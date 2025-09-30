Lũ cuồn cuộn như thác chảy qua bản ở Sa Pa, vẫn còn khách bị mắc kẹt

Chiều tối ngày 29/9, khi có việc phải đi qua bản Cát Cát (xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), chị Ngọc Ánh bất ngờ chứng kiến cảnh nước lũ tràn về cuồn cuộn như thác cuốn.

Cảnh tượng nguy hiểm có thể gây sạt lở bất cứ lúc nào khiến chị Ánh vội lấy điện thoại ghi hình và chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích muốn cảnh báo người dân và du khách nên thận trọng khi tới Sa Pa cũng như các điểm vùng núi có nguy cơ ngập úng vì mưa lũ.

Lũ cuồn cuộn như thác chảy qua bản du lịch ở Sa Pa (Nguồn video: Ngọc Ánh).

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa ở bản Cát Cát, mang theo lượng lớn bùn đất đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bản thân chị Ánh hiện bị kẹt lại ở Sa Pa, chưa thể quay lại Lào Cai làm việc.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, hiện các tour tới Sa Pa hầu hết đều hỗ trợ khách dời lịch, lùi lịch. Một đơn vị lữ hành có trụ sở tại Hà Nội cho biết, ngay từ thời điểm cơn bão số 10 xuất hiện, đơn vị này chủ động liên hệ với khách sạn hỗ trợ đổi lịch mới cho khách.

Cụ thể, với những khách có nhu cầu sẽ đổi lịch sang tháng 10. Khách không được hoàn tiền, chỉ hỗ trợ bảo lưu vé đặt. Khi các tuyến đường ở Sa Pa lưu thông trở lại, khách được hỗ trợ chọn ngày, khách sạn theo nhu cầu.

Hiện giá combo đi Sa Pa của đơn vị đang chào bán trên thị trường (gồm xe cabin giường nằm kèm khách sạn) dao động từ 1 đến 2 triệu đồng/khách/chuyến. Đại diện đơn vị cho biết họ đang có khoảng 60 khách bị mắc kẹt ở Sa Pa tính tới thời điểm hiện tại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Quốc Trung, Trưởng phòng quản lý phát triển du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới trưa 30/9, tổng lượng khách quốc tế đang lưu trú tại khu du lịch quốc gia Sa Pa bị mắc kẹt do ảnh hưởng của mưa bão bao gồm phường Sa Pa (khoảng 3.792 khách thuộc 68 quốc tịch), xã Bản Hồ 27 khách. Các địa bàn khác hiện chưa ghi nhận tình trạng khách bị kẹt lại.

Qua trao đổi sơ bộ với Ban quản lý Giao thông tỉnh, cơ bản sáng 1/10 mới có thể thông tuyến Lào Cai - Sa Pa do tiếp tục xuất hiện một số điểm bị sạt lở.

Trước tình trạng nhiều khách bị mắc kẹt chưa thể rời khỏi Sa Pa, ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cùng các thành viên trong Hiệp hội Du lịch kêu gọi các đơn vị chung tay hỗ trợ du khách bằng những hoạt động thiết thực như giảm giá phòng nghỉ, giảm giá suất ăn, giảm giá vé xe, hoặc có những hình thức hỗ trợ khác để chia sẻ gánh nặng với du khách.

Ông Vỹ cho rằng, đây không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời, còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần nhân văn, trách nhiệm và sự đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Sa Pa. Chính sự sẻ chia hôm nay sẽ tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Sa Pa là điểm đến an toàn, thân thiện, bền vững.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo các điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cần chủ động xây dựng phương án ứng phó với bão, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tạm dừng hoặc điều chỉnh các chương trình tham quan, tour du lịch tại khu vực nguy hiểm (có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét).

Cùng với đó, các đơn vị này cần kịp thời thông báo cho du khách về tình hình thời tiết, phương án điều chỉnh lịch trình nhằm đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng 24/24h và chuẩn bị sẵn phương tiện thiết bị sơ tán du khách khi cần thiết.