Sự cố xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 1852 của hãng hàng không giá rẻ JetBlue của Mỹ. Chuyến bay khởi hành từ thành phố Cancun, Mexico, với lịch trình tới sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, phi công 4 lần tìm cách đưa máy bay đáp xuống nhưng đều bất thành do mưa dông.

Trước tình huống này, cơ trưởng buộc phải đưa chuyến bay chuyển hướng tới sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey và hạ cánh thành công.

Do thời tiết xấu, phi công trên một chuyến bay của hãng JetBlue 4 lần hạ cánh xuống sân bay không thành công (Ảnh: BBC).

Tuy nhiên, khi máy bay đang dừng trên đường băng tại sân bay Newark Liberty đợi mưa dông kết thúc và quay trở lại sân bay John F. Kennedy, một hành khách nam tỏ ra hoảng loạn. Người này rời khỏi chỗ ngồi, cầu xin tổ tiếp viên cho ông xuống sớm.

Máy bay 4 lần hạ cánh bất thành, hành khách hoảng loạn đòi xuống

Đoạn video trong cabin được các nhân chứng ghi lại cho thấy, một người đàn ông kêu gào đầy sợ hãi khi thấy trước đó máy bay nhiều lần không hạ cánh thành công.

"Tôi sẽ không bay nữa đâu. Các con tôi đang hoảng loạn. Chúng phải rời khỏi máy bay ngay lập tức. Nó quá nguy hiểm", người đàn ông phản ứng dữ dội.

Vị khách nam phản ứng dữ dội khi thấy chuyến bay gặp sự cố (Ảnh: News).

Trong khi đó, nhiều hành khách trên chuyến bay cũng nói rằng nếu tiếp tục phải bay, họ thấy không an toàn. Đoạn video cũng ghi cảnh các hành khách có biểu hiện mệt mỏi, thậm chí có người mệt xỉu vì chịu áp lực trong máy bay.

"Chuyến bay 3 tiếng đã kéo dài thành 6 tiếng rồi. Đây không phải lỗi tại ai, nhưng đơn giản chúng tôi chỉ muốn rời khỏi máy bay ngay bây giờ", vị khách nam tiếp tục lên tiếng.

Tuy nhiên, đoàn tiếp viên đã không mở cửa. Máy bay vẫn tiếp tục ở lại đường băng, chờ cơn giông qua đi và quay lại sân bay John F. Kennedy như dự kiến. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn, không có ai bị thương.

Ngày 12/4, đại diện của hãng hàng không JetBlue đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Ông Derek Dombrowski, phát ngôn viên của hãng cho biết, việc chuyển hướng là điều bắt buộc bởi điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, hãng bay không tiết lộ bao nhiêu hành khách có mặt trên chuyến bay ngày hôm đó.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này", ông Derek bày tỏ.

Ngoài ra, để bù đắp cho trải nghiệm "không vui" này, hãng bay đã tặng cho mỗi hành khách một thẻ khuyến mại trị giá 50 USD cho lần bay tiếp theo.