Lần đầu vượt Thái Lan, Việt Nam hưởng lợi gì từ làn sóng khách Trung Quốc?

Việt Nam bứt tốc trong cuộc đua khu vực

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, trong tháng 12/2025, Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng lượng khách cả năm lên 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn 17,8% so với năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19.

Đây cũng là lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong lịch sử ngành du lịch. Đáng chú ý, Trung Quốc đại lục trở thành thị trường gửi khách lớn nhất, với hơn 5,2 triệu lượt khách nhập cảnh trong năm 2025, tăng 41% so với năm trước và chiếm khoảng 25% tổng thị phần khách quốc tế đến Việt Nam.

Không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam năm nay còn vượt qua Thái Lan - điểm đến vốn được xem là “thủ phủ” của dòng khách này trong nhiều năm.

Khách Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo thống kê, Thái Lan chỉ đón khoảng 4,5 triệu lượt khách Trung Quốc trong cùng giai đoạn, trong bối cảnh thị trường này chịu ảnh hưởng bởi các lo ngại liên quan đến an ninh và những vấn đề tại khu vực biên giới.

Xếp sau Trung Quốc, Hàn Quốc là thị trường gửi khách tới Việt Nam lớn thứ hai với 4,3 triệu lượt, chiếm hơn 20% thị phần. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ ba với 1,2 triệu lượt, tương đương 6%. Các thị trường còn lại trong top 10 lần lượt là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia và Australia.

Những con số trên cho thấy không chỉ phục hồi sau đại dịch, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó thị trường Trung Quốc đóng vai trò động lực quan trọng nhất.

Điều gì khiến khách Trung Quốc chọn Việt Nam?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Anh Vũ - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - cho biết, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam qua các chi nhánh của doanh nghiệp này trong năm 2025 tăng 30-40% so với cùng kỳ, bao gồm cả tour truyền thống lẫn các đoàn bay thương mại từ Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều đô thị lớn khác. Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là sự dịch chuyển dòng khách.

“Một bộ phận du khách Trung Quốc đang chuyển hướng từ Thái Lan, Đài Loan sang Việt Nam do lo ngại về an ninh, tình hình chính trị và mong muốn tìm điểm đến an toàn hơn”, ông Vũ phân tích.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là điểm đến ổn định, an toàn, với môi trường chính trị - xã hội ít biến động. Lợi thế này càng rõ nét khi mạng lưới đường bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc được mở rộng, với mật độ dày giữa các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến tới Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa).

Trung Quốc là thị trường khách quốc tế tiềm năng được ngành du lịch của nhiều quốc gia săn đón (Ảnh: Thanh Thúy).

Ông Vũ nói thêm, bên cạnh yếu tố kết nối, thị hiếu của du khách Trung Quốc cũng đang thay đổi rõ rệt. Thay vì các tour đoàn đông hàng trăm người như trước, xu hướng đi theo nhóm nhỏ 15-20 người, gia đình hoặc kết hợp công tác - du lịch đang gia tăng, đặc biệt trong nhóm khách đến từ các đô thị lớn.

Theo ghi nhận của Vietluxtour, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam của đơn vị này trong năm 2025 cũng tăng trưởng hai chữ số, tập trung chủ yếu vào các đoàn nghỉ dưỡng, khách doanh nghiệp và nhóm gia đình đi theo lịch trình thiết kế riêng. Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ số lượng mà còn từ chất lượng dịch vụ và mức chi tiêu.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Vietluxtour - cho biết: “Thay vì sự bùng nổ của các tour giá rẻ như giai đoạn trước dịch, dòng khách hiện nay yêu cầu dịch vụ cao hơn, lịch trình bài bản và trải nghiệm tốt hơn. Đây là tín hiệu của một giai đoạn phục hồi bền vững”.

Các điểm đến được khách Trung Quốc ưa chuộng hiện nay vẫn tập trung vào những nơi có hạ tầng đồng bộ và sân bay quốc tế, như Phú Quốc (An Giang), Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang (Khánh Hòa), TPHCM, Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình và Sa Pa (Lào Cai).

Hội An (Đà Nẵng) là một trong những điểm đến tại Việt Nam được khách Trung Quốc yêu thích (Ảnh: Hồng Diễm).

Trong đó, nghỉ dưỡng biển kết hợp vui chơi, giải trí, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên nhẹ nhàng là những sản phẩm được ưu tiên.

Đáng chú ý, mức chi tiêu của khách Trung Quốc cũng đang thay đổi. Theo đó, một hành trình 4-6 ngày tại Việt Nam của khách Trung Quốc tầm trung và cao cấp hiện có mức chi tiêu trung bình 800-1.200 USD/khách (21-31 triệu đồng), chưa gồm vé máy bay.

Mức chi phí này tập trung vào lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thay vì mua sắm quà lưu niệm đại trà như trước.

Việt Nam cần làm gì để giữ đà tăng trưởng và nâng chất lượng?

Dù đà tăng trưởng của khách Trung Quốc được đánh giá rất tích cực, các chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất của du lịch Việt Nam hiện nay không nằm ở việc “đón cho đông”, mà là “giữ được khách và giữ được giá trị”.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Việt Nam cần tiếp tục giữ vững hình ảnh điểm đến an toàn, đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông, hạn chế tình trạng quá tải tại các điểm du lịch và chấn chỉnh hiện tượng “chặt chém” - yếu tố có thể nhanh chóng làm xói mòn niềm tin của du khách.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Vietluxtour cho rằng để cạnh tranh dài hạn với Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc, ngành du lịch Việt Nam cần tập trung vào ba mũi nhọn.

Thứ nhất là chính sách thị thực linh hoạt hơn, mở rộng thị thực điện tử và xem xét các hình thức miễn thị thực có điều kiện để tạo thuận lợi cho khách Trung Quốc.

Các chuyên gia du lịch cho rằng cần cải thiện hạ tầng giao thông, ngăn "chặt chém" để giữ vững vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới (Ảnh minh họa: Chụp màn hình).

Thứ hai là nhân lực và ngôn ngữ, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Trung chất lượng cao, am hiểu văn hóa để nâng cao trải nghiệm và hạn chế những xung đột không đáng có.

Thứ ba là phát triển sản phẩm chuyên biệt, thay vì bán những gì sẵn có. Các tour check-in nhiếp ảnh, tour ẩm thực cao cấp, golf tour, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) hay các sản phẩm tích hợp thanh toán QR, ví điện tử Trung Quốc được xem là chìa khóa để tiếp cận phân khúc khách trung lưu và cao cấp.

Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh hồi tháng 10/2025, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cũng nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn là thị trường then chốt của du lịch Việt Nam trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, xu hướng du lịch ra nước ngoài của khách Trung Quốc đang thay đổi nhanh, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động thích ứng, từ xúc tiến thị trường, chính sách thị thực đến kết nối hạ tầng và chuyển đổi số.

Các chuyên gia nhận định, nếu vừa giữ được lợi thế chi phí, vừa nâng cao chất lượng trải nghiệm, Việt Nam không chỉ duy trì được đà tăng trưởng khách Trung Quốc, mà còn có cơ hội nâng tầm thị trường này theo hướng bền vững, tránh lặp lại vòng xoáy “đông nhưng rẻ” của giai đoạn trước.