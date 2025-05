Người đàn ông rong ruổi các tỉnh miền Tây chụp biển địa giới trước sáp nhập

Khi thông tin về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh được đưa ra, anh Nguyễn Lê Duy An, 47 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện sống ở TPHCM, lập tức lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt: Hành trình "săn biển" địa phận các tỉnh miền Tây, trước khi những cái tên quen thuộc có thể không còn trên bản đồ hành chính.

Là người mê xê dịch, từng rong ruổi khắp đất nước, anh An vẫn luôn đau đáu một điều: Chưa từng một lần được chụp ảnh tại biển báo địa giới tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp - những mảnh đất thân thuộc sắp tới có thể đổi tên, sáp nhập.

Với chiếc xe máy, ba ngày rong ruổi, anh không tìm đến danh lam thắng cảnh hay điểm du lịch nổi tiếng. Điểm đến của anh là những tấm biển địa giới từng địa phương.

Long An là địa điểm đầu tiên anh An đặt chân tới.

Sáng 10/5, anh An rời TPHCM, men theo Quốc lộ 1A để check-in biển địa giới tỉnh Long An - nơi dự kiến sẽ sáp nhập với Tây Ninh.

Long An nổi tiếng với các điểm du lịch như làng nổi Tân Lập (rừng tràm, đường đi bộ giữa rừng), nhà cổ trăm cột với kiến trúc độc đáo. Trong khi đó, Tây Ninh thu hút du khách với núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Nam Bộ có cáp treo.

Tiếp tục hành trình, anh An đến Tiền Giang - vùng đất sông nước miệt vườn nổi tiếng với cù lao Thới Sơn, du khách có thể trải nghiệm đi xuồng ba lá, nghe đờn ca tài tử và thưởng thức trái cây. Chợ nổi Cái Bè là điểm mua bán độc đáo trên sông đậm chất miền Tây.

Sau đó, anh băng qua cầu Rạch Miễu đến Bến Tre, "xứ dừa" nổi tiếng với du lịch sinh thái miệt vườn và đặc sản kẹo dừa.

Tiếp tục băng qua cầu Cổ Chiên, anh đến Trà Vinh - vùng đất văn hóa Khmer với những điểm đến đặc sắc như chùa Âng (trên 1.000 năm tuổi), Ao Bà Om linh thiêng, chùa Hang với nghệ thuật điêu khắc độc đáo.

Ngày đầu tiên kết thúc tại Vĩnh Long - quê hương anh, nổi tiếng với cù lao An Bình xanh mát, chợ nổi Trà Ôn nhộn nhịp. Du khách cũng được thưởng thức đặc sản như cá tai tượng chiên xù, lẩu cua đồng và nem nướng Cái Nhum.

Ngày thứ hai, anh An di chuyển đến Cần Thơ - nổi tiếng với chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy, bến Ninh Kiều và các vườn trái cây trĩu quả. Ẩm thực Cần Thơ hấp dẫn với bánh cống, lẩu mắm, nem nướng, cá lóc nướng trui và các món vịt nấu chao.

Từ Cần Thơ, anh đi theo Quốc lộ Nam Sông Hậu đến Sóc Trăng, địa phương nổi tiếng với món bún nước lèo, bánh pía, bánh ống lá dứa và cốm dẹp.

Tiếp tục đến Bạc Liêu, nơi du khách có thể khám phá Nhà Công tử Bạc Liêu và cánh đồng điện gió nổi tiếng như phim, với đặc sản bún bò cay, bánh tằm Ngan Dừa và ba khía muối.

Ngày thứ 3 anh xuất phát từ Cà Mau và hoàn thành chuyến đi tại Đồng Tháp.

Ngày thứ ba, anh bắt đầu từ Cà Mau - nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú và hoang sơ. Tiếp tục hành trình qua Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp, anh đến biển địa phận Hậu Giang rồi vòng lên Kiên Giang - nơi để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất.

Những vùng đất như Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Biên, An Minh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ với đồng ruộng bát ngát, kênh xanh uốn lượn và cuộc sống giản dị, mộc mạc.

"Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi bùn non, gió mặn từ sông rạch và tiếng cười sảng khoái của người miền Tây, tôi như trở về tuổi thơ mình", anh An xúc động chia sẻ.

Từ Rạch Giá, anh tiếp tục đến Hòn Đất rồi Tri Tôn - An Giang, dù An Giang không còn biển địa phận rõ ràng như các tỉnh khác. Từ Long Xuyên, qua cầu Vàm Cống, anh hướng về Đức Hòa (Long An), rồi kết thúc hành trình tại biển địa phận Đồng Tháp - nổi tiếng với cánh đồng sen bát ngát, làng hoa Sa Đéc rực rỡ và khu du lịch sinh thái Tràm Chim hấp dẫn, nơi anh từng mong chụp ảnh nhưng chưa có dịp.

"Tôi kết thúc hành trình vào ngày 12/5", anh An nói.

Anh An kết thúc chuyến hành trình chinh phục 13 tỉnh sau 3 ngày.

Nhìn lại chuyến đi, anh chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất không chỉ đến từ cảnh sắc mà còn từ hành trình khắc nghiệt. Có đoạn đường từ Trà Vinh sang Sóc Trăng, anh phải băng qua cơn mưa tầm tã kéo dài hàng chục cây số.

Dù ướt sũng, lạnh run, anh vẫn không dừng lại: "Tôi sợ mai mốt, những biển tên ấy biến mất, sẽ không còn cơ hội lần hai".

Anh chủ yếu đi vào những vùng giáp ranh, ít khách du lịch ghé tới, còn giữ nguyên vẹn hồn quê, con người sống chậm rãi, giản dị và mến khách đến lạ thường.

Là người con của miền Tây, anh có chút tiếc nuối khi tới đây một số tỉnh có thể phải sáp nhập, không còn tên. Dù vậy, anh hiểu rằng việc làm này là bước đi cần thiết cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

"Dù có đổi tên hay không, tôi tin bản sắc miền Tây - sự phóng khoáng, chân thành và nghĩa tình - sẽ không bao giờ thay đổi", anh An mỉm cười.

