Nghỉ lễ dài ngày, khách đổ xô du lịch, nhiều nơi đông đúc quá tải

Quảng Ninh: Gần 30 vạn khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ

Theo thông tin từ ngành du lịch Quảng Ninh trong 3 ngày (từ 30/4 đến 2/5) nghỉ lễ, tỉnh đã đón gần 290 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế.

Cụ thể, chỉ tính riêng trong ngày 30/4 (ngày đầu tiên) trong đợt nghỉ lễ, Quảng Ninh đã đón hơn 10 vạn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi tại các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Gần 30 vạn khách đổ về Quảng Ninh dịp nghỉ lễ (Ảnh: An Nhiên).

Một lãnh đạo ngành du lịch tỉnh cho biết, lượng khách đổ về tham quan vịnh Hạ Long đông nhất, đạt hơn 2,4 vạn lượt.

Số lượng khách tăng kỷ lục trong những ngày nghỉ lễ nên công suất sử dụng buồng phòng ở các khách sạn, nhà nghỉ ở Quảng Ninh luôn đạt ở mức cao, các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi… luôn trong tình trạng quá tải.

Các tuyến đường ô tô nườm nượp (Ảnh: An Nhiên).

Các bãi tắm chật kín người. Các điểm du lịch ở các tuyến đảo, du lịch trải nghiệm tại Móng Cái, Bình Liêu, tắm khoáng nóng Quang Hanh, khu nghỉ dưỡng Yên Tử… cũng thu hút đông đảo du khách, người dân.

Bãi biển chật kín người (Ảnh: An Nhiên).

Ninh Bình: Khách đông đúc, tăng 1,5 lần so với năm 2021

Trong 3 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến Ninh Bình khoảng 160 nghìn lượt, trong đó, có gần 154 nghìn khách nội địa, 6 nghìn khách quốc tế (tăng xấp xỉ 150% về tổng lượt khách và 140% khách nội địa so với cùng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2021).

Du khách chen chân tham quan đỉnh núi Múa - Khu du lịch Hang Múa ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Trong đó, chùa Bái Đính tập trung đông du khách nhất với gần 29 nghìn lượt, Tràng An 34 nghìn lượt, Tam Cốc trên 8 nghìn lượt khách…

Thanh Hóa: Du khách tăng đột biến, doanh thu đạt gần 2 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch đến Thanh Hóa ước đạt 898 nghìn lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.960 tỷ đồng (tăng 123,2% so với năm 2021).

Thời điểm từ 15h-17h chiều 30/4, dọc các bãi tắm từ A-D ở khu du lịch biển Sầm Sơn luôn trong tình trạng ken đặc người (Ảnh: Thanh Tùng).

Trong đó, một số khu, điểm du lịch thu hút đông lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng phải kể đến như: Khu du lịch biển Sầm Sơn, khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), khu du lịch Pù Luông (huyện Bá Thước), khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy)…

Đáng chú ý, tại bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về, có những thời điểm bãi biển quá tải vì lượng du khách xuống tắm quá đông. Tuy nhiên, lượng khách thưa vắng dần trong những ngày tiếp theo.

Đây mới là thời điểm đầu hè và là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Thanh Hóa sau 2 năm gần như "đóng băng" bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngành du lịch Thanh Hóa đã thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới và hồi phục ngoạn mục sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế.

Đà Nẵng: Khách nội địa tăng 3,3 lần, khách quốc tế tăng gần 16 lần

Tổng lượng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 254 nghìn lượt, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách nội địa đạt trên 246 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt trên 7 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 (do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế).

Lượng khách đông khiến các hàng quán ở Đà Nẵng phải hoạt động hết công suất (Ảnh: Văn Trực).

Một số khu, điểm du lịch ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 như: Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50 nghìn lượt khách; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25 nghìn lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13 nghìn lượt khách...

Trong những ngày nghỉ lễ, ghi nhận của PV Dân trí cho thấy, nhiều người dân và du khách đã đổ về các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến nơi đây luôn trong tình trạng đông nghịt người đặc biệt là buổi tối.

Ghi nhận tại một số hàng quán tại các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Thái Phiên, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp,... khách đổ về chật kín, đoàn khách này vừa rời bàn đã có đoàn khách khác lấp chỗ trống, nhân viên các quán ăn phải hoạt động hết công suất.

Kiên Giang: Đón 300 nghìn lượt khách, doanh thu tăng

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, từ ngày 30/4 đến 3/5, tổng lượng khách đến Kiên Giang đạt gần 300 nghìn lượt khách tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 5 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu gần 250 tỷ đồng.

Riêng TP. Phú Quốc đón hơn 128 nghìn lượt khách, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đạt trên 5.000 lượt, tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm rồi (Ảnh: CTV)

Công suất phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 60%; các địa phương như Kiên Hải và Phú Quốc đạt trên 80%, phân khúc khách sạn từ 3-5 sao tại Phú Quốc đạt trên 95%;

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang, dịp Lễ 30/4 năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và tỉnh Kiên Giang được kiểm soát tốt. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay tăng giá bất thường.

Tuy nhiên, ngay trong những ngày nghỉ lễ có mưa giông trên diện rộng do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi giải trí của du khách nhất là các hoạt động ngoài trời, hoạt động tham quan các đảo và trên biển; giờ cao điểm xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại khu vực Chợ Đêm Dương Đông - Ngã Năm, đường xuống Cảng hành khách An Thới; giá cả dịch vụ ăn uống, lưu trú tại một số địa phương có tăng so với ngày thường.

Cần Thơ, Cà Mau: Lượng khách đều đông đúc ở các điểm du lịch

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 35% so với dịp lễ năm 2021.

Các cơ sở lưu trú ước phục vụ hơn 73.000 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 480 lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt 181 tỉ đồng (tăng 40%), công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú trong dịp lễ đạt khoảng 95%.

Du khách đến Cần Thơ du lịch dịp 30/4-1/5 tăng 35% (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, để phục vụ tốt nhất cho khách du lịch trong dịp lễ, đơn vị đã tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch, cơ sở vật chất. Đồng thời niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

"Chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân viên, người lao động giới thiệu cho du khách các dịch uy tín, chất lượng. Tuyệt đối không tiếp tay, hợp tác với các đơn vị, cá nhân nâng giá bán các dịch vụ để hưởng chênh lệch, gây bức xúc cho du khách", ông Tuấn cho biết.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thông tin, tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các hoạt động này đều thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ, tham quan.

Đặc biệt, sự kiện "Hương rừng U Minh" với các hoạt động như đi bộ xuyên rừng, xác lập kỷ lục tổ ong mật và nồi lẩu mắm lớn nhất Việt Nam, đua xuồng ba lá, trải nghiệm vườn dâu, thu hoạch cá đồng… đã thu hút hàng ngàn lượt khách.

Qua thống kê trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến các điểm du lịch, di tích… ở Cà Mau là hơn 83.000 lượt, tăng hơn 67% so với năm 2021; doanh thu ước đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng khoảng 68% so năm 2021.

Một số điểm thu hút đông du khách như: Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau gần 11.000 lượt khách, khu du lịch Khai Long hơn 4.000 lượt khách, vườn Quốc gia U Minh Hạ hơn 1.000 lượt khách, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 1.600 lượt khách, khu du lịch Hòn Đá Bạc gần 8.000 lượt khách…

Theo lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Cà Mau, lượt khách năm nay tăng cao do tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nên người dân thấy yên tâm, thoải mái hơn khi đi đến những nơi tập trung đông người. Ngoài ra, dịp lễ năm nay cũng nghỉ dài ngày nên người dân có thời gian để đi lại.