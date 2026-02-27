Thuyền buồm đỏ ở vịnh Hạ Long đang gây sốt, vì sao tạm dừng hoạt động?

Từ đầu tháng 2, 3 chiếc thuyền buồm đỏ xuất hiện trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

Hình ảnh nhận được sự quan tâm đặc biệt vì gợi nhớ tới chiếc thuyền ba vách với cánh buồm màu nâu vốn rất phổ biến trên vịnh Hạ Long từ những năm 90.

Cảnh thuyền ba vách cánh buồm đỏ xuất hiện trên vịnh Hạ Long trở thành khoảnh khắc gây sốt ở Quảng Ninh dịp Tết vừa qua (Ảnh: Trần Thùy Dương).

Thấy hình ảnh thuyền cánh buồm đỏ gây sốt trên mạng xã hội, tranh thủ vào dịp Tết Nguyên Đán, chị Trần Thùy Dương tới khu vực công viên Lán Bè (phường Hồng Gai) để tranh thủ chụp hình.

"Cánh buồm căng phồng no gió, nổi bật trên nền núi đá vôi của vịnh khiến tôi choáng ngợp và tự hào", cô gái nói.

Cũng như Dương, những ngày sau đó, đoạn đường bao ven bờ trở nên nhộn nhịp hơn vì ai cũng muốn được check-in với khoảnh khắc từ rất lâu mới xuất hiện trở lại trên vịnh Hạ Long.

Trên các diễn đàn du lịch ở Quảng Ninh, hình ảnh thuyền buồm đỏ trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ, bình luận. Một số khách chia sẻ kinh nghiệm săn bức hình đẹp. Thông thường, khoảng 9h, thuyền bắt đầu căng buồm.

Chiếc thuyền có buồm màu đỏ tạo ấn tượng thị giác, nổi bật trên nền núi đá vôi của vịnh (Ảnh: Phan Cảnh).

Ba chiếc thuyền màu đỏ chạy theo lộ trình đường ven vịnh Hạ Long, chạy thử nghiệm khoảng 12km ven bờ.

Theo ghi nhận, có thời điểm các du thuyền quốc tế đưa khách cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khoảnh khắc thuyền buồm đỏ xuất hiện ở khu vực cảng gây ấn tượng, khiến lượng khách tập trung đứng chụp hình tăng mạnh.

Trước đó trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, vào những năm 90, thuyền ba vách vốn rất phổ biến ở vịnh Hạ Long. Đến nay loại thuyền này không còn hoạt động trên vịnh.

Ba chiếc thuyền buồm xuất hiện trên vịnh thời gian qua do nghệ nhân tham gia đóng, đặt tại vịnh Hạ Long. Toàn bộ thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, có điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với du lịch.

Nếu như trước kia, thuyền ba vách có phần buồm màu nâu, thì nay được đổi thành màu đỏ cho nổi bật với nền núi xanh, tạo hiệu ứng thị giác và thẩm mỹ.

Hiện 3 chiếc thuyền tạm thời dừng hoạt động sau quá trình vận hành thử để kiểm tra kỹ thuật (Ảnh: Phan Cảnh).

Tuy nhiên từ 27/2, 3 chiếc thuyền sẽ tạm thời dừng chạy nhằm chuẩn bị một số công tác cho việc ra mắt sản phẩm du lịch mới.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, thời gian qua, 3 chiếc thuyền buồm chỉ chạy thử một thời gian. Sau quá trình vận hành thử, việc tạm dừng hoạt động của thuyền để kiểm tra về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn, điều chỉnh sự tiện nghi, chỉnh sửa một số hạng mục nhằm đảm bảo phù hợp trước khi ra mắt.

Cùng với đó, đơn vị quản lý đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục liên quan, kỳ vọng đưa sản phẩm vào phục vụ khách trong thời gian sớm nhất.

Theo dự kiến, có thể đầu tháng 3 tới, sản phẩm du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh với những chiếc thuyền buồm đỏ sẽ chính thức ra mắt. Dự kiến có 10 chiếc thuyền như vậy hoạt động trên vịnh.

Các thuyền sẽ hoạt động ở vùng nước cách bờ chỉ vài chục mét. Mỗi thuyền có sức chứa tối đa vài khách, chủ yếu để tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa.

Đặc biệt du khách nước ngoài rất quan tâm và hào hứng với hoạt động này. Khi lên thuyền, họ có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống ngư dân của những thuyền đánh cá neo đậu ở gần đó.

Khi đi vào hoạt động, thuyền không đi sâu vào vùng lõi, chỉ đưa khách tham quan ven bờ trong hải trình kéo dài chừng 40 phút. Đây cũng là sản phẩm du lịch mới mà địa phương muốn hướng tới nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách nội địa và quốc tế.