Những thiên đường du lịch đẹp mê hoặc nhưng tiềm ẩn rủi ro chết người

Các nghiên cứu tổng hợp dữ liệu tai nạn cho thấy phần lớn những nơi này thuộc nhóm du lịch mạo hiểm, nơi vẻ đẹp thiên nhiên mang nét hoang sơ nhưng đi cùng rủi ro lớn.

Mont Blanc - “nóc nhà Tây Âu” đầy mê hoặc

Nằm trên biên giới Pháp - Italy, Mont Blanc cao 4.809m từ lâu được mệnh danh là “nóc nhà Tây Âu” và là một trong những biểu tượng của du lịch mạo hiểm toàn cầu.

Bao quanh đỉnh núi là những sông băng khổng lồ, vách đá dựng đứng và các thung lũng tuyết trắng trải dài, tạo nên khung cảnh ngoạn mục thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Mont Blanc nổi tiếng với cảnh băng tuyết ngoạn mục (Ảnh: Adventure Consultants).

Theo tạp chí du lịch Adventure, chính sự kết hợp giữa cảnh quan ngoạn mục và khả năng tiếp cận tương đối dễ khiến Mont Blanc trở thành một trong những điểm leo núi đông người nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của công ty du lịch Holidu, khu vực khối núi Mont Blanc ghi nhận khoảng 100 ca tử vong mỗi năm, phần lớn liên quan tới té ngã, tuyết lở, đá rơi và thay đổi thời tiết đột ngột.

Nhà leo núi đứng trên sống núi của sông băng gần trạm trú Cosmiques Hut, thuộc dãy Mont Blanc Massif (Ảnh: AFP).

Dù vậy, Mont Blanc vẫn giữ sức hút mạnh mẽ nhờ vị thế biểu tượng của dãy Alps và trải nghiệm thiên nhiên hiếm nơi nào có. Với nhiều du khách, việc đứng trước khối băng khổng lồ và ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi cao nhất Tây Âu là khoảnh khắc đủ để biến hành trình mạo hiểm trở thành giấc mơ đáng giá.

Matterhorn - biểu tượng dãy Alps

Với hình chóp gần như hoàn hảo vươn cao giữa dãy Alps, Matterhorn từ lâu trở thành một trong những ngọn núi được nhận diện nhiều nhất thế giới.

Nằm trên biên giới Thụy Sĩ - Italy, ngọn núi cao 4.478m nổi bật với bốn sườn dốc sắc cạnh, thường xuyên phủ băng tuyết quanh năm, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khiến nơi đây xuất hiện dày đặc trong bưu ảnh, quảng cáo du lịch và phim ảnh.

Đỉnh Matterhorn nổi bật bởi hình chóp gần như hoàn hảo và những sườn núi phủ băng tuyết quanh năm (Ảnh: Smithsonian).

Theo trang du lịch Travellerselixir, chính "vẻ đẹp điện ảnh" cùng hệ thống hạ tầng du lịch phát triển đã khiến Matterhorn thu hút lượng lớn người leo núi mỗi năm.

Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy kể từ lần chinh phục đầu tiên năm 1865, hơn 500 người đã thiệt mạng khi leo Matterhorn, với trung bình khoảng 12 ca tử vong mỗi năm do đá rơi, trượt chân trên băng và thời tiết thay đổi nhanh.

Thách thức lớn của Matterhorn nằm ở địa hình kỹ thuật phức tạp với các sườn đá dựng đứng, băng tuyết xen kẽ và nguy cơ đá rơi vào mùa hè. Điều này khiến ngọn núi trở thành phép thử về thể lực, kỹ năng và khả năng thích nghi với thời tiết.

Đỉnh Matterhorn được đánh giá có độ khó cao với sườn đá dựng đứng, địa hình kỹ thuật phức tạp (Ảnh: Norreslet Mountaineering).

Dù vậy, với nhiều du khách, chỉ cần đứng tại Zermatt (thị trấn ở Thụy Sĩ) nhìn lên đỉnh núi hình kim tự tháp phản chiếu ánh hoàng hôn đã đủ tạo nên trải nghiệm đáng nhớ.

Sự kết hợp giữa cảnh quan biểu tượng, thể thao mùa đông đẳng cấp và cảm giác chinh phục khiến Matterhorn trở thành giấc mơ của những người yêu thiên nhiên và phiêu lưu trên toàn thế giới.

Đỉnh Everest - “nóc nhà thế giới”

Nằm trên dãy Himalaya hùng vĩ giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), Everest cao 8.848,86m, là đỉnh núi cao nhất hành tinh và biểu tượng của du lịch mạo hiểm toàn cầu.

Từ khi được chinh phục lần đầu năm 1953, nơi đây trở thành giấc mơ của hàng nghìn nhà leo núi và du khách muốn thử thách giới hạn bản thân. Hành trình đến Everest không chỉ là leo núi mà còn là trải nghiệm thiên nhiên khắc nghiệt với băng hà khổng lồ, gió mạnh, nhiệt độ âm sâu.

