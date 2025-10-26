Một thành phố ở Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới

Ngày 25/10, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, bên cạnh những địa danh nổi bật như Brazil, Mexico, Ireland.

“Được một tạp chí du lịch uy tín giới thiệu là cơ hội tuyệt vời để quảng bá, thu hút khách du lịch đến Gia Lai nói chung cũng như Quy Nhơn nói riêng, đặc biệt là khách quốc tế”, bà Chung nhấn mạnh.

Một góc biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Theo bà Chung, tới đây, ngành du lịch tỉnh sẽ có một kế hoạch cụ thể tăng cường quảng bá dựa trên những thông tin Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet đã công bố.

Trước đó, ngày 21/10, Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet công bố danh sách “Best in Travel 2026”, giới thiệu 25 điểm đến hàng đầu trong năm tới.

Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm 2026, Việt Nam có đại diện là Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nằm nép mình giữa một bên biển một bên núi với những bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng và làn nước trong xanh.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O lần đầu tiên tổ chức tại Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Quy Nhơn sở hữu bãi biển đẹp, nhiều điểm đến tham quan nổi tiếng như Nhơn Hải - Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, đảo Cù Lao Xanh,... cùng nhiều tháp Chăm và các ngôi chùa cổ kính.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn với những món đặc sản như bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng, bún, chả cá và hải sản tươi sống được chế biến theo phong vị dân dã, đậm đà.

Thành phố Quy Nhơn (cũ) còn 2 lần được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai sở hữu tiềm năng to lớn với “rừng vàng, biển bạc”. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái độc đáo, kết hợp giữa du lịch biển nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn với du lịch sinh thái, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên…