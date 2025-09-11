"Mỏm đá tử thần" ở Tuyên Quang tạm ngừng đón khách, dựng lan can để an toàn

Mới đây, UBND xã Đồng Văn, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) đưa ra thông báo cho du khách tạm dừng tham quan "mỏm đá tử thần" từ ngày 8/9 đến ngày 16/9.

Theo đó, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách không di chuyển vào tuyến đường từ tượng đài thanh niên xung phong lên khu vực mỏm đá và các lối đi lân cận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Đức Nam, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, "mỏm đá tử thần" hay còn gọi là "mỏm đá sống ảo", vốn là điểm đến hút khách khi tới xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (cũ).

Du khách chụp hình tại “mỏm đá tử thần” (Ảnh: Nguyễn Anh Đạt).

Những ngày qua, ban chỉ huy quân sự xã Đồng Văn phối hợp với đoàn thanh niên xếp hàng rào đá ở thôn Séo Sà Lủng, đoạn đường dẫn lên khu vực "mỏm đá tử thần". Việc tạm dừng đón khách để địa phương cải tạo, sửa chữa hệ thống đường, xây thêm lan can nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, du khách tới đây chụp hình cần thắt dây an toàn chứ không ngồi tự do tạo dáng như trước. Phía địa phương dự kiến bố trí thêm người quản lý khu vực này, nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách và không thu phí tham quan.

Ông Nam cho biết, vài năm trở lại đây, khu vực này đón lượng khách lớn tới tham quan trải nghiệm, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước đó vào tháng 3/2023, một du khách quốc tịch Anh bị thương khi leo tới "mỏm đá tử thần" để chụp ảnh.

Được biết, khi du khách này chụp hình đã bị đá lở từ trên cao rơi xuống trúng người. Nạn nhân bị ngã, thương tích ở chân trái. Thời điểm đó, lãnh đạo địa phương nhận định, vị trí của mỏm đá là địa điểm nguy hiểm, có nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn.

Mỏm đá nơi du khách hay đứng chụp ảnh lại có mặt nhẵn, không lan can rào chắn bảo vệ nên rất dễ xảy ra tình trạng trơn trượt, ngã xuống dưới.

Địa phương từng nhiều lần khuyến cáo du khách cần giữ an toàn cho bản thân (Ảnh: Định Đặng).

Tương tự vào tháng 1/2021, một phượt thủ đến từ Sơn La cũng gặp sự cố tương tự khi tới đây chụp hình. Nạn nhân bị trượt ngã và rơi xuống khe đá bên dưới. Do đường có nhiều đá nhọn khiến người này bị rách sâu ở đùi, xây xát nhiều khu vực trên cơ thể.

"Mỏm đá tử thần" có sức hút lớn với khách trong nước và quốc tế thời gian qua khi nhiều bức ảnh, video quay chụp tại đây gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Đó là một khối đá nhô ra khỏi núi ở vị trí chênh vênh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn thử sức xem độ can đảm của bản thân, leo ra ngoài để căn chỉnh góc chụp ảnh độc đáo.

Nhằm đảm bảo an toàn cho khách, thời gian qua chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo khách không leo, trèo ra mỏm đá để chụp hình. Thậm chí địa phương cũng đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn lối lên mỏm đá này.