Phú Quốc đón số chuyến bay quốc tế cao kỷ lục, nhiều điểm đến kín khách

Ghi nhận từ 15 đến 20/1, các điểm du lịch lớn ở Phú Quốc đều đông nghẹt khách du lịch quốc tế. Sân bay Phú Quốc và các cảng tàu vào những ngày này cũng vô cùng nhộn nhịp.

Các điểm vui chơi ở Bắc đảo Phú Quốc kín khách du lịch đêm 19/1 (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 1/1 đến 18/1, cảng đã đón tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế. Đáng chú ý, có những ngày cao điểm cảng đón tới 47 chuyến bay từ nước ngoài, con số kỷ lục từ trước đến nay.

So với cùng kỳ năm 2025 (đạt 521 chuyến, trung bình 33 chuyến/ngày), lượng chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc đã tăng trưởng hơn 40%. Tần suất này được dự báo sẽ duy trì ổn định ít nhất đến hết tháng 1/2026, chủ yếu khách đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Ấn Độ,...

Theo thông tin từ ngành du lịch, lượng khách đổ về Đảo Ngọc từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 là rất lớn, nhiều cơ sở lưu trú ở trung tâm Dương Đông, khu vực Nam đảo và Bắc đảo hiện tại đã cháy phòng.

Để đảm bảo phục vụ các đoàn khách lớn, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải đặt giữ chỗ sớm hơn 2 tháng.

Khu vực Nam đảo Phú Quốc tối 19/1 cũng kín khách du lịch (Ảnh: Hoàng Duật).

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc công suất 4 triệu khách/năm nhưng đã rơi vào tình trạng quá tải từ năm 2024 (phục vụ 4,1 triệu lượt). Năm 2025, con số này bùng nổ lên gần 5,9 triệu lượt hành khách, vượt xa ngưỡng đáp ứng của cơ sở hạ tầng hiện hữu.

Đầu năm 2026, Cảng do Sun Group tiếp nhận vận hành để nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách/năm trước APEC 2027.