Phòng tổng thống 177m2 trong khách sạn quốc tế đầu tiên ở Hà Giang

Từ cột mốc Km0 - trung tâm thành phố Hà Giang, di chuyển khoảng 1km qua cầu Yên Biên, rẽ phải sang đường Trần Phú, Four Points by Sheraton Ha Giang xuất hiện nổi bật với tòa nhà cao 20 tầng, nằm ngay sát mặt đường lớn.

Ngày 24/12/2024, khách sạn này chính thức khai trương, mở cửa đón khách và trở thành khách sạn chuẩn quốc tế đầu tiên tại thành phố cực Bắc Hà Giang.

Four Points by Sheraton Ha Giang là khách sạn thứ 3 ở Việt Nam thuộc thương hiệu Four Points by Sheraton, hoạt động dưới sự quản lý của Marriott International - một trong những tập đoàn kinh doanh và vận hành khách sạn lớn nhất thế giới.

Trong buổi lễ khai trương khách sạn, ông Hoàng Gia Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - bày tỏ kỳ vọng, sự xuất hiện của một khách sạn mang thương hiệu quốc tế sẽ mang đến những trải nghiệm thượng lưu xứng tầm cho du khách đến Hà Giang, đặc biệt là nhóm tỷ phú, doanh nhân và khách du lịch quốc tế.

Tọa lạc trên đường Trần Phú với sảnh lớn trông ra tuyến phố "trung tâm của trung tâm" thành phố Hà Giang, khách sạn sở hữu lợi thế về vị trí địa lý khi là điểm khởi đầu của cung đường vàng Hà Giang (hay còn gọi Hà Giang Loop).

Từ Four Points by Sheraton Ha Giang, chỉ mất khoảng 30 phút đến một giờ để đến làng Tày Phương Độ tìm hiểu văn hóa của người Tày, thôn Khuổi My, vãn cảnh ở hồ Noong hay uống cà phê ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Cấm…

Four Points by Sheraton Ha Giang tập trung vào mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các dịch vụ trọn gói ngay trong khách sạn, hướng khách hàng đến phong cách sống sang trọng, tinh tế.

Tại Hà Giang, khách sạn này kể các câu chuyện mới thông qua những thiết kế, trang trí lấy cảm hứng từ văn hóa và nghệ thuật địa phương.

Từ cửa chính bước vào phòng, một không gian thoáng đãng mở ra ngay trước mắt với hệ thống cửa sổ bằng kính trong suốt, thiết kế khổ lớn. Đa số phòng nghỉ của khách sạn đều có tầm nhìn hướng núi, đặc trưng của cảnh sắc thiên nhiên địa phương.

Trong ảnh là hạng phòng Deluxe một giường lớn, mức giá được công bố trên trang web của khách sạn khoảng 1,8 triệu đồng/đêm, bao gồm ăn sáng, có thể ở hai người.

Khách sạn có tất cả 151 phòng nghỉ, diện tích trung bình 36-177m2, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng với 5 hạng phòng khác nhau, bao gồm: Phòng Deluxe (một và hai giường đơn), Family Suite (phòng cao cấp dành cho gia đình), Executive suite (phòng suite hạng sang), Presidential Suite (phòng tổng thống).

Ngoài nỗ lực tôn vinh vẻ đẹp của thành phố cực Bắc, Four Points by Sheraton Ha Giang còn chú trọng cốt lõi trong thiết kế lẫn dịch vụ là sự sang trọng, tối giản nhưng hiện đại.

Các phòng nghỉ đều được trang bị tivi, bàn làm việc, ổ sạc đa năng, giường ngủ tiêu chuẩn, tủ quần áo, minibar (quầy đồ ăn, đồ uống nhỏ) và phòng tắm tiện nghi.

Trong ảnh là khu vực phòng khách kết nối với bàn ăn thuộc phòng tổng thống (Presidential Suite) - hạng phòng cao cấp nhất ở khách sạn và chỉ có một căn duy nhất. Mỗi đêm nghỉ tại đây có giá khoảng 40 triệu đồng.

Căn phòng rộng 177m2 như một căn hộ gia đình khi chia không gian thành nhiều khu vực khác nhau như phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm riêng có bồn tắm, khu vực bàn ăn và các dịch vụ hỗ trợ như phục vụ ăn uống, dịch vụ quản gia riêng 24/24, dọn phòng hàng ngày…

Từ lối đi ngắn sau cửa chính, rẽ phải là phòng khách nhỏ, phòng ngủ, phòng thay đồ và nhà vệ sinh.

Chiếc giường California King bed rộng 1mx3m được đặt chính giữa phòng. Giường tiêu chuẩn kích thước lớn, thích hợp với nhóm khách đông hoặc du khách nước ngoài bởi chiều dài lý tưởng cùng độ êm ái, thoải mái khi "thả mình".

Phòng tắm chính cách giường ngủ một cánh cửa kéo, trang bị khoang tắm đứng, bồn tắm nằm kiểu Pháp và vòi sen. Bộ đồ dùng như dầu gội, sữa dưỡng thể đều là thương hiệu cao cấp có xuất xứ từ nước ngoài.

"Ngoài ra, nếu khách có yêu cầu, chúng tôi sẽ bố trí các vật dụng cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ", đại diện khách sạn cho biết. Đó là một trong những đặc quyền của các "thượng đế" ở tại các phòng suite cao cấp như căn phòng này.

Người quản gia riêng sẽ phục vụ tất cả yêu cầu của du khách tại bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày.

Toàn bộ khu vực phòng khách, bàn ăn và minibar kết nối với thiên nhiên bằng hai cửa sổ lớn. Mỗi cửa hướng ra một điểm nhìn khác nhau, đứng từ vị trí trung tâm căn phòng, du khách có thể tận hưởng một buổi sáng sớm ngập tràn ánh nắng với tầm nhìn được bao bọc bởi mây và núi.

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các loại đèn thông minh được sắp xếp hợp lý để tạo ra không gian ánh sáng linh hoạt và tinh tế. Ánh sáng nghệ thuật được đặt ở các vị trí chiến lược để làm nổi bật các vật phẩm trang trí hay khu vực cụ thể, tạo điểm nhấn và sự hấp dẫn cho không gian tổng thống.

Hay thiết kế kiến trúc thông thoáng cũng đóng vai trò quan trọng, giúp ánh sáng có thể lan tỏa đều khắp từng góc phòng, từ khu vực ngủ đến phòng khách và không gian làm việc.

Giữ tiêu chí mang đến cho khách hàng lối sống lành mạnh, khách lưu trú tại Four Points by Sheraton Ha Giang được sử dụng miễn phí phòng tập hiện đại, bể bơi, spa…

Khách sạn cũng mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực, có thể kể đến Ha Giang Kitchen, nằm ở tầng 5 với không gian rộng mở, chuyên phục vụ các món ăn Việt Nam truyền thống và ẩm thực quốc tế cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

The Lobby Lounge với không gian thoải mái để gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi cà phê hoặc thưởng thức loại bia thủ công Hà Giang's Best Brews, thức uống đặc trưng của Four Points. Ruou Bar ở tầng thượng là địa điểm lý tưởng nhất để thư giãn, nhâm nhi đồ uống mát lạnh và ngắm nhìn toàn cảnh sau một ngày khám phá Hà Giang.

"Sự đa dạng trong tiện ích của Four Points by Sheraton Ha Giang giúp đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Dù là khách du lịch một mình cần nhiều dịch vụ hơn, cặp vợ chồng cần phương tiện đi lại thuận tiện, hay các doanh nhân bận rộn muốn hòa mình vào thành phố mà không ảnh hưởng đến công việc, khách sạn đảm bảo mỗi vị khách khi rời đi sẽ có thêm một câu chuyện lý thú trong hành trang của mình", ông Bùi Xuân Đăng - Tổng quản lý khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang - chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.