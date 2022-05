Du khách chen chúc tham quan ở chợ đêm lớn nhất "thành phố ngàn hoa"

(Dân trí) - Tối 1/5, hàng nghìn du khách kéo về chợ đêm Đà Lạt vui chơi, ăn uống và mua sắm khiến nơi đây luôn đông vui, nhộn nhịp kéo dài tới nửa đêm.

Chợ đêm Đà Lạt là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt (Lâm Đồng), dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nơi đây thu hút lượng lớn du khách đổ về tham quan, trải nghiệm (Ảnh: Hải Long).

Theo người dân địa phương, từ chiều 30/4, ngày đầu tiên của dịp lễ, nhiều tuyến đường đổ về trung tâm Đà Lạt đông đúc xe cộ gây điểm ùn tắc. Nhiều nhà nghỉ, homestay báo "cháy" phòng vì đông đảo du khách đổ về vui chơi (Ảnh: Anh Trần).

Trong đêm 1/5, chợ đêm Đà Lạt đông đúc, hàng nghìn người chen chúc nhau từ chiều tối tới tận khuya (Ảnh: Anh Trần).

Sau thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch Covid-19, hồi cuối tháng 1/2022, chợ đêm Đà Lạt được mở cửa trở lại thu hút lượng lớn du khách đến với Đà Lạt (Ảnh: Hải Long).

Nhiều gia đình cho con nhỏ tới Đà Lạt vui chơi trong dịp lễ để tận hưởng thời tiết mát mẻ, có thời điểm se lạnh nơi đây (Ảnh: Hải Long).

Chị Giang (24 tuổi, bên phải, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ về lần đầu tiên đến chợ đêm Đà Lạt cùng em gái: "Ban đầu mình cũng không có ý định đi chợ đêm nhưng khi đến đây thì thấy không khí rất đông vui, náo nhiệt. Mình rất là thích. Có thể mình sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày không xa" (Ảnh: Anh Trần).

Đà Lạt cũng là địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài đến tham quan. Tại chợ đêm, khách nước ngoài thường xuyên xuất hiện trên đường phố, tại các quầy hàng lưu niệm (Ảnh: Anh Trần).

Khu vực cầu thang bộ dẫn xuống chợ đêm luôn trong tình trạng đông kín, người dân ngồi chen chúc nhau dọc các bậc thềm lên xuống (Ảnh: Hải Long).

Theo các tiểu thương buôn bán tại đây, dịp lễ năm nay lượng khách đổ về có giảm hơn các năm trước (Ảnh: Hải Long).

Khu vực ẩm thực ở chợ đêm luôn trong tình trạng kín chỗ, nhộn nhịp khách ra vào (Ảnh: Hải Long).

Dâu tây, các loại mứt khô và đồ len là những món đồ du khách rất thích mua sắm để làm quà tặng cho người thân, bạn bè mỗi khi đến Đà Lạt (Ảnh: Anh Trần).

Chị Nguyễn Thị Thúy Hạ (tiểu thương tại chợ đêm Đà Lạt) cho biết, lễ năm nay lượng khách đổ về vẫn rất nhiều, nhưng không đông như mọi năm.

"Lượng khách năm này chỉ được khoảng 60-70% so với năm trước. Giá cả hàng hóa gần đây cũng tăng nhẹ, phần lớn là do kẹt hàng ở cửa khẩu do dịch bệnh", chị Hạ nói (Ảnh: Hải Long).

Gần 22h đêm nhưng lượng khách vui chơi, tham quan mua sắm ở chợ đêm Đà Lạt vẫn tấp nập. Từ cổng chính chợ ra đến tận bùng binh trước hồ Xuân Hương mọi người phải chen chúc nhau trên đường (Ảnh: Anh Trần).