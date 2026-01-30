Chủ tịch Hội đồng châu Âu ăn bún riêu, chả cá với nước mắm giữa Hà Nội

Cách đây ít ngày, 3 vị khách người nước ngoài đến ăn trưa tại nhà hàng Madame Hien (phố Hàng Bè, Hà Nội).

Sau khi thưởng thức các món ăn Việt Nam, họ trao đổi với chị Nguyễn Hoàng Yến – quản lý nhà hàng - về một đoàn khách VIP dự kiến lựa chọn nơi đây làm địa điểm ăn tối.

Bữa tối bình dị, nhà hàng vẫn đón khách như bình thường

Ông Antonio Costa (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng chủ nhà hàng (quàng khăn) và nhân viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một ngày sau, nhóm nhân viên này tiếp tục tới nhà hàng, thông báo trong đoàn khách đến ăn vào tối 28/1 sẽ có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1.

"Tôi lập tức đưa cuốn thực đơn cho nhóm tiền trạm cân nhắc. Họ lựa chọn set "36 phố phường" gồm các món đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu, hai bên chính thức chốt các món ăn được phục vụ", chị Yến nói với phóng viên Dân trí.

Theo chị Yến, nhà hàng từng nhiều lần đón các vị khách VIP, trong đó có Tổng thống Pháp Emanuel Macron và phu nhân, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel... Vì vậy, nhân viên không cảm thấy áp lực hay lo lắng.

Dịp này, nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam mong muốn bữa tối của ông Antonio Costa diễn ra một cách tự nhiên, mọi người ngồi ở không gian chung.

"Trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu ăn tối, chúng tôi được phép đón khách như bình thường. Để tránh những sự cố, chủ nhà hàng và các nhân viên vẫn đặt sự cẩn trọng, chỉn chu lên hàng đầu", chị Yến tiết lộ.

Bữa tối của ông Antonio Costa và đoàn tuỳ tùng gồm 16 người được nhà hàng bố trí tại tầng 1 với 4 bàn, trong đó có 1 bàn VIP.

Theo lịch trình ban đầu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu về khách sạn rồi mới đến nhà hàng. Tuy nhiên, sau khi rời sân bay Nội Bài, ông di chuyển thẳng ra nhà hàng, sớm hơn dự kiến khoảng 30 phút.

Không gian nhà hàng Madame Hien đậm chất hoài cổ. Tên nhà hàng được đặt theo tên bà ngoại của vợ ông Didier Corlou - chủ quán. Bà Hiền là người nấu ăn ngon có tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đoàn xe chở ông Antonio Costa tiến vào phố Hàng Bè với lực lượng cận vệ hộ tống hai bên, nhiều người dân và du khách xung quanh lập tức chú ý.

Bước xuống từ ô tô, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và các nhân viên thong thả bước vào nhà hàng. Nhận ra ông, nhiều vị khách cúi đầu chào hỏi. Vị lãnh đạo vẫy tay, đáp lại bằng nụ cười thân thiện.

"Một số vị khách ngạc nhiên vì không nghĩ Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến ăn tối tại khu phố cổ trong chuyến thăm Việt Nam. Mọi người cảm thấy vinh dự vì được ngồi gần một nhà lãnh đạo cấp cao như vậy", nữ quản lý nhà hàng nhớ lại.

Sau màn chào hỏi từ đầu bếp Didier Corlou - chủ nhà hàng - ông Antonio Costa và các vị khách trong phái đoàn lần lượt ngồi xuống.

Bàn VIP của đoàn khách do 4 nhân viên phục vụ. Ngoài các món ăn đã chọn từ trước, ông Antonio Costa tự tay cầm cuốn thực đơn chọn bia để uống.

Thưởng thức bún riêu, ăn chả cá chấm nước mắm

Đoàn khách lựa chọn các món theo "set", vì vậy khâu chuẩn bị của nhà hàng diễn ra như thường ngày. Từ rau củ đến thịt, tôm và các nguyên liệu đều không có sự khác biệt so với phục vụ những thực khách khác.

