Bão Fengshen dự báo gây mưa rất lớn cho Hà Tĩnh - Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 21/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 cách đặc khu Hoàng Sa gần 200km về phía Bắc Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo bão sẽ đạt cấp 11, giật cấp 13 trong hôm nay. Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền khu vực miền Trung.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, bão Fengsshen sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10 với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng sẽ có mưa lớn diện rộng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10.

Lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi 200-400 mm, có nơi trên 500mm; Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định bão Fengshen tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa, lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, chủ động ứng phó khi lũ trên sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt và vượt báo động 3.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo trong ngày và đêm 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi khác ở Tây Bắc Bộ; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C; Trung du, vùng núi phổ biến 17-19 độ C; vùng núi cao dưới 16 độ C; khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ phổ biến 19-21 độ C.