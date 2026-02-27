Khách Tây được tặng chiếc bắp cải, đi khắp làng ở Mai Châu tìm người để cho

Khoảng 17h30 ngày 24/2, khi đang ngồi trong nhà bế con, chị Hà Thị Huyền My (33 tuổi) người dân tộc Thái ở Mai Châu, Hòa Bình (cũ) nay thuộc tỉnh Phú Thọ, thấy một vị khách lạ mặt đứng ngoài cửa.

Vị khách khá trẻ, chỉ ở độ tuổi ngoài 20, ngỏ ý muốn hỏi chị My xem liệu có được vào nhà hay không. Khi được chủ nhà đồng ý, nam thanh niên mới bước vào trong. Trên tay người này cầm túi đựng một chiếc bắp cải to.

Khách Tây được cho chiếc bắp cải, đi khắp làng ở Mai Châu tìm người để cho (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Sợ chị My không hiểu mình nói gì, vị khách cầm sẵn trên tay một chiếc điện thoại có hiện thị dòng chữ được dịch sang tiếng Việt. Nội dung dòng chữ khiến người phụ nữ bật cười.

"Anh ấy ghi trên điện thoại là, vừa tới đây du lịch thì được người dân tặng luôn cho một chiếc bắp cải. Vì không biết dùng món rau này thế nào, anh ấy đã đi khắp làng để hỏi xem có ai muốn nhận không", chị My nói.

Theo tìm hiểu của chị My, khoảng đầu giờ chiều, vị khách đi bộ một mình tới khu vực ruộng trồng rau trong làng để chụp ảnh. Đó là lúc mọi người đang thu hoạch rau, trong đó có bắp cải.

Vị khách xách túi đựng chiếc bắp cải mang cho chị My (Ảnh cắt từ video).

Thấy vị khách có vẻ muốn tìm hiểu về cuộc sống, người trong làng để khách chụp ảnh thoải mái. Sau đó, họ còn gửi tặng anh một chiếc bắp cải làm quà. Nhận được món quà bất ngờ, vị khách bối rối nhưng không biết phải xử lý thế nào.

Bởi vậy, anh đã đi khắp làng để tìm người tặng lại chiếc bắp cải. Thấy nhà chị My mở cổng, anh lịch sự vào hỏi thăm và tặng luôn túi rau.

"Anh ấy cư xử rất lịch sự. Tôi được biết, anh tới Mai Châu du lịch trải nghiệm một mình. Cũng vừa may nhà tôi chưa có món rau để nấu bữa tối nên tôi vui vẻ nhận luôn. Vị khách có vẻ rất vui rồi đi luôn", chị My nói.

Do vị khách có việc phải đi ngay nên người phụ nữ chưa kịp hỏi tên cũng như các thông tin khác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người phụ nữ dân tộc Thái cho biết, toàn bộ khoảnh khắc này đều được camera giám sát ở ngoài sân ghi lại.

Chị đã trích xuất đoạn video trong camera, chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm cho vui. Không ngờ chỉ sau một ngày đăng tải, video thu hút gần 5 triệu lượt xem với lượng tương tác cao bất ngờ.

"Ngày đầu năm được ngay anh Tây mừng tuổi cho chiếc bắp cải. Chúc gia đình năm nay được mùa bội thu, có lộc ăn uống", tài khoản Ngọc Huyền nói vui.

"Điều này cho thấy vị khách rất trân quý đồ ăn đặc biệt là những món được tặng. Họ không dám bỏ đi, nên phải tìm người tặng lại", tài khoản Phong Hy nhận xét.

"Tình huống đời thường trong cuộc sống nhưng khiến tôi thấy ấm áp. Giá mà mỗi người luôn biết cách cư xử lịch sự với nhau, cuộc sống trở nên đáng mến hơn", tài khoản Văn Trung nhận định.

Quán bán đồ ăn sáng của gia đình ở Mai Châu cũng đón khá nhiều khách nước ngoài tới trải nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, chị My cho biết, khu vực Mai Châu nơi chị sinh sống vốn là điểm đến thu hút rất đông khách nước ngoài tới trải nghiệm vào tất cả các mùa trong năm.

Gia đình chị có mở quán ăn sáng, đón cả khách Tây tới thưởng thức, nhưng đây là lần đầu chị nhận được món quà dễ thương từ một thanh niên ngoại quốc.