ các đoàn khách lớn, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải đặt giữ chỗ sớm hơn 2 tháng.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc công suất 4 triệu khách/năm nhưng đã rơi vào tình trạng quá tải từ năm 2024 (phục vụ 4,1 triệu lượt). Năm 2025, con số này bùng nổ lên gần 5,9 triệu lượt hành khách, vượt xa ngưỡng đáp ứng của cơ sở hạ tầng hiện hữu.
Đầu năm 2026, Cảng do Sun Group tiếp nhận vận hành để nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách/năm trước APEC 2027.
An Giang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư du lịch, toàn tỉnh thu hút 317 dự án đầu tư vào du lịch với tổng vốn 402.178 tỷ đồng.
Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, ngành du lịch trở thành điểm sáng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Du lịch phát triển đã kéo theo sự mở rộng của các ngành dịch vụ, thương mại, vận tải, lưu trú, góp phần giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.
Hàng chục nghìn lao động địa phương được tham gia vào các hoạt động du lịch, từ hướng dẫn viên, dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến vận tải; đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng, với các dự án giao thông, khách sạn, khu nghỉ dưỡng được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.