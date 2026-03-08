Con trai ông trùm ở Ukraine tử vong sau vụ bắt cóc khi du lịch ở Bali

Cảnh sát Indonesia xác nhận các phần thi thể được phát hiện trên bãi biển ở đảo Bali thuộc về một du khách Ukraine mất tích sau vụ bắt cóc hồi giữa tháng 2, theo nhiều hãng tin quốc tế.

Theo hãng tin AFP, nạn nhân là anh Igor Komarov (hoặc Ihor Komarov), 28 tuổi, quốc tịch Ukraine. Kết quả giám định pháp y cho thấy các phần thi thể bị phân mảnh được nhận dạng thông qua xét nghiệm ADN so sánh với mẫu của mẹ nạn nhân.

Theo tờ South China Morning Post, Komarov bị bắt cóc vào ngày 15/2 khi đang đi xe máy cùng một người bạn tại khu nghỉ dưỡng Jimbaran ở phía nam đảo Bali.

Nhóm tấn công được cho là đã chặn đường, ép nạn nhân lên một chiếc ô tô, trong khi người bạn đi cùng thoát được và sau đó báo cảnh sát.

Theo tờ India Today, sau vụ bắt cóc, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là ghi lại cảnh Igor Komarov trong tình trạng bị trói và bị đánh đập. Trong video, người đàn ông được cho là nạn nhân nói trong trạng thái hoảng loạn: “Con bị bắt cóc. Nếu mẹ không trả tiền, họ sẽ giết con mất”.

Đoạn video cũng cho thấy những người phía sau máy quay yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển khoản tiền chuộc lên tới 10 triệu USD để đổi lấy mạng sống của anh.

Theo tờ báo này, đoạn clip được cho là do nhóm bắt cóc gửi cho gia đình Komarov, cùng lời đe dọa rằng một phần cơ thể của nạn nhân đã bị chặt để gây sức ép buộc gia đình nhanh chóng trả tiền. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Indonesia cho biết họ vẫn đang xác minh tính xác thực của đoạn video.

Ngày 26-27/2, người dân địa phương phát hiện nhiều phần thi thể người trôi dạt gần bãi biển Ketewel và cửa sông Wos ở Bali.

Cảnh sát đang tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: New York Post).

Các phần thi thể bao gồm đầu, tay, chân và phần thân trong tình trạng phân hủy nặng. Ban đầu, cảnh sát nhận dạng sơ bộ dựa trên hình xăm trên cơ thể, trước khi kết quả xét nghiệm ADN xác nhận danh tính nạn nhân.

Theo cảnh sát Bali, bằng chứng pháp y cũng cho thấy vết máu của nạn nhân được tìm thấy tại một biệt thự ở khu Tabanan, nghi là nơi nhóm bắt cóc giam giữ Komarov.

Nhà chức trách Indonesia cho biết đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi liên quan đến vụ án, người này bị cáo buộc thuê chiếc xe sử dụng trong vụ bắt cóc.

Nghi phạm khai ra 6 người nước ngoài khác, hiện đều bị coi là nghi phạm trong vụ bắt cóc và bạo lực nghiêm trọng. Cảnh sát đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế để truy tìm những người này.

Nạn nhân được cho là đi du lịch cùng bạn gái khi xảy ra sự việc (Ảnh: New York Post).

Theo tờ New York Post, cha của anh được cho là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh và tội phạm ở Dnipro và vụ bắt có thể nhằm mục đích tống tiền.

Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia cho biết động cơ chính xác của vụ án vẫn đang được điều tra.

Hiện cơ quan chức năng Indonesia vẫn tiếp tục thu thập bằng chứng, truy tìm các nghi phạm và phối hợp với các cơ quan quốc tế để làm rõ toàn bộ vụ việc.