Cặp đôi mang bún chả Hà Nội, vịt nướng Vân Đình mở nhà hàng ở Mỹ

Mở nhà hàng vì yêu ẩm thực Việt

Năm 2025, nhà hàng "Bún chả Cầu Giấy" (The Paper Bridge) của cặp vợ chồng Việt - Mỹ được tờ The New York Times vinh danh là một trong 50 nhà hàng tốt nhất nước Mỹ.

Nhà hàng gồm những món ăn nấu theo hương vị miền Bắc, phục vụ nhiều món ăn đặc trưng. Trong đó, hầu hết các món đều gắn liền với địa danh ở Việt Nam như bún chả Hà Nội, phở chua Lạng Sơn, thịt xiên kiểu Sa Pa, bánh mỳ Hải Phòng, ngan xào sả ớt Quảng Ninh, phở vịt quay Cao Bằng, phở Nam Định...

Món bún chả phục vụ tại nhà hàng ở thành phố Portland, Mỹ (Ảnh: The Paper Bridge).

Cửa tiệm nằm ở thành phố Portland thuộc bang Oregon, khai trương vào tháng 11/2023 do chị Quỳnh Nguyễn vốn là một người phụ nữ gốc Việt cùng chồng là anh Carlo Reina người Mỹ, cùng nhau gây dựng. Trước đó, anh Carlo từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Thời điểm còn ở Việt Nam, anh Carlo thường ghé một quán bia gần nơi sinh sống. Quán bia nhanh chóng thành điểm dừng chân quen thuộc của chàng trai người Mỹ. Trong cuộc trò chuyện, anh quen cả chủ của quán bia.

Lúc này, chị Quỳnh Nguyễn đang ở Trung Quốc thăm chị gái. Sau thời gian quen biết Carlo, gia đình nhắn tin cho chị Quỳnh rằng, có một người đàn ông mà họ thấy cô nên gặp thử.

Hai người được mai mối và họ nhanh chóng tìm thấy điểm chung là ẩm thực. Khi còn ở Việt Nam, họ cùng nhau lên kế hoạch học cách làm bánh phở tươi để dự kiến mở một nhà hàng của riêng mình ở Mỹ.

Món vịt nướng Vân Đình giữa lòng nước Mỹ (Ảnh: The Paper Bridge).

Tới năm 2023, giấc mơ trở thành hiện thực khi nhà hàng "Bún chả Hà Nội" khai trương ở thành phố Portland.

Chưa đầy 2 năm sau, nhà hàng được xếp vào danh sách "Những nhà hàng ngon nhất nước Mỹ" vào năm 2025. Anh Brian Gallagher, tác giả bài viết tiết lộ đặc biệt ấn tượng với những sợi bánh phở tươi làm thủ công và hương vị đậm đà của các món ăn.

Ngoài ra, nhà hàng còn gây ấn tượng với những món ăn đậm chất Việt như thịt nướng để làm món bún chả. Món phở Nam Định có nước dùng đậm đà lẫn mùi nước mắm đặc trưng. Vịt Vân Đình nướng phục vụ theo mẹt, ăn kèm măng chua, nước chấm xì dầu tỏi ớt và một bát canh măng tiết như tại Việt Nam.

Mang bánh phở tươi tới nước Mỹ

Anh Carlo bắt đầu tập nấu ăn từ năm 14 tuổi. Lớn lên tại Milwaukee, bang Wisconsin, anh đến với căn bếp vì đây là công việc dễ tiếp cận. Dù sau này tốt nghiệp Đại học với tấm bằng triết học, anh nhận thấy nấu ăn mới là công việc để trang trải cuộc sống.

Trong khi đó vợ anh, chị Quỳnh Nguyễn đã biết nấu nướng từ nhỏ do gia đình có mở nhà hàng. Chị Quỳnh giàu kinh nghiệm với các món ăn đậm chất miền Bắc.

Trước khi sang Mỹ, cả hai đã rong ruổi khắp Việt Nam để mày mò học hỏi công thức làm bánh phở (Ảnh: Carlo Reina).

Sau khi cả hai nên duyên, họ cùng nhau rong ruổi khắp Việt Nam. Chị Quỳnh tranh thủ giới thiệu cho chồng nhiều món ăn là ẩm thực địa phương. Họ cũng tới nhiều quán phở nổi tiếng ở Việt Nam để học hỏi cách làm sợi phở tươi, hoàn thiện công thức của mình.

"Chính bánh phở tươi là nền tảng khiến chúng tôi muốn mở nhà hàng ở Mỹ. Tại quốc gia này, có những tô phở nhưng lại dùng bánh phở khô. Khi bánh phở tươi xuất hiện, nó sẽ là món ăn thay đổi hoàn toàn", anh nói.

Bún sợi và bánh phở tươi được làm tại quán (Ảnh: The Papper Bridge).

Cả hai tốn rất nhiều thời gian để mày mò học cách làm bánh phở. Trước khi mở nhà hàng, họ mất 6 tháng thử nghiệm, sửa sai và tìm ra cách làm tối ưu nhất. Chị Quỳnh tiết lộ, trong 3 tháng đầu, những mẻ bánh phở làm ra, không ai có thể ăn được.

Với mỗi mẻ bánh phở bị hỏng, hai vợ chồng phải tháo toàn bộ máy móc để vệ sinh, chờ một tiếng cho máy nóng trở lại rồi làm từ đầu. Chưa kể, bánh phở bản dẹt đòi hỏi loại máy và công thức khác với bánh phở sợi tròn.

"Tôi có thể ngồi cả tiếng để nói về sợi phở và các loại công thức", anh Carlo cười nói.