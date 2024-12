Khai trương khách sạn quốc tế 5 sao đầu tiên tại Hà Giang

Tối 24/12, lễ khai trương khách sạn Four Points by Sheraton Ha Giang diễn ra tại thành phố Hà Giang.

Đây là khách sạn thứ 3 tại Việt Nam thuộc thương hiệu Four Points by Sheraton, cũng là khách sạn đầu tiên được quản lý và vận hành bởi Marriott International tại Hà Giang, một địa điểm được biết đến với những danh lam thắng cảnh mang nhiều giá trị thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.

Ông Hoàng Gia Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - phát biểu tại sự kiện khai trương khách sạn Four Points by Sheraton Ha Giang (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Gia Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho biết: "Sự kiện khai trương khách sạn Four Points by Sheraton Ha Giang là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả của tỉnh.

Đây là khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Hà Giang, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của ngành du lịch tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế và khách doanh nhân".

Ông Long cũng bày tỏ sự tin tưởng với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, nhân viên tận tâm, khách sạn sẽ hoạt động hiệu quả, mang lại thành công cho chủ đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển của du lịch Hà Giang.

Four Points by Sheraton Ha Giang tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Hà Giang (Ảnh: Khách sạn cung cấp).

Four Points by Sheraton Ha Giang tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Hà Giang, điểm khởi đầu của cung đường vàng Hà Giang (Hà Giang loop) - một trong những cung đường bộ mang tính biểu tượng nhất của châu Á, uốn lượn qua nhiều thung lũng sâu và những đỉnh núi cao hơn 1.200m so với mực nước biển.

Khách sạn sở hữu 151 phòng nghỉ cao cấp mang phong cách thanh lịch, tối giản cùng nội thất hiện đại, diện tích trung bình 36-177m2. Các phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra quang cảnh thành phố và núi non hùng vĩ.

Khách sạn cung cấp nhiều lựa chọn với nhiều loại phòng lưu trú khác nhau như: Phòng Suite cao cấp dành cho gia đình, phòng Suite hạng sang và phòng Suite Tổng thống có không gian rộng rãi, tiện nghi.

Ông Goetz Baure - Tổng quản lý chuỗi khách sạn Marriott International tại Việt Nam - tin tưởng khách sạn sẽ là một biểu tượng cao cấp mới của Hà Giang (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ông Goetz Baure - Tổng quản lý chuỗi khách sạn Marriott International tại Việt Nam - cam kết mang đến tiêu chuẩn quốc tế kết hợp với lòng hiếu khách chân thành, đậm chất Hà Giang.

"Chúng tôi rất tự hào khi cùng với Vinpearl mang đến khách sạn Four Points by Sheraton Ha Giang, đánh dấu sự xuất hiện của khách sạn quốc tế 5 sao đầu tiên tại vùng đất đặc biệt này. Khách sạn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho cả du khách trong và ngoài nước - một biểu tượng mới của Hà Giang", ông Goetz Baure nói.