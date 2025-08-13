Đôi bạn đi bộ 1.500km từ TPHCM ra Hà Nội dự lễ Quốc khánh

Sáng 5/6, tại Dinh Độc Lập, anh Tuấn Tú (41 tuổi, kinh doanh tự do tại TPHCM) và Xuân Duy (20 tuổi, sinh viên đại học) đeo chiếc balo lên vai, đầu đội mũ vải, chân đi giày... bắt đầu hành trình đi bộ hơn 1.500km với khoảng 3 triệu bước chân, ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

"Trước khi khởi hành, chúng tôi không rèn luyện thể lực như nhiều người khác, tâm lý rất thoải mái, không lo lắng", Tuấn Tú chia sẻ với phóng viên Dân trí.

10 ngày đầu tiên vất vả, đôi chân phồng rộp

Từng đặt chân đến hơn 25 quốc gia trên thế giới nhưng Tuấn Tú chưa có cơ hội ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh mong muốn thực hiện hành trình đi bộ dọc theo quốc lộ 1A để về Thủ đô viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoà vào không khí rộn ràng của ngày đại lễ.

Tuấn Tú và Xuân Duy không dùng kem chống nắng, chỉ đeo tất tay và chân để chống nắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi nảy sinh ý tưởng, từ đầu năm 2025, Tuấn Tú tìm kiếm bạn đồng hành để chinh phục thử thách. Dù biết hành trình đi bộ rất khắc nghiệt, Xuân Duy đồng ý tham gia vì đang trong thời gian nghỉ hè.

Trong balo hành lý, mỗi người có 5 bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân, một chiếc lều, một đôi dép và một đôi giày. Từ lúc bắt đầu khởi hành, Tuấn Tú và Xuân Duy luôn mang theo lá cờ đỏ sao vàng cắm trên balo.

"Chúng tôi nâng niu, giữ gìn lá cờ suốt hành trình để thể hiện lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước. Bởi, các thế hệ cha ông đã đổ biết bao xương máu đưa lại hoà bình, độc lập cho đất nước như hôm nay", Tuấn Tú tâm sự.

Theo anh, 10 ngày đầu tiên là quãng thời gian vất vả nhất. Do chưa quen đi bộ dưới trời nắng và không biết cách phân chia quãng đường, có thời điểm cả hai gần như kiệt sức.

Ngày đầu tiên của hành trình, đôi bạn đi được 23km từ trung tâm TPHCM đến Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Ăn xong bữa tối, hai chàng trai chìm vào giấc ngủ với đôi chân phồng rộp, toàn thân đau nhức.

"Chúng tôi phải mua cao dán chống đau chân, đặt thêm lớp lót trong giày giúp giảm bớt cảm giác ê ẩm.

Thời điểm đó, sự mệt mỏi giống với người mới tập thể hình. Nếu không có lòng quyết tâm, hai đứa rất dễ chán nản và bỏ cuộc", Tuấn Tú cho biết.

Đôi bạn bắt đầu hành trình từ Dinh Độc Lập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 2 tuần, đôi bạn quen với nhịp độ di chuyển, biết cách phân bổ sức lực và thời gian hợp lý. Những cơn đau chân biến mất, tinh thần thoải mái hơn để tận hưởng cảnh sắc và trò chuyện với người dân địa phương.

Trong hành trình này, Tuấn Tú là người lên phương án di chuyển. Sau bữa tối, anh dành thời gian vẽ lộ trình cho ngày hôm sau, xác định các điểm nghỉ chân với mục tiêu đi được 20-22km/ngày.

"Mỗi ngày, tôi và bạn đồng hành có 3 lần nghỉ chính để ăn sáng, ăn trưa và ăn tối rồi về nơi ở, chưa kể các quãng nghỉ nhỏ kéo dài 15-20 phút giúp hạ nhiệt cơ thể. Hai đứa chỉ biết động viên nhau cố gắng đạt chỉ tiêu đã đề ra để kịp về Thủ đô trước 2/9", anh cho biết.

Xuân Duy và Tuấn Tú đang tiếp tục hành trình bất chấp thời tiết oi nóng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về chi phí cho toàn bộ hành trình, anh tiết lộ, 2 người chi tiêu 300.000 đồng/ngày. Trong đó, đôi bạn chọn bữa sáng đơn giản với món xôi hoặc bánh mì, bữa trưa và tối với cơm bình dân khoảng 30.000 đồng/suất, số tiền còn lại dùng để thuê nhà nghỉ.

