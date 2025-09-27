Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 vinh danh 113 thương hiệu xuất sắc

Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng, du lịch không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần.

Du lịch là ngành công nghiệp của sự trải nghiệm, cảm xúc, nghệ thuật của sự kết nối, con đường để lan tỏa những điểm đến hấp dẫn, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá du lịch là ngành công nghiệp của sự trải nghiệm, của cảm xúc, nghệ thuật của sự kết nối... (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Phó Thủ tướng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là “ngành công nghiệp không khói” mang lại sinh kế cho hàng triệu người, khơi dậy sức sống cho nhiều vùng đất, thúc đẩy giao lưu văn hóa, xây dựng tình hữu nghị, gìn giữ hòa bình và quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách, đậm đà bản sắc

"Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.

Chúng ta phải cùng nhau hành động để phấn đấu đạt được những con số ấn tượng: Đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng.

Những con số này không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mỗi chúng ta phải đột phá, đổi mới sáng tạo hơn nữa", ông Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục với 18 danh hiệu.

Năm nay, các thương hiệu du lịch lớn như Vietravel, Flamingo Redtours, Lux Travel DMC, Đất Việt Tour... giành nhiều giải thưởng ở các hạng mục như: Doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất...

Ở hạng mục điểm du lịch cộng đồng tốt nhất, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) là một trong những địa điểm được vinh danh. Khu bảo tồn này còn có tên khác là làng Thái Hải hay gia đình Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên).

Đến đây, du khách được tham quan các nhà sàn với mái ngói rêu phong, hòa nhập vào không gian văn hóa, ẩm thực của bà con nơi đây. Thái Hải từng được nhận giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) trao tặng.

Ngoài ra, giải thưởng còn vinh danh các khách sạn xanh, địa điểm tổ chức sự kiện, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch đường thủy, hãng hàng không phục vụ khách du lịch, đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch và nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch (Ảnh: Nam Nguyễn).

Sản phẩm du lịch phải khác biệt

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Phạm Hà - CEO Lux Group, đơn vị thuộc Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất - cho biết, sự tăng trưởng về lượng khách của du lịch Việt Nam thời gian qua là nhờ có nhiều đường bay kết nối với các quốc gia trên thế giới, chính sách visa cởi mở, phát triển hạ tầng tạo thuận lợi cho việc đón du khách.

Tuy nhiên, ông Hà đánh giá, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay rất thách thức.

"Từ tháng 9 đến tháng 12, ngành du lịch Việt Nam phải đón được 2,7 triệu lượt khách nước ngoài/tháng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, dù 3 tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm", ông nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu, ông mong muốn có sự đồng lòng, nỗ lực của mỗi doanh nghiệp lữ hành và chính quyền các địa phương cùng các chính sách đột phá.

"Việt Nam cần có thêm chính sách thu hút khách từ những thị trường tiềm năng, ví dụ miễn thêm visa cho các quốc gia hoặc ưu đãi giá vé máy bay hay chi phí thuê khách sạn", ông Hà nêu ý kiến.

Mỗi năm, doanh nghiệp của ông Hà đón 10.000 khách du lịch hạng sang từ hơn 70 quốc gia. Với đối tượng khách này, Lux Group đưa ra bí quyết “3 cân bằng” giữa khách hàng - con người - công nghệ; tốc độ - chất lượng - an toàn; ngắn hạn - dài hạn - di sản.

"Thành công đến từ chiến lược 5G được đặt ra là xanh hơn, toàn cầu hơn, số hóa hơn, tự hào hơn và hạnh phúc hơn cùng với kỷ luật chiến lược, đầu tư vào con người và văn hóa phụng sự", ông nói.

Để có thể thu hút được ngày càng đông du khách nước ngoài tới Việt Nam, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Hanoi Flamingo Redtours - đơn vị nhận 2 giải thưởng doanh nghiệp đưa khách đi nước ngoài xuất sắc nhất và doanh nghiệp lữ hành nội địa xuất sắc nhất Việt Nam - cho rằng, công ty du lịch phải chủ động tìm hiểu nhu cầu của du khách và xây dựng những sản phẩm cá nhân hóa theo từng nhóm đối tượng.

Một sản phẩm du lịch không thể phục vụ số đông mà phục vụ theo nhóm đối tượng cụ thể.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 là động lực để các doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm du lịch tốt hơn (Ảnh: Nam Nguyễn).

"Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường và khách hàng để làm mới sản phẩm truyền thống và xây dựng sản phẩm mới theo đúng xu hướng.

Ngoài ra, hệ thống đối tác tốt trên toàn cầu, giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ và mức giá cạnh tranh trong mọi điều kiện", ông nói.