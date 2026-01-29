Ăn chè ở TPHCM, khách Tây choáng khi nhận mâm 16 món “đủ cho 10 người”

Choáng ngợp trước mâm chè 16 món

Trong hành trình khám phá Việt Nam, Silke và Kieran - cặp vợ chồng trẻ đến từ Anh - không chỉ ghé thăm những điểm đến quen thuộc mà còn dành nhiều thời gian trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Theo lời giới thiệu của người dân, hai du khách tìm đến một quán chè nằm nép mình bên khu chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TPHCM). Khi thấy trên thực đơn có món chè mâm, cả hai tò mò gọi thử, chỉ nghĩ đơn giản đó là một món tráng miệng dành cho hai người.

Vợ chồng du khách người Anh trải nghiệm chè mâm tại TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, sự bất ngờ đến ngay khi mâm chè được bưng ra. Trước mắt họ là một mâm lớn với 16 chén chè đủ màu sắc, từ chè đậu, chè bột báng, các loại chè sánh đặc cho đến bánh flan.

“Chúng tôi còn nghĩ là quán mang nhầm. Một phần cho hai người mà nhiều thế này thì thật sự tôi đã nghĩ đến việc phải mời thêm ai đó cùng ăn”, Silke bật cười chia sẻ.

Ghé quán từ khá sớm, nên cặp đôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy quán đông kín khách. Bên cạnh những bàn ăn tại chỗ, nhiều người còn mua chè mang về. Chủ quán và nhân viên luôn tay múc chè, sắp xếp từng chén lên mâm để kịp phục vụ thực khách.

Sau khi nếm thử vài món, Kieran tỏ ra vô cùng thích thú. “Tôi chưa từng nghĩ những món tráng miệng làm từ đậu lại có thể ngon như vậy. Khi ăn chè ở Việt Nam, tôi thực sự bị thuyết phục”, anh nói.

Silke cũng đồng tình, cho rằng mỗi chén chè mang một hương vị và kết cấu riêng. Theo cô, có những món rất lạ so với các món tráng miệng mà cô từng biết, khiến cô tò mò và thích thú.

Dù không ngớt lời khen, sức ăn của hai du khách cũng có giới hạn. Sau khi cố gắng, họ chỉ ăn hết 14 trong số 16 món. “Chúng tôi vẫn còn vài phần chưa động đến, thật sự quá no. Theo tôi, mâm chè này không phải dành cho hai người mà đủ cho cả chục người cùng ăn”, Silke thú nhận.

Hai du khách thích thú thưởng thức hơn 10 loại chè tại quán (Ảnh: Chụp màn hình).

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi thanh toán, cặp đôi tiếp tục tròn mắt khi biết cả mâm chè 16 món có giá chỉ 142.000 đồng. “Mức giá này quá hợp lý, nhất là với người trẻ. Còn tôi thì chắc sẽ no đến tận ngày mai”, Kieran hài hước nói.

Quán chè gia truyền hơn 50 năm níu chân thực khách

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quán chè mà Silke và Kieran ghé ăn là một trong những quán lâu đời ở TPHCM, đã tồn tại hơn 50 năm. Quán mở cửa từ khoảng 15h đến 22h30 mỗi ngày và từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố.

Chị Ngô Thị Thanh Tuyền - chủ quán - cho biết, quán chè này do bà ngoại chị mở bán từ trước năm 1975. Thời điểm đó chưa có điện, bà phải thắp đèn dầu và chỉ nấu vài món chè đơn giản như chè đậu đen, chè đậu xanh, chè chuối.

Lúc bấy giờ, quán cũng không có bảng hiệu hay thực đơn rõ ràng, chỉ treo tấm bảng mộc mạc ghi hai chữ “chè nóng”.

Quán chè 16 món nổi tiếng ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Đến đời mẹ chị Tuyền, quán bắt đầu có thêm nhiều món hơn. Khi chị Tuyền là người tiếp quản, quán chè không chỉ được mở rộng về hương vị mà còn được chăm chút về hình thức, tên gọi và thương hiệu.

“Hiện nay, chúng tôi bán chè mâm có 16 món, gồm những loại chè truyền thống và cả các món được giới trẻ yêu thích như rau câu dừa, bánh flan. Tên quán lấy theo tên con gái tôi là Khánh Vy, nhưng khách vẫn quen miệng gọi là chè mâm, chè 16 món...", chị Tuyền chia sẻ.

Theo chủ quán, khoảng 14h30 mỗi ngày chị bắt đầu dọn hàng. Nhân lực chủ yếu là người trong gia đình và vài sinh viên làm thêm. Vào những ngày rằm, mùng một hoặc dịp lễ cúng, quán thường đông nghẹt khách, thậm chí có hôm mới 18h-19h đã bán hết sạch chè.

Khách đến quán có thể gọi nguyên mâm hoặc chọn từng món riêng lẻ theo sở thích. Giá mỗi chén chè dao động 8.000-12.000 đồng, còn mâm chè 16 chén có giá 142.000 đồng, đủ để 2-3 người ăn thoải mái.

Thực khách có thể gọi từng món hoặc gọi cả mâm đầy đủ (Ảnh: Mộc Khải).

Trung bình mỗi ngày, quán bán ra khoảng 1.000 phần chè. Theo chị Tuyền, chị không đặt nặng lợi nhuận mà chủ yếu dựa vào lượng khách quen gắn bó suốt nhiều năm. Những năm gần đây, quán cũng đón ngày càng nhiều khách nước ngoài và hầu hết đều bị chinh phục bởi mâm chè 16 chén.

“Sau này có ai tiếp quản quán hay không thì tôi chưa biết, cũng là cái duyên. Quan trọng nhất là hiện tại mình vẫn giữ được chất lượng và hương vị gia truyền của mâm chè”, chị Tuyền bộc bạch.