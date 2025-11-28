Máy bay đang lăn bánh, cửa thoát hiểm đột ngột mở tung: Nguyên nhân bất ngờ

Truyền thông địa phương đưa tin, Sở Cảnh sát Atlanta (APD) xác nhận sự cố xảy ra vào ngày 25/11 tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Chuyến bay KLM số hiệu KL622 chuẩn bị cất cánh từ Atlanta đi Amsterdam (Mỹ) thì bất ngờ một hành khách gọi cảnh sát, báo rằng có người mang theo vũ khí trên máy bay.

Trước tình huống khẩn cấp, phi công lập tức cho máy bay quay trở lại khu vực chờ để lực lượng an ninh tiếp cận và kiểm tra.

Chiếc 747-400 trong đội bay của KLM (Ảnh: Getty).

Người gọi điện được xác định là Johannes Van Heertum (32 tuổi). Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra ban đầu cho thấy Van Heertum tin rằng anh nhìn thấy một hành khách khác có mang theo vũ khí.

Vì thế anh mới hoảng loạn, dẫn đến hành động mở cửa thoát hiểm và làm bung máng trượt khi máy bay đang di chuyển trên đường băng.

APD cho biết Van Heertum có biểu hiện “khủng hoảng sức khỏe tâm thần”. Anh được nhân viên y tế kiểm tra trước khi bị khởi tố với các tội danh: Gây nguy hiểm, phá hoại tài sản và cản trở các biện pháp an ninh.

Sau đó, người này được đưa đến nhà giam hạt Clayton mà không xảy ra thêm sự cố nào. Sự việc cũng đã được thông báo tới bộ phận An ninh Nội địa của APD.

Ảnh chụp từ trên cao đường lăn và các tòa nhà nhà ga tại Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta (Ảnh: Getty).

Do ảnh hưởng từ hành động gây rối, hãng hàng không KLM cho biết chuyến bay buộc phải hủy, toàn bộ hành khách sẽ được sắp xếp sang các chuyến kế tiếp. Hãng cũng gửi lời xin lỗi và trấn an những người bị ảnh hưởng.

Một số hành khách trên chuyến bay vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc căng thẳng đó. Hành khách Jack Anderson nói: “Hắn ta hét lên rằng có người mang súng. Mọi người đều nghe thấy”.

Một hành khách khác tên Jack cho biết sự việc diễn ra chỉ trong vài giây: “Anh ta chạy bổ về phía cửa. Dù bị khống chế ngay sau đó nhưng lúc ấy cửa máy bay đã được mở bung”.

Anh bày tỏ sự nhẹ nhõm: “Thật may mắn vì điều này không xảy ra khi máy bay đang ở trên không”.