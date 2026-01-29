Trung Quốc: Cắn phải răng người khi ăn bánh mì, khách hàng nôn suốt cả ngày

Ngày 28/1, vị khách hàng đã công bố văn bản phản hồi chính thức từ Cơ quan Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường (Food and Environmental Hygiene Department - FEHD), cho biết phòng thí nghiệm đã xác nhận vật thể lạ được phát hiện trong bánh mì là một mảnh răng người đã bị phân hủy.

Kết quả phân tích cho thấy vật thể này “phù hợp với hồ sơ sinh học của răng và được thống nhất là răng”.

Hình ảnh chiếc răng dính trong phần bánh mì (Ảnh: SCMP).

Vị khách này cũng cho biết, trải nghiệm này bị mô tả là “cực kỳ kinh tởm”. Một thành viên trong gia đình được cho là đã “nôn suốt cả ngày” sau khi phát hiện sự việc và khẳng định “không bao giờ muốn nhìn thấy bánh mì của Maxim’s nữa”.

Theo South China Morning Post (SCMP), vụ việc xảy ra từ tháng 12/2025, khi một gia đình mua bánh “Rich Milk Toast” (tạm dịch: Bánh mì sữa béo) tại chi nhánh của Maxim’s Cakes ở khu Sai Wan Ho. Đây là một thương hiệu tiệm bánh lớn, quen thuộc với người dân Hong Kong.

Trong lúc ăn sáng, một thành viên trong gia đình đã cắn phải một vật thể khả nghi nằm trong bánh. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định vật thể này không thuộc về bất kỳ ai trong số họ và đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho FEHD, đồng thời nộp vật thể lạ để phục vụ công tác xét nghiệm.

Trong khi đó, Maxim’s Cakes xác nhận đã nhận được khiếu nại liên quan đến vật thể lạ trong bánh và cho biết doanh nghiệp này đang “hoàn toàn phối hợp với cuộc điều tra của FEHD”, theo The Standard.

Maxim’s Cakes là thương hiệu có tiếng tại Hong Kong (Ảnh: Mikiki).

Chuỗi tiệm bánh này cũng nhấn mạnh rằng quy trình sản xuất của họ yêu cầu toàn bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, mũ trùm đầu và trang phục bảo hộ.

Các sản phẩm được kiểm tra bằng thiết bị phát hiện hiện đại trên dây chuyền, đồng thời được niêm phong trong bao bì trong suốt trước khi phân phối ra thị trường.

Sau khi kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm được công bố, chính quyền Hong Kong đang cân nhắc khả năng thực hiện các biện pháp pháp lý đối với chuỗi tiệm bánh này. Một cuộc điều tra rộng hơn liên quan đến công tác quản lý và giám sát an toàn thực phẩm có thể sẽ được triển khai.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên những lo ngại về quy trình kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các thương hiệu lớn.