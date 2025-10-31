Khách rơi máy tính vào khoang hàng, máy bay phải quay đầu để tìm vì sợ nổ

Một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Washington (Mỹ) đi Rome (Italia) phải quay đầu giữa hành trình sau khi một hành khách làm rơi máy tính xách tay xuống một khe nhỏ phía sau tấm vách trong khoang hành khách. Sau đó, thiết bị rơi xuống khoang hàng hóa bên dưới.

Theo dữ liệu từ FlightAware, chuyến bay mang số hiệu United 126 khởi hành từ sân bay quốc tế Dulles (Washington, D.C.) lúc 22h22 (theo giờ địa phương) vào tối 15/10.

Khi máy bay cất cánh khoảng 160km về phía đông nam Boston, phi công đã liên lạc với kiểm soát không lưu địa phương để xin phép quay trở lại điểm xuất phát.

Hành khách rơi laptop xuống khoang chứa hàng, máy bay phải về nơi xuất phát (Ảnh: News).

“Rất tiếc, chúng tôi cần được cấp phép để quay lại Dulles. Chúng tôi gặp một tình huống nhỏ. Một hành khách trên chuyến bay đã làm rơi một chiếc laptop (vẫn đang bật) xuống bên hông khoang. Hiện máy tính lọt xuống khu vực chứa hàng dưới máy bay”, viên phi công nói trong đoạn ghi âm.

Vì không biết tình trạng của máy tính ra sau cũng không thể lấy ra, phi công quyết định cho máy bay quay đầu về điểm xuất phát để tìm kiếm thiết bị trước khi bay qua Đại Tây Dương.

Sau khi được chấp thuận, máy bay quay đầu về Washington. Nhân viên kiểm soát không lưu hỏi liệu phi công có muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ khi hạ cánh không, phi công từ chối cả hai trường hợp.

Theo chia sẻ của cơ trưởng, việc cho máy bay trở lại điểm xuất phát ban đầu chỉ là biện pháp phòng ngừa và thận trọng vì máy tính xách tay chứa pin lithium. Trong khi đó, khu vực chứa hàng hóa không được trang bị hệ thống chữa cháy.

Mới đây, đại diện của United Airlines xác nhận sự việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng. Chiếc máy tính xách tay vẫn đang trong trạng thái hoạt động của hành khách bị rơi xuống phía sau tấm vách cabin qua một khe nhỏ dẫn tới khoang hàng hóa.

Sau khi máy bay hạ cánh, đội kỹ thuật đã tìm thấy chiếc laptop, kiểm tra an toàn. Tiếp đó, chuyến bay được tiếp tục khởi hành tới Rome, trễ hơn thời gian dự kiến khoảng 4,5 tiếng.

Đại diện hãng cho biết thêm, cách xử lý của cơ trưởng trong trường hợp này nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Trước đó vào ngày 18/10, một sự cố cháy pin lithium trong hành lý xách tay của du khách trên chuyến bay từ Hàng Châu (Trung Quốc) đến Incheon (Hàn Quốc), cho thấy những rủi ro cháy nổ có thể xảy ra. Loại pin lithium thường được dùng trong điện thoại, laptop và pin sạc dự phòng.

Sự cố cháy pin lithium trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc (Ảnh cắt từ video).

Theo Reuters, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc từ năm 2014 đã ra khuyến cáo hành khách không nên dùng pin dự phòng trong suốt chuyến bay.

Từ ngày 1/10, hãng hàng không Emirates (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) ra quy định, mỗi hành khách chỉ được mang 1 pin sạc dự phòng dưới 100 Wh (27.000 mAh). Hành khách không được sử dụng pin sạc trong suốt chuyến bay, không được để pin trên ngăn hành lý phía trên.

Các sự cố với pin lithium hiếm xảy ra nhưng thường gây hậu quả rất nghiêm trọng và khó đoán trước. Các loại pin dự phòng sử dụng vật liệu dễ cháy, và việc sử dụng những viên pin đã dùng lâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hay pin gặp một số lỗi từ nhà sản xuất có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ.

CNN dẫn thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết trong 20 năm qua, đã ghi nhận hơn 500 trường hợp pin lithium gây khói, hỏa hoạn hoặc nhiệt độ cao trên các chuyến bay.