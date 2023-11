Nhờ bức tường cũ, quán cà phê ở Hà Nội ùn ùn khách đến sau một đêm

Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ chụp xếp hàng dài chụp ảnh tại một bức tường của quán cà phê ở Ấu Triệu, Hà Nội.

Điều đáng nói, diện mạo bức tường khá cũ, không có gì đặc biệt ngoài bức graffiti (tranh phun hoặc vẽ sơn trên tường) vẽ chữ " SW", màu đỏ đen đơn giản và một vài chiếc ghế nhựa.

Tuy nhiên, chỉ sau một đoạn clip lên xu hướng Tiktok, bức tường này nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh được săn lùng nhiều nhất ở Hà Nội hiện nay.

Bức tường vẽ graffiti "gây sốt" giới trẻ Hà Nội thời gian gần đây (Ảnh: T.T).

Trang Ngân (27 tuổi, TPHCM), một người dùng Tiktok với hơn 100.000 người theo dõi, cho biết, vì bức tường này quá nổi trên mạng xã hội nên đã thay đổi toàn bộ kế hoạch trong 3 ngày ra Bắc của cô.

"Lúc đầu nhóm mình định đi Sa Pa kết hợp với leo núi Nhìu Cồ San, nhưng vì muốn chụp ảnh ở bức tường này nên đã hủy lịch leo núi, ở lại Hà Nội một ngày đêm. Lúc mình đến nơi đã thấy có khoảng 12-15 người đang đứng đợi để được chụp ảnh", Trang Ngân nói.

Tương tự, Ngọc Linh (22 tuổi, Hà Nội) cũng cho biết, phải xếp hàng từ 7h đến hơn 8h mới tới lượt chụp ảnh. "Mình đi vào cuối tuần và cũng chủ động đi sớm nhưng không ngờ mọi người lại đến đông như vậy, chỉ cần rời khỏi chỗ xếp hàng là sẽ mất lượt luôn", Ngọc Linh chia sẻ.

Được biết, bức tường trên đã có từ lâu, cũng là một địa điểm chụp ảnh nhưng trước đó không nhiều người biết đến. Bức tường này thuộc quán cà phê Leninn, quán vẽ graffiti tạo thành một không gian đậm chất đường phố. Trước bức tường có vài chiếc ghế nhựa đơn giản để khách ngồi uống cà phê.

Bức tường vẽ graffiti đơn giản trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê hip hop (Ảnh: Đỗ Đăng Cường).

Khoảng 1 tuần qua, nhờ bức tường graffiti quán cà phê ở Ấu Triệu đông khách bất ngờ, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách (Ảnh: P.H).

Khoảng 1 tuần qua, quán đông khách bất ngờ, mỗi ngày quán đón hàng trăm lượt khách, đông gấp 2-3 lần so với ngày thường, Nhiều bạn trẻ đến chỉ mua một cốc cà phê, không ngồi trong quán mà ra xếp hàng để đợi chụp ảnh.

Quán mở cửa sau 8h, nhưng từ 7h đã có rất đông các bạn trẻ xếp hàng trước cửa. Vào giờ cao điểm 7-8h30 và sau 17h, việc nhiều người đứng xếp hàng đông dẫn đến ùn tắc, mỗi khi có ô tô hoặc nhiều phương tiện di chuyển cùng lúc.

Ngoài ra, một số người dân ở đây cũng cho biết, con ngõ này bất ngờ quá đông người đứng xếp hàng, tụ tập thành từng nhóm, nói chuyện, chụp ảnh khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Vào giờ tan làm, đón con đi học về đến cổng nhưng mãi không vào được nhà vì cảnh ùn tắc.

Do quá đông người tập trung tại địa điểm này, lực lượng công an phường cũng thường xuyên đi tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.