Theo chị Hoàng Yến, thuận lợi là phía đoàn châu Âu thông báo ông Antonio Costa có thể ăn được tất cả các món, không bị dị ứng bất kỳ nguyên liệu nào. Chỉ một thành viên trong đoàn không ăn được hải sản, đầu bếp thay thế bằng thịt gà cho người này.

Cấu trúc thực đơn "36 phố phường" do nhà hàng thiết kế có món khai vị (nộm, nem, bánh cuốn), món chính có bún riêu, chả cá, bún chả, còn món tráng miệng được lựa chọn là chanh dây đông lạnh.

Trong đó, món bún riêu được đầu bếp nâng tầm với tôm bọc sả. Tôm giã nhuyễn bọc bên ngoài thanh sả được đặt vào bát bún giúp trang trí món ăn và tăng hương vị nhờ mùi thơm của sả.

Nữ quản lý tiết lộ, với món chả cả, đầu bếp chọn cá quả loại ngon để thành phẩm không bị tanh, có hương vị ấn tượng nhất. Chả cá được nướng đều tay trên than hoa, đảm bảo độ chín, không bị cháy. Khách đến, chả cá được đảo cùng hành lá, thì là giúp giữ độ nóng.

"Do phục vụ đoàn khách VIP, chúng tôi lựa chọn nước mắm thay vì mắm tôm như thường ngày", chị Hoàng Yến chia sẻ.

Về món tráng miệng, ban đầu có 2 lựa chọn là món làm từ chuối và chanh dây đông lạnh. Sau quá trình xem xét, đoàn quyết định chọn chanh dây đông lạnh. Với món này, phần ruột được lấy ra, cấp đông, sau đó cho vào quả chanh dây để khách thưởng thức.

Sự thân thiện của vị khách cấp cao từ châu Âu

Theo nữ quản lý nhà hàng, trên bàn ăn, nhân viên chuẩn bị sẵn bát, đĩa, thìa, nĩa và đũa để khách tuỳ ý lựa chọn sử dụng trong quá trình thưởng thức.

Không gian ăn tối đậm chất hoài cổ. Bởi, nhà hàng nằm trong ngôi nhà 2 tầng, rộng khoảng 200m2, được xây từ năm 1928, với tường sơn màu vàng, khoảng sân vườn rộng rãi.

Đứng quan sát từ xa, chị Hoàng Yến nhìn thấy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu hào hứng xen lẫn ngạc nhiên mỗi khi có món ăn được đưa ra. Ngoài nguyên liệu tươi ngon, phần bài trí có các lát rau gia vị dân dã tạo nên sự hấp dẫn.

Trong lần đầu gặp gỡ, nhân viên của nhà hàng đều cảm nhận được sự lịch thiệp, thân thiện của ông Antonio Costa.

"Vị khách cấp cao thể hiện sự trân trọng, luôn nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ bàn. Ngoài thìa, nĩa, ông tự cầm đũa gắp món ăn một cách tự nhiên", chị Yến chia sẻ.

Những món ăn dân dã tại nhà hàng Madame Hien được nhiều vị khách ưa thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bữa ăn khép lại sau khoảng 2 tiếng, toàn bộ các món đều được đoàn khách thưởng thức trọn vẹn. Các nhân viên nhà hàng cảm thấy tự hào, bởi đã góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp với đoàn khách châu Âu ngay khi họ vừa rời sân bay, đặt chân tới khu phố cổ.

Trước khi rời nhà hàng, ông Antonio Costa chụp ảnh cùng chủ quán và nhân viên đã phục vụ trong bữa tối.

"Nhân viên của ông phản hồi: "Chủ tịch rất vui vẻ" khi thưởng thức món ăn tại nhà hàng. Chúng tôi thực sự thở phào, cảm thấy hạnh phúc vì quảng bá được nét văn hoá ẩm thực Việt nam với bạn bè quốc tế", nữ quản lý bày tỏ.