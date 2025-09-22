Du lịch Việt phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng khách ngoại hàng đầu thế giới

Chiều 22/9 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.

Sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Giải thưởng Du lịch Việt Nam đã được tổ chức trở lại, nhằm tôn vinh, động viên nỗ lực của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã xuất sắc vượt qua khó khăn trong tình hình kinh tế biến động những năm qua.

Theo ban tổ chức, sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam có sự phục hồi ngoạn mục, đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết, Giải thưởng Du lịch Việt Nam góp phần khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân (Ảnh: Ban tổ chức).

Việt Nam cũng được Ban Thư ký ASEAN đánh giá là điểm đến du lịch có sự phục hồi cao nhất trong khu vực ASEAN với mức 98% so với trước dịch. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) tại báo cáo 6 tháng đầu năm nay, du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế hàng đầu thế giới đạt 21%.

Trong 8 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707.000 tỷ đồng.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam góp phần hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững, qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội, tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn.

"Việc lựa chọn các đơn vị đạt giải được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, thông qua Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp và chuyên gia trong ngành.

Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, minh bạch; danh sách ứng viên được thẩm định chặt chẽ và lựa chọn từ những đơn vị tiêu biểu, sáng giá nhất, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển du lịch Việt Nam", ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu liên quan đến lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách, dịch vụ ăn uống, điểm đến cộng đồng, sân golf, spa, sản phẩm du lịch sáng tạo, truyền thông...

Trả lời các câu hỏi của báo chí về Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết, việc xét giải thưởng không có sự phân biệt về quy mô của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - giải đáp các câu hỏi của các cơ quan báo chí ở buổi họp báo (Ảnh: Ban tổ chức).

"Trong các hạng mục xét giải, có nhiều tiêu chí phù hợp với những doanh nghiệp quy mô nhỏ như: Nhà hàng, cơ sở du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch sáng tạo, du lịch xanh... Các tiêu chí này không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn mà còn là thế mạnh của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ", ông Khánh nhấn mạnh.

Bắt nhịp với xu hướng phát triển du lịch xanh, bền vững ở Việt Nam và trên thế giới, các yếu tố liên quan đến bảo vệ môi trường cũng được ban tổ chức lồng ghép vào tiêu chí đánh giá ở nhiều hạng mục như: Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tránh dùng nguyên liệu dùng một lần, hạn chế phát thải và rác thải...

"Trong 18 danh hiệu có Top 10 khách sạn xanh tốt nhất sẽ góp phần tôn vinh những cơ sở lưu trú bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đóng góp vì sự phát triển bền vững", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Đến thời điểm này, Giải thưởng Du lịch Việt Nam đã nhận được 209 hồ sơ xét giải của các doanh nghiệp gửi về. Căn cứ vào đề án, tiêu chí của giải thưởng, Ban tổ chức sẽ chọn 115 hồ sơ ở 11 hạng mục.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 diễn ra vào ngày 27/9 tại Trung tâm Hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.