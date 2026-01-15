Mở tuyến tàu từ Phú Quốc đi đặc khu Thổ Châu

Ngày 15/1, Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản chấp thuận cho một đơn vị tàu cao tốc khai thác vận tải hành khách cố định trên tuyến đường thủy kết nối giữa đặc khu Phú Quốc và đặc khu Thổ Châu từ ngày 19/1.

Thổ Châu là đảo xa đất liền nhất ở vùng biển Tây Nam, dân số hơn 2.000 người, diện tích khoảng 13km2, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh quan trọng, nằm trong khu vực phòng thủ của tỉnh, Quân khu 9 và cả nước (Ảnh: Phương Vũ).

Để phục vụ lộ trình này, tàu được đưa vào khai thác có sức chứa 275 hành khách. Về lịch trình cụ thể, tuyến tàu sẽ duy trì tần suất hoạt động 1 lượt/ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Trong đó, vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, tàu sẽ rời Cảng Bãi Vòng tại Phú Quốc vào lúc 10h30. Ở chiều ngược lại, thứ 3, thứ 5 và thứ 7, tàu sẽ xuất phát từ Cảng thủy nội địa Thổ Châu vào lúc 8h.

Quần đảo Thổ Châu (đặc khu Thổ Châu) có diện tích khoảng 14km2 bao gồm 8 đảo lớn nhỏ, nằm cách phía Nam đảo Phú Quốc hơn 100km và cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 220km.

Vốn là vùng đất có vị trí chiến lược và tiềm năng du lịch lớn tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người dân và du khách trong việc tiếp cận hòn đảo này chính là điều kiện đi lại còn nhiều hạn chế.

Hiện tại, để di chuyển từ Phú Quốc ra Thổ Châu, hành khách thường phải chờ tới 5 ngày mới có một chuyến tàu (tàu công) với thời gian trên biển dài khoảng 5 giờ.