Khách quốc tế đến Vịnh Hạ Long nhiều gấp 10 lần khách Việt Nam

Trải nghiệm “có một không hai”

Chị Kassandra Bekris, du khách đến từ Mexico, không giấu được sự choáng ngợp khi lần đầu đặt chân tới Vịnh Hạ Long. Với chị, đây không chỉ là một điểm đến nổi tiếng mà còn là một trong những kỳ quan thiên nhiên đáng nhớ nhất từng trải qua.

“Tôi luôn nghe về 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến một trong số đó”, chị chia sẻ.

Từ Hà Nội, chị Kassandra cùng nhóm bạn di chuyển khoảng 3 giờ để đến Quảng Ninh, bắt đầu hành trình khám phá kéo dài 1 ngày. Du khách được đưa lên tàu để tham quan hàng loạt đảo đá vôi - một phần trong tổng thể hơn 1.600 hòn đảo tạo nên cảnh quan đặc trưng của vịnh.

Điểm dừng chân đầu tiên là đảo Ti Tốp, nơi chị cùng nhiều du khách chinh phục gần 400 bậc thang để lên đỉnh núi. “Cảnh tượng trước mắt thực sự xứng đáng với công sức bỏ ra”, chị nói.

Du khách Mexico lần đầu đến Vịnh Hạ Long, nói “đáng giá cả đời” (Video: Kassandra Bekris).

Hành trình tiếp tục với trải nghiệm chèo kayak. Đây cũng là hoạt động khiến nữ du khách ấn tượng nhất. “Tôi không thể tin mình đang chèo kayak giữa một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới”, chị Kassandra kể.

Theo chị, cảm giác tự do len lỏi giữa các đảo đá, ngắm nhìn làn nước xanh và những vách núi dựng đứng là trải nghiệm “có một không hai”.

Ngoài ra, chị cũng được khám phá hệ thống hang động với những khối thạch nhũ khổng lồ. “Hang động rộng lớn như một căn phòng khổng lồ, khiến tôi thực sự choáng ngợp”, chị chia sẻ thêm, đồng thời nhấn mạnh hành trình 1 ngày trên vịnh Hạ Long là trải nghiệm “đáng giá cho cả đời”.

Du khách chèo thuyền kayak ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong khi đó, chị Laine Tibooc, nữ du khách đến từ Philippines, lại ấn tượng với hành trình du thuyền - trải nghiệm lần đầu tiên của chị tại Vịnh Hạ Long.

“Đây là chuyến du thuyền đầu tiên của tôi và thật khó tin khi nó diễn ra ở một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”, chị nói. Du thuyền không chỉ mang đến góc nhìn trọn vẹn về vịnh mà còn tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi, buffet (tiệc tự chọn) hải sản và các hoạt động giải trí trên boong.

Hành trình của Laine cũng bao gồm tham quan hang động lớn, nơi chị mô tả là “rộng như một đại sảnh khổng lồ”, cùng các hoạt động như chèo thuyền tre, tắm biển tại đảo Ti Tốp hay ngắm hoàng hôn trên vịnh.

“Khoảnh khắc con tàu lướt qua những dãy núi đá vôi và mặt nước yên bình, tôi cảm giác như đang đi giữa một kiệt tác của tạo hóa”, chị chia sẻ. Với nữ du khách, đây không chỉ là chuyến đi đáng nhớ nhất tại Việt Nam mà còn là trải nghiệm “đáng giá đến từng đồng”.

Chị nói thêm: “Nơi này khiến bạn nhận ra thế giới rộng lớn đến nhường nào, và bản thân may mắn ra sao khi được tận mắt chứng kiến một phần của vẻ đẹp ấy”.

Du khách trải nghiệm trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Khách quốc tế chiếm tỷ lệ áp đảo

Theo báo cáo của Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 9/4, Vịnh Hạ Long đã đón 72.597 lượt khách mua vé tham quan.

Đáng chú ý, khách quốc tế chiếm tới 61.542 lượt, tương đương khoảng 85% tổng lượng khách, trong khi khách Việt Nam chỉ đạt 11.055 lượt. Doanh thu từ phí tham quan trong cùng kỳ đạt hơn 23,29 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 9/4, Vịnh Hạ Long đã phục vụ gần 893.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 814.000 lượt, gấp hơn 10 lần so với khách nội địa. Tổng thu từ phí tham quan đạt hơn 276,6 tỷ đồng.

Tương quan khách quốc tế và khách Việt Nam tại Vịnh Hạ Long (01/01 - 09/4) (Đồ họa: Ái Vy).

Việc khách quốc tế áp đảo cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt tại Vịnh Hạ Long. Trước hết, đây là một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ, hệ sinh thái biển phong phú và cảnh quan hiếm có. Với nhiều du khách nước ngoài, Vịnh Hạ Long là điểm “phải đến một lần trong đời” khi ghé thăm Việt Nam.

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch tại đây được thiết kế phù hợp với thị hiếu quốc tế như nghỉ dưỡng trên du thuyền, khám phá hang động, chèo kayak hay trải nghiệm văn hóa làng chài. Những trải nghiệm này mang tính khác biệt cao so với nhiều điểm đến trong khu vực.

Du khách thư giãn trên boong du thuyền ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Hạ tầng du lịch và dịch vụ cũng ngày càng được nâng cấp, từ cảng tàu, hệ thống bán vé điện tử đến các dịch vụ hỗ trợ du khách. Việc đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt giúp khách quốc tế dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ hơn.

Ngoài ra, Vịnh Hạ Long thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng và truyền thông quốc tế, góp phần duy trì độ nhận diện và sức hút với du khách toàn cầu.

Trong khi đó, khách nội địa có xu hướng phân tán sang nhiều điểm đến mới nổi hoặc lựa chọn các hình thức du lịch tiết kiệm chi phí hơn, khiến tỷ trọng khách Việt tại Vịnh Hạ Long thấp hơn đáng kể.

Không chỉ thu hút du khách đại chúng, Vịnh Hạ Long còn là điểm đến của nhiều tỷ phú và người nổi tiếng quốc tế.

Năm 2019, tỷ phú người Anh Joe Lewis đã cùng siêu du thuyền Aviva trị giá khoảng 150 triệu USD cập cảng và thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long. Con tàu dài hơn 98m, thuộc nhóm du thuyền lớn trên thế giới, được ví như “khách sạn di động” trên biển. Khi đến đây, vị tỷ phú cũng bày tỏ ấn tượng mạnh trước cảnh quan hùng vĩ của vịnh.

Siêu du thuyền Aviva của tỷ phú người Anh Joe Lewis tại Vịnh Hạ Long (Ảnh: Hà Trang).

Bên cạnh đó, hình ảnh Vịnh Hạ Long cũng được lan tỏa rộng rãi trên truyền thông quốc tế khi được nhắc đến bởi các nhân vật có ảnh hưởng như diễn viên Leonardo DiCaprio hay đầu bếp Gordon Ramsay...

Việc liên tục xuất hiện trong các hoạt động của giới giàu có và người nổi tiếng góp phần định vị Vịnh Hạ Long là điểm đến không chỉ phổ biến mà còn hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao.