Những con số ấn tượng của du lịch Khánh Hòa sau 20 năm

Chiều 23/1, tại phường Nha Trang, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (14/2/2005-14/2/2025), để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của hiệp hội.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong bối cảnh du lịch địa phương tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2005-2025, hiệp hội tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Du khách đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) du lịch (Ảnh: Sao La).

Doanh thu du lịch năm 2025 gấp hơn 100 lần so với thời điểm thành lập hiệp hội năm 2005. Cụ thể, năm 2005 doanh thu toàn ngành chỉ đạt 640 tỷ đồng, đến nay đã đạt 66.700 tỷ đồng.

Tổng lượng khách du lịch năm 2025 đạt hơn 16 triệu lượt, tăng hơn 16 lần so với năm 2005 (gần 1 triệu lượt). Năm 2005, toàn tỉnh có 301 cơ sở lưu trú; đến nay con số này tăng lên 1.441 cơ sở với hơn 70.500 phòng. Trong đó, có 107 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3-5 sao, tương đương hơn 28.000 phòng.

Loạt khách sạn cao tầng ở Nha Trang cung cấp số lượng phòng nghỉ lớn phục vụ du khách (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ xây dựng hình ảnh du lịch Khánh Hòa thông qua việc kết nối tài nguyên và bản sắc riêng; phát triển sản phẩm trọng tâm, phát huy sức mạnh cộng đồng, nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế.

Ngành du lịch cũng chú trọng phát triển các sản phẩm mới, đặc sắc như du lịch nông nghiệp, trải nghiệm đồng quê, tham quan quy trình sản xuất các đặc sản địa phương.