Nhiều người tắm biển bất chấp sóng lớn trước bão Fengshen

Chiều 21/10, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động, sóng lớn liên tục lao vào bờ, nước đục ngầu nhưng nhiều người vẫn vô tư tắm biển.

Ghi nhận tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 16h ngày 21/10, nhiều người vẫn tắm biển, đùa giỡn giữa những con sóng lớn. Nhiều con sóng ập vào bờ phủ kín những người đang tắm.

Nhiều người bất chấp nguy hiểm để tắm biển (Ảnh: Quốc Triều).

Thấy sóng quá lớn, một số người đã lên bờ mặc áo phao rồi tiếp tục lao ra biển vui đùa. Những người này tắm biển khá lâu nhưng lực lượng quản lý bãi biển không kiểm tra, nhắc nhở.

Tiếp nhận thông tin, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, đã yêu cầu Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê kiểm tra, ngăn cấm người dân tắm biển nhằm đảm bảo an toàn.

“Nhiều người quá chủ quan khi tắm biển vào thời điểm này. Chúng tôi đã yêu cầu Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê cử lực lượng kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn nếu có người dân nào đến đây tắm biển”, ông Vương thông tin.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6-7, sóng biển cao 2,5-4,5m. Ngày 22/10, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m.