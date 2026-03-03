Khách Việt đi châu Âu mắc kẹt tại Trung Đông, được bố trí ở khách 5 sao

7 tiếng mỏi mòn trên máy bay, 7 tiếng làm thủ tục nhập cảnh đặc biệt

Hơn 2 ngày sau khi lên chuyến bay Hà Nội - Doha (Qatar), anh Vũ Việt Hùng (sinh sống tại Hà Nội) vẫn chưa thể đến Paris (Pháp) như dự kiến.

Người đàn ông dự định quá cảnh Doha rồi nối chuyến sang Paris để thực hiện chuyến công tác.

Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể bởi nhiều quốc gia Trung Đông đồng loạt đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận do căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo anh Hùng, trên chuyến bay anh đi, khoảng 25-30% hành khách là người Việt Nam. Phần còn lại là khách quốc tế, chủ yếu quá cảnh tại Doha để nối chuyến đi các nước châu Âu và nhiều khu vực khác.

Khi máy bay còn cách Doha hơn 1 tiếng bay, tổ bay bất ngờ phát thông báo thay đổi hành trình.

Hành khách trên chuyến bay đi cùng anh Hùng chờ nhập cảnh vào Oman (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tổ bay thông báo do xuất hiện một số hạn chế về điều kiện khai thác tại Doha, chuyến bay buộc phải chuyển hướng và hạ cánh tạm thời xuống sân bay Muscat (Oman) để đảm bảo an toàn”, anh Hùng cho biết.

Anh Hùng và toàn bộ hành khách sau đó phải ngồi hơn 7 tiếng trên máy để đợi điều phối từ mặt đất và cơ quan chức năng.

Người đàn ông Việt không khỏi sốt ruột vì sự cố không ngờ tới. Cứ vài tiếng, tổ bay lại cập nhật tình hình, ban đầu thông báo chờ thêm khoảng 1 tiếng, sau đó gia hạn thêm 45 phút và lâu hơn nữa.

Thời điểm chờ đợi, nhờ có internet, nhiều hành khách theo dõi tin tức và biết thông tin về việc Mỹ - Israel tấn công Iran, từ đó hiểu rõ nguyên nhân khiến không phận khu vực bị hạn chế.

Khách Việt lưu trú tạm tại Oman trước khi đường bay được mở trở lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhìn chung khi nắm được bối cảnh, mọi người bình tĩnh hơn, nên không xảy ra tình trạng hoảng sợ hay mất kiểm soát, chỉ có điều ai cũng mệt mỏi vì chờ đợi kéo dài”, