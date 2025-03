Trốn mua vé vào cửa cô gái bị ngã tử vong, bố mẹ đòi bồi thường 3,3 tỷ đồng

Vụ án về nữ du khách họ Cao tử vong trong một khu thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Mới đây vào ngày 28/2, tòa án ở Giang Tây đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Kết quả phiên tòa cũng thu hút sự chú ý của người dân nước này.

Hình ảnh cuối cùng của nữ du khách được camera an ninh ghi lại (Ảnh: News).

Cuối tháng 7/2021, cô gái họ Cao là sinh viên năm 3 đại học được bố mẹ trình báo bị mất tích. Theo lời người thân, cô gái nói sẽ đi du lịch cùng bạn bè. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, họ không liên lạc được với con gái.

Địa điểm nơi cô gái tới du lịch là núi Lư Sơn thuộc phía đông nam tỉnh Giang Tây. Đây vốn là khu danh thắng nổi tiếng được xếp hạng 5A (cấp cao nhất) tại Trung Quốc.

10 ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một nạn nhân rơi từ vách đá cao khoảng 60m dưới đất. Do thời tiết nắng nóng nên thi thể đã bị phân hủy. Thông qua quá trình xét nghiệm ADN, cảnh sát khẳng định đây là thi thể của nữ du khách bị mất tích.

Trước sự ra đi bất ngờ của con gái, bố mẹ nạn nhân yêu cầu khu danh thắng phải bồi thường. Cả hai bên thương lượng với nhau và khu du lịch gửi gia đình nạn nhân khoản tiền là 40.000 tệ (140,4 triệu đồng).

Vẻ đẹp hữu tình của núi Lư Sơn (Ảnh: Trip).

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, cha mẹ nạn nhân lại đưa ra mức đề nghị cao hơn với khoản bồi thường là 950.000 tệ (3,3 tỷ đồng). Lý do đưa ra là khu danh thắng không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho khách.

Do không tìm được tiếng nói chung, cả hai bên đưa nhau ra tòa. Vụ kiện kéo dài suốt vài năm chưa có hồi kết.

Trong quá trình tham gia vụ án, các luật sư phát hiện thấy, nữ du khách Cao không hề mua vé tham quan. Nạn nhân đã trốn vé để vào bên trong tham quan một mình.

Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Lư Sơn, tỉnh Giang Tây cho rằng, danh thắng núi Lư Sơn vốn là một khu du lịch ngoài trời có diện tích lớn. Khu danh thắng có đặt biển cảnh báo an toàn trên các lối đi và khu lan can bảo vệ cao 1,2m ở đài quan sát bên vách núi. Đây là những dấu hiệu cho thấy đơn vị này hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho du khách.

Việc du khách họ Cao không mua vé vào cửa đã đi ngược với quy định tại điểm danh thắng này. Hệ thống bán vé yêu cầu du khách phải cung cấp đầy đủ thông tin về danh tính cá nhân. Nhưng do trốn vé nên thông tin của Cao không được lưu lại.

Vì không mua vé nên khu danh thắng được xem là chưa ký hợp đồng dịch vụ với nữ du khách. Bên cạnh đó, nơi xảy ra tai nạn là khu vực nằm ngoài tuyến điểm du lịch thông thường. Cơ quan điều tra cho rằng, Cao có thể đã đi bộ một mình tới khu vực này và không may gặp nạn. Đây là nơi khách du lịch không thường lui tới.

"Nữ du khách Cao với tư cách là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Cô nhận thức được trách nhiệm của mình với hành vi bản thân và những rủi ro tiềm ẩn có thể gây ra", đại diện tòa án bổ sung.

Với những lý do nêu trên, phiên tòa đã bác bỏ yêu cầu nhận tiền bồi thường của bố mẹ nạn nhân.

Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, bố mẹ của Cao từng tiết lộ, con gái họ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và từng có ý định tự tử. Trước chuyến đi này, cô đã tranh cãi với bố mẹ về ý định rời khỏi nhà sau khi học xong đại học.

Kết quả cuối cùng của phiên tòa cũng nhận về nhiều tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng họ đứng về phán quyết từ tòa án.

"Nếu không như vậy các khu danh lam thắng cảnh sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Khách trốn không mua vé khi vào tham quan đồng nghĩa với việc không thể yêu cầu khu di tích có trách nhiệm với các sự cố", một tài khoản Weibo nói.