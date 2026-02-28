Loại bánh 25.000 đồng ở Việt Nam qua Hàn Quốc đắt gấp 5-6 lần vẫn hút khách

Món bình dân ở Việt Nam giá đắt gấp 5-6 lần tại Hàn Quốc

Trong chuyến trải nghiệm ẩm thực đường phố tại TPHCM gần đây, Simon (du khách đến từ Hàn Quốc) cùng một người đồng hương có tên tiếng Việt là Tân, đã ghé một tiệm bánh mì ở khu vực phường Thảo Điền (TP Thủ Đức cũ) để thưởng thức món ăn vốn được xem là biểu tượng của ẩm thực Việt.

Cả hai chọn bánh mì heo quay và cẩn thận dặn chủ quán không bỏ ớt để phù hợp khẩu vị. Anh Tân tiết lộ mình đặc biệt yêu thích món này.

“Những ngày ở Việt Nam, tôi có thể ăn 2 ổ mỗi ngày mà không chán”, anh nói.

Anh Tân (phải) và Simon không ngớt lời khen ngợi khi thưởng thức bánh mì heo quay tại TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi ăn miếng đầu tiên, hai vị khách không giấu được sự phấn khích. Họ liên tục trầm trồ, gật gù mỗi lần ăn một miếng bánh mì. Simon còn dùng tiếng Việt nhận xét “bánh mì Việt Nam rất ngon” khiến không khí tại quán thêm phần rộn ràng.

Điều khiến họ ấn tượng nhất là lớp vỏ bánh giòn rụm và phần nhân đầy đặn bên trong. Hai du khách bàn luận về sự kết hợp của thịt heo quay, rau sống, hành tây, đồ chua và nước sốt, cho rằng các nguyên liệu hòa quyện hài hòa, không quá ngấy mà vẫn tròn vị.

Vừa ăn, họ vừa cố diễn tả cảm nhận bằng sự pha trộn giữa tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Anh, xen lẫn những tràng cười sảng khoái.

Đặc biệt, khi nhắc đến mức giá chỉ 25.000 đồng/ổ, cả hai lại tiếp tục trầm trồ. Với họ, con số ấy quá rẻ nếu so với mức giá thường phải trả cho một ổ bánh mì tương tự ở Hàn Quốc.

“Bánh mì chỉ 25.000 đồng mà có cả thịt heo, rất ngon và rẻ”, anh Tân nhận xét.

Bánh mì ở Hàn Quốc có giá khá đắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo hai du khách, trong thời gian ở Việt Nam, đôi lúc họ cũng ăn phải những ổ bánh mì chưa hợp khẩu vị. Tuy vậy, phần lớn bánh mì vẫn ngon và có mức giá phải chăng, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, bánh mì Việt tại Hàn Quốc có mức giá cao hơn nhiều so với trong nước. Tại một khu chợ truyền thống ở Busan, một tiệm do người Việt mở đang bán bánh mì thịt với giá 8.000 won (khoảng 140.000 đồng), còn bánh mì không là 1.000 won (khoảng 18.000 đồng).

Ổ bánh có kích thước tương đương ở Việt Nam, không lớn hơn. Khách tìm đến mua có cả người Việt xa quê lẫn người Hàn tò mò muốn thử món ăn mới.

Anh Trần Phúc Hậu - du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết, thỉnh thoảng anh vẫn ghé tiệm để “đỡ nhớ nhà”. Theo anh, mức giá 8.000 won rõ ràng cao hơn nhiều so với 20.000-30.000 đồng ở Việt Nam, nhưng mặt bằng chung tại Hàn Quốc cũng ở mức như vậy.

“Tôi cũng thấy hơi đắt nhưng vẫn muốn ăn để đỡ nhớ vị quê hương. Ở đây không nhiều lựa chọn như ở Việt Nam, nguyên liệu cũng khác nên hương vị chỉ khoảng 80-90%, nhưng vẫn ngon và chấp nhận được”, anh nói.

Anh Hậu cho biết thêm, bánh mì Việt ngày càng được người Hàn đón nhận. “Họ thấy lạ miệng nhưng dễ ăn, không bị ngấy nên khá thích. Gần nơi tôi sống, tiệm bánh mì của người Việt được khách Hàn ghé thường xuyên”, anh chia sẻ.

Quầy bánh mì tại Hàn Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bánh mì Việt chinh phục thực khách quốc tế

Trên thực tế, bánh mì Việt đã tạo dấu ấn nhất định tại Hàn Quốc. Năm 2019, thương hiệu bánh mì Phượng Hội An từng xuất hiện tại thị trường này với mức giá khoảng 150.000 đồng mỗi ổ và gây chú ý lớn, cho thấy sức hút của món ăn đường phố Việt Nam đối với thực khách xứ kim chi.

Không chỉ được ưa chuộng tại Hàn Quốc, bánh mì Việt Nam cũng từng tạo nên cơn sốt tại Hong Kong (Trung Quốc), khi tiệm “Bánh mì Nếm” (từ năm 2023) do hai cô gái TPHCM mở ở khu Wan Chai liên tục thu hút thực khách xếp hàng đợi mua.

Với công thức chuẩn vị miền Nam, nguyên liệu nhập từ Việt Nam và mỗi ngày chỉ bán khoảng 100 ổ nướng thủ công, tiệm nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và được cả tài tử Tạ Đình Phong khen là “sandwich Việt Nam với hương vị tuyệt vời nhất từng thử”.

Năm 2025, quán còn được Michelin Guide Hong Kong đưa vào danh sách Michelin Selected, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bánh mì Việt tại đây.

Bánh mì heo quay của Việt Nam còn ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Theo chuyên trang ẩm thực Taste Atlas, trong bảng xếp hạng “Top 100 món ăn Việt Nam” công bố ngày 19/1, bánh mì heo quay đã vượt qua nhiều món quen thuộc khác để đứng ở vị trí số một.

Hình ảnh bánh mì heo quay Việt Nam trên trang Taste Atlas (Ảnh: Taste Atlas).

Theo giới thiệu của Taste Atlas, bánh mì heo quay là biến thể truyền thống của bánh mì Việt Nam, với phần nhân chính là thịt ba chỉ quay giòn, được tẩm ướp đậm đà rồi thái lát, kẹp trong ổ bánh nóng giòn.

Món ăn thường dùng kèm đồ chua làm từ cà rốt và củ cải trắng, dưa leo, ngò, hẹ và có thể thêm ớt tươi để tăng độ cay. Ở một số nơi, bánh còn được phết thêm pate gan, tạo vị béo và chiều sâu hương vị.

Chuyên trang này cũng nhận định bánh mì heo quay là món phổ biến tại các hàng quán vỉa hè và được xem là một trong những loại bánh mì được yêu thích nhất tại Việt Nam.