Với nhiều người yêu leo núi, đỉnh Everest là giấc mơ chinh phục (Ảnh: National Geographic).

Theo các tổng hợp dữ liệu leo núi được báo chí quốc tế dẫn lại, đỉnh núi này ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong trong lịch sử, với trung bình khoảng 8 ca mỗi năm tùy điều kiện từng mùa. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu oxy, kiệt sức, thời tiết cực đoan và tắc nghẽn trên tuyến leo.

Một trong những đoạn rủi ro nhất là khu vực Khumbu Icefall - mê cung băng nứt và tháp băng luôn dịch chuyển. Dữ liệu cơ sở Himalaya cho thấy 44 người đã thiệt mạng tại khu vực này giai đoạn 1953-2016.

Các nhà leo núi xếp hàng chờ lên đỉnh Everest (Ảnh: AP).

Dù vậy, sức hút của Everest gần như không suy giảm. Với nhiều người, chỉ cần đặt chân tới trại căn cứ và nhìn lên đỉnh núi cao nhất thế giới đã là trải nghiệm mang tính biểu tượng. Everest vì thế vẫn đại diện cho ranh giới mong manh giữa vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt đối và giới hạn sinh tồn của con người.

Yosemite - thiên đường thiên nhiên nước Mỹ

Nằm ở bang California, vườn quốc gia Yosemite từ lâu được xem là một trong những công viên quốc gia đẹp nhất thế giới. Nơi đây nổi tiếng với những vách đá granite khổng lồ, thác nước cao, rừng cổ thụ và thung lũng băng hà rộng lớn. Các biểu tượng như vách đá El Capitan hay tuyến leo Half Dome thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Vẻ đẹp hùng vĩ của vườn quốc gia Yosemite (Ảnh: Yosemite.com).

Theo trang du lịch SmarterTravel, Yosemite được coi là “thiên đường của hoạt động ngoài trời”.

Tuy nhiên, Yosemite ghi nhận trung bình khoảng 11 ca tử vong mỗi năm, chủ yếu do té ngã từ vách đá, tai nạn leo núi, đuối nước và thời tiết khắc nghiệt.

Riêng tuyến Half Dome - nơi du khách phải leo bằng cáp thép ở đoạn cuối - đã ghi nhận hàng chục trường hợp thiệt mạng, thường liên quan trượt chân khi trời mưa hoặc sét đánh.

Hai người leo núi đá trên đỉnh El Capitan ở thung lũng Yosemite (Ảnh: Getty Images).

Theo tạp chí Outdoors, lượng khách lớn là yếu tố khiến tổng số tai nạn tại Yosemite cao hơn nhiều công viên khác, dù phần lớn hoạt động vẫn an toàn nếu tuân thủ hướng dẫn.

Grand Canyon - kỳ quan địa chất ngoạn mục

Nằm tại bang Arizona (Mỹ), Grand Canyon được xem là một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất thế giới. Hẻm núi dài gần 450km, rộng tới 29km và sâu hơn 1,6km này được hình thành qua hàng triệu năm bào mòn của sông Colorado, tạo nên những lớp đá nhiều màu sắc thay đổi theo ánh sáng trong ngày.

Khung cảnh hùng vĩ khiến Grand Canyon trở thành biểu tượng du lịch của Mỹ, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm (Ảnh: National Geographic).

Tuy nhiên, địa hình khắc nghiệt và khí hậu sa mạc khiến nơi đây cũng thường xuyên xuất hiện trong các thống kê tai nạn. Grand Canyon ghi nhận trung bình khoảng 10-15 ca tử vong mỗi năm, với nguyên nhân phổ biến là sốc nhiệt, mất nước, té ngã từ vách đá và tai nạn khi đi bộ đường dài.

Theo tạp chí Outdoors, nhiều du khách đánh giá thấp độ khó của các tuyến đi bộ đường dài khi nhìn từ trên cao, dẫn tới kiệt sức hoặc gặp nguy hiểm trong điều kiện nhiệt độ có thể vượt 40°C vào mùa hè.

Du khách tạo dáng giả vờ trượt ngã ở một mép vực tại Grand Canyon (Ảnh: NBC News).

Dù tồn tại rủi ro, Grand Canyon vẫn giữ vị thế biểu tượng toàn cầu nhờ vẻ đẹp độc nhất của cấu trúc địa chất và trải nghiệm thiên nhiên quy mô lớn.

Với nhiều du khách, giây phút phóng tầm mắt trước hẻm núi khổng lồ với những lớp đá đỏ đổi sắc theo ánh nắng được xem là dấu ấn đặc biệt, khiến hành trình tới Grand Canyon trở nên đáng nhớ.