"Đây không phải là chuyến du lịch nghỉ dưỡng nên chúng tôi ưu tiên chọn nhà nghỉ có quạt, không dùng điều hoà để tiết kiệm chi phí. Một số chủ nhà nghỉ biết hành trình ý nghĩa nên quyết định giảm giá khiến hai đứa rất vui", anh trải lòng.

Xúc động tình cảm của bà con dọc đường

Tính đến ngày 12/8, Tuấn Tú và Xuân Duy đã bước sang ngày thứ 69 của chuyến đi bộ. Hai người đang di chuyển qua địa phận tỉnh Nghệ An.

Ban đầu, đôi bạn lên kế hoạch sẽ tới Hà Nội vào đầu tháng 9. Với tốc độ hiện tại, Tuấn Tú và người đồng hành dự kiến đặt chân đến Thủ đô vào ngày 23/8, sớm hơn dự kiến khoảng 1 tuần.

Trải qua hơn 2 tháng cần mẫn đi bộ, gương mặt của đôi bạn đen nhẻm, tay chân rám nắng và gầy hơn. Thế nhưng, ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm tự hào và quyết tâm.

Trên mạng xã hội có một số bình luận đánh giá đi bộ hàng nghìn ki-lô-mét là đày ải cơ thể, Tuấn Tú cho rằng, mỗi người có một cách trải nghiệm cuộc sống khác nhau.

"Năm nay, tôi 41 tuổi, không còn cơ hội để thực hiện thêm một chuyến đi bộ hàng nghìn ki-lô-mét dọc đất nước. Đây là thời điểm thích hợp để về Thủ đô tham gia vào một sự kiện lớn, trọng đại và ý nghĩa của đất nước", Tuấn Tú cho biết.

Nụ cười và sự thân thiện của người dân dọc đường giúp mang đến niềm vui cho đôi bạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lại hành trình đã qua, đôi bạn cảm thấy tự hào khi được ngắm nhìn cuộc sống của người dân ở nhiều tỉnh thành. Những phong cảnh giản dị như cánh đồng lúa, con đường làng hay ráng chiều hoàng hôn... đôi khi bị lãng quên vì nhịp sống hối hả đã in đậm trong tâm trí của họ.

Theo Tuấn Tú, chặng đường đi qua Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) với nhiều đèo dốc và trải nghiệm nắng nóng kèm gió Lào ở Hà Tĩnh là hai thử thách khó khăn nhất.

"Chúng tôi càng đi càng cảm thấy khoẻ, không muốn dừng chân vì quen với việc di chuyển trên đường mỗi ngày", Tuấn Tú cho biết.

Ngoài phong cảnh thiên nhiên, tấm lòng mộc mạc của người dân cũng khiến hai người xúc động. Sự giúp đỡ từ chai nước đến đồ ăn của bà con tiếp thêm năng lượng giúp họ vững bước.

Tuấn Tú còn nhớ, trên đường di chuyển qua Quảng Trị vào một trưa hè oi ả, thấy hai chàng trai bước đi thất thểu, một người phụ nữ đi ăn đám giỗ về vội vàng chia sẻ phần xôi, hoa quả cùng vài thứ đồ ăn vặt.

"Nhìn thấy chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, người phụ nữ vào nhà dân xin thêm nước uống. Cho đến bây giờ, hai đứa vẫn nhớ gương mặt hiền lành, nụ cười bình dị và sự quan tâm chu đáo của cô", anh nói.

Dự kiến, Tuấn Tú và Xuân Duy sẽ kết thúc hành trình tại Lăng Bác, tham gia các hoạt động ngày Quốc khánh 2/9 và tham quan một số địa điểm nổi tiếng. Tuy chưa ấn định ngày trở lại TPHCM nhưng đôi bạn dự tính thực hiện chuyến về bằng xe đạp.

"Chúng tôi mong muốn quay trở lại để nói lời cảm ơn những người tốt bụng đã gặp trên đường. Chính họ là nguồn động viên, mang lại niềm vui giúp hai đứa quên đi mệt mỏi suốt quãng đường hơn 1.500km", Tuấn Tú tâm sự.