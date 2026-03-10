Khách Việt ngỡ ngàng khi đặt chân đến quốc gia có giá xăng "rẻ hơn nước"

Bất ngờ với giá xăng ở Oman

Trong chuyến du lịch Trung Đông gần đây, Bùi Diệp Thảo Vân - cô gái đam mê du lịch, hiện sống và làm việc tại Hà Nội - đã có một trải nghiệm bất ngờ khi nhìn thấy bảng giá xăng tại một trạm nhiên liệu gần khu Mutrah Corniche, thuộc thành phố Muscat - Thủ đô của Vương quốc Hồi giáo Oman.

Thảo Vân cho biết trước khi đặt chân đến đây, cô từng nghe nói xăng ở các quốc gia vùng Vịnh như UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Saudi Arabia hay Oman thường khá rẻ nhờ nguồn dầu mỏ dồi dào. Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy mức giá niêm yết tại cây xăng, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Thảo Vân tự đổ xăng tại Oman (Ảnh: Chụp màn hình).

“Thời điểm đó, giá xăng loại cơ bản ở Oman khoảng 0,25 OMR/lít, tương đương khoảng 15.000 đồng/lít (1 OMR - đơn vị tiền tệ của Oman - khoảng 69.000 đồng ở thời điểm hiện tại)”, Thảo Vân kể.

Với một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn, việc giá nhiên liệu thấp không khiến nữ du khách quá bất ngờ. Tuy vậy, phản ứng của người dân địa phương lại khiến cô chú ý.

“Người dân nói rằng mức giá đó ở Oman là bình thường, bởi ở Iran xăng còn rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1.000-2.000 đồng/lít. Trong khi đó, ở Việt Nam vào thời điểm tôi thực hiện chuyến đi, giá xăng dao động khoảng 22.000-25.000 đồng/lít. Nếu so sánh, xăng ở Oman rẻ hơn khoảng 30-40%, còn ở Iran gần như rẻ hơn tới 10 lần", cô chia sẻ.

Thực tế, các quốc gia như Oman, Iran hay Saudi Arabia đều nằm trên những mỏ dầu lớn của thế giới. Việc khai thác và sản xuất dầu ngay trong nước giúp chi phí nhiên liệu thấp hơn nhiều so với các quốc gia phải nhập khẩu xăng dầu.

Nghe giá xăng tại các quốc gia Trung Đông, Thảo Vân không khỏi bất ngờ (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, một số nước trong khu vực còn áp dụng chính sách trợ giá nhiên liệu, khiến giá bán lẻ trong nước thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá trên thị trường quốc tế. Vì vậy, đối với người dân Trung Đông, việc xăng có giá rẻ là điều khá quen thuộc.

Tuy nhiên, theo Thảo Vân, giá xăng rẻ không đồng nghĩa với việc mọi chi phí sinh hoạt ở quốc gia này đều thấp. “Xăng ở Oman rẻ thật, nhưng những mặt hàng thiết yếu như sữa, trái cây hay bánh mì lại có giá cao hơn khá nhiều so với Việt Nam”, cô cho biết.

Là người đam mê du lịch và từng đặt chân đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Thảo Vân nhận xét nước uống tại Oman không quá đắt nếu so với các quốc gia vùng Vịnh khác, song vẫn cao hơn Việt Nam.

Theo cô, giá cả tại mỗi quốc gia phần nào phản ánh điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên cũng như chi phí khai thác và vận chuyển. “Sau khi chi tiêu một thời gian ở Oman, tôi mới hiểu rằng mỗi quốc gia đều có một cách vận hành riêng về chi phí sinh hoạt hằng ngày”, cô nói.

Hành trình khám phá Trung Đông

Ý tưởng thực hiện chuyến đi Trung Đông đã được Thảo Vân ấp ủ từ tháng 11/2025. Cô muốn dành nhiều thời gian khám phá các quốc gia trong khu vực để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, tôn giáo và đời sống của người dân nơi đây.

