Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 (ATF 2026), chiều 30/1, tại Trung tâm hội nghị Nustar (thành phố Cebu, Philippines), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN năm 2026.

Tại buổi lễ, Quy Nhơn (Gia Lai) vinh dự được trao giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”. Đây là một trong những danh hiệu uy tín nhằm tôn vinh các địa phương đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, không gian xanh, hạ tầng đô thị và an toàn du lịch.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ phải qua) đón nhận danh hiệu) “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” (Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai).

Trước đó, vào các năm 2020 và 2024, Quy Nhơn đã hai lần liên tiếp đạt danh hiệu "Đô thị du lịch sạch ASEAN".

Việc tiếp tục được vinh danh cho thấy nỗ lực bền bỉ của chính quyền, người dân địa phương trong quản lý môi trường đô thị, phát triển không gian xanh và xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao uy tín của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch khu vực, giải thưởng còn tạo động lực để tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, hướng tới tổ chức thành công Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết việc được trao danh hiệu là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời là động lực để tiếp tục phát huy thương hiệu, thu hút du khách, tạo đà phát triển trong thời gian tới.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, để giữ vững danh hiệu trong những năm tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch.

Một góc biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

“Trọng tâm là định vị lại bản đồ du lịch của tỉnh, thực hiện nghiêm các quy định của ASEAN về bảo vệ môi trường, tăng cường kết nối thị trường khách quốc tế. Đồng thời, tỉnh đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Năm du lịch Quốc gia, đặc biệt là các sự kiện quốc tế trên địa bàn”, bà Hạnh cho hay.