Du khách Việt bất ngờ khi phát hiện con đường tên "Vũng Tàu" ở nước ngoài

Xúc động khi thấy đường "Vũng Tàu" ở nước ngoài

Ba quốc gia Azerbaijan, Georgia và Armenia nằm ở vị trí đặc biệt giữa hai lục địa Á - Âu, trải dài từ biển Đen tới biển Caspi, mang đến cho nam ca sĩ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ nhiều hình ảnh khoác áo dài, cầm quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh Kavkaz giữa trời tuyết trắng. Hình ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi, không chỉ vì khung cảnh ngoạn mục mà còn bởi tinh thần bền bỉ và niềm tự hào dân tộc anh thể hiện nơi đất khách.

Đoan Trường chọn du lịch làm cách để "chữa lành" tâm hồn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoan Trường chia sẻ, những năm qua, sau biến cố gia đình và thời gian đối mặt với trầm cảm, anh tìm đến những chuyến đi như một cách “chữa lành”: “Chỉ khi đi thật xa, thật gian nan, tôi mới cảm thấy thoải mái và vui vẻ trở lại”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trong chuyến đi lần này, Đoan Trường phải vượt qua thử thách thể lực không nhỏ. Mắc các bệnh về khớp và tĩnh mạch, được bác sĩ dặn dò hạn chế vận động, anh vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh núi Kavkaz cao 5.000m, trong điều kiện âm 5 độ C.

“Tôi bị cảm lạnh, viêm họng và thiếu oxy, nhưng vẫn cố leo 200 bậc thang, sau khi xe vượt cả trăm khúc cua “tử thần”, qua nhiều ngọn đèo cao nguy hiểm và 3 trạm dừng chân”, anh kể.

Cả đoàn hỗ trợ anh thuốc men, trà gừng và giúp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa gió tuyết. Những hình ảnh ấy không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân mà còn lan tỏa niềm tự hào Việt đến bạn bè quốc tế.

Khởi đầu hành trình tại Azerbaijan, Đoan Trường đặt chân đến thủ đô Baku - nơi được mệnh danh là “vùng đất của gió và lửa”. Thành phố bên bờ biển Caspi vừa cổ kính, vừa hiện đại với những biểu tượng như tháp Lửa Flame Towers, trung tâm Heydar Aliyev, tháp Maiden và Yanardag - nơi lửa tự nhiên rực sáng suốt hàng nghìn năm.

Đoan Trường tại con đường mang tên Vũng Tàu ở Baku (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa chuyến tham quan, nam ca sĩ bất ngờ bắt gặp một con đường mang tên “Vũng Tàu” dài khoảng 200m, nằm ngay trung tâm thủ đô Baku (Azerbaijan). Trong tiếng Azerbaijan, đường này gọi là “Vunqtau küçəsi”.

Con đường nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác dầu khí giữa hai thành phố kết nghĩa - Baku (Azerbaijan) và Vũng Tàu (Việt Nam).

“Tôi thật sự xúc động khi thấy địa danh của quê hương xuất hiện ở nửa kia thế giới. Tôi dừng lại khá lâu chỉ để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm”, anh kể.

Hai thành phố Baku và Vũng Tàu kết nghĩa từ năm 1980, khi hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí bắt đầu hình thành. Từ đó, tên “Vũng Tàu” được đặt cho một con phố ở quận Khatai - trung tâm thủ đô Baku, trong khi đường “Baku” cũng xuất hiện tại thành phố Vũng Tàu (ghi là “Ba Cu” theo cách viết Việt hóa).

Điều thú vị là, cả Baku và Vũng Tàu đều là thành phố ven biển, giữ vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp dầu khí của mỗi quốc gia - sợi dây liên kết đặc biệt nối hai vùng đất cách nhau hơn 6.000km.

“100 áo dài tại 100 quốc gia”

Trong chuyến đi, ca sĩ Đoan Trường ấn tượng trước vẻ đẹp hoang sơ của Kazbegi, tu viện Gergeti ẩn trong mây và thung lũng Kakheti trải dài bất tận tại Georgia. Thủ đô Tbilisi vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua pháo đài Narikala 1.500 tuổi, tượng Mẹ Georgia và tháp Đồng hồ nghiêng.

Ở Yerevan (Armenia), thủ đô được mệnh danh là “thành phố hồng” vì các công trình đều xây từ đá núi lửa màu hồng cam, Đoan Trường ghé nhà thờ Etchmiadzin - một trong những nhà thờ cổ nhất thế giới được UNESCO công nhận, quảng trường Cộng hòa rực rỡ và tổ hợp Cascade Complex hơn 500 bậc thang - nơi ngắm toàn cảnh thành phố đẹp nhất.

Nam ca sĩ đặt mục tiêu mặc 100 chiếc áo dài tại 100 quốc gia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cũng chọn Đền Garni và tu viện Geghard - hai di sản nổi tiếng của Armenia - để ghi lại hình ảnh tà áo dài Việt Nam.

“Hành trình qua Azerbaijan, Georgia, Armenia không chỉ là chuyến đi chữa lành, mà còn là hành trình ngược dòng thời gian - chạm vào nhịp đập của thế giới cổ đại trong hình hài hiện đại”, Đoan Trường chia sẻ.

Đến nay, Đoan Trường đã đặt chân đến 73 quốc gia. Từ nay đến năm 2030, Đoan Trường đặt mục tiêu hoàn thành dự án “100 áo dài tại 100 quốc gia” với sự đồng hành của các nhà thiết kế trong nước. Mỗi chuyến đi, anh thường kết hợp thăm từ hai đến bốn nước để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hình ảnh nghệ sĩ Việt giữa núi non Tây Á trong tà áo dài truyền thống không chỉ là một câu chuyện du lịch, mà còn là lời nhắc về sức mạnh của văn hóa - rằng mỗi bước chân có thể trở thành một dấu ấn Việt Nam giữa lòng thế giới.

Đoan Trường cho biết, anh vẫn ấp ủ ước mơ được thấy tà áo dài tung bay tại Machu Picchu (Peru), Quảng trường Đỏ (Nga), khu phi quân sự Triều Tiên - Hàn Quốc và ngay trong hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) - nơi anh tin rằng hành trình ấy sẽ trọn vẹn hơn khi kết thúc trên chính quê hương mình.