Nữ du khách muốn khám phá về con người và văn hóa ở Oman (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong hành trình của mình, Thảo Vân đã đặt chân đến Ai Cập, UAE và Oman. Ban đầu, cô còn đặt mục tiêu xa hơn là đến thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

“Tôi biết điều đó không dễ vì Mecca chỉ mở cửa cho tín đồ Hồi giáo. Nhưng tôi nghĩ đơn giản rằng nếu chưa thể vào bên trong thì đến được gần thôi cũng đã là một trải nghiệm đáng nhớ”, cô kể.

Tuy nhiên, đến cuối năm, hành trình của cô phải tạm dừng vì một số việc cá nhân. Thảo Vân cho biết, hiện chưa có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Oman nên trong hành trình, cô phải quá cảnh tại Dubai (UAE). Đây là lộ trình khá phổ biến với những khách Việt muốn đến Oman. Tổng thời gian bay thường khoảng 8-9 tiếng, tùy thời gian nối chuyến.

Thảo Vân nói thêm, chi phí vé máy bay khứ hồi trong hành trình của cô dao động khoảng 12-15 triệu đồng. Trong thời gian ở Oman, Thảo Vân chọn thuê ô tô tự lái để thuận tiện di chuyển. Chi phí thuê xe khoảng 1 triệu đồng/ngày. Theo nữ du khách, trải nghiệm lái xe tại quốc gia này khá dễ chịu.

“Đường xá ở Oman rất đẹp, rộng rãi và xe cộ di chuyển thoải mái. Cảm giác lái xe giữa những cung đường dài với cảnh sa mạc và núi đá hai bên thật sự rất thú vị”, cô nói.

Thảo Vân nhận xét Oman là quốc gia rất chú trọng giữ gìn bản sắc truyền thống (Ảnh: Chụp màn hình).

Thảo Vân cũng nhận xét Oman là quốc gia đất rộng nhưng dân cư khá thưa thớt. Đi đâu cô cũng thấy không gian rộng mở, đất trời trải dài, cảm giác rất thoáng đãng.

Oman mang một vẻ đẹp khác biệt so với những thành phố hiện đại trong khu vực. Nằm cạnh Dubai với những tòa nhà cao ngất khiến thế giới phải trầm trồ, Oman lại khiêm tốn hơn nhiều. Các tòa nhà ở đây thường thấp tầng, sơn màu vàng nhạt giống màu sa mạc.

"Người Oman rất chú trọng giữ gìn bản sắc truyền thống và sự phát triển ổn định lâu dài. Chính những trải nghiệm đó khiến tôi thay đổi cách nhìn về Trung Đông", cô nhận xét.

Trước chuyến đi, hình dung của cô về Trung Đông chủ yếu gắn với sa mạc, dầu mỏ và những câu chuyện chính trị. Tuy nhiên, Oman lại mang đến một cảm nhận hoàn toàn khác.

Theo Thảo Vân, ngay từ khi vừa xuống sân bay cho đến lúc bắt taxi về khách sạn, cô đều gặp những người rất thân thiện.

“Đó là một đất nước mộc mạc, bình yên và rất gần gũi. Ai tôi gặp cũng chậm rãi và nhiệt tình. Cảm giác được đón tiếp nồng ấm ở một đất nước xa lạ khiến tôi khá bất ngờ", Thảo Vân chia sẻ.

Chuyến đi khiến cô có cái nhìn khác về Trung Đông (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo cô, chuyến đi không chỉ mang lại những bất ngờ về giá cả, như việc xăng ở Oman rẻ hơn nhiều so với Việt Nam, mà còn giúp cô nhìn thấy một góc khác của Trung Đông.

"Oman khiến tôi hiểu rằng, Trung Đông không chỉ có sa mạc và dầu mỏ, mà còn có rất nhiều điều nhẹ nhàng và đáng khám phá”, cô bộc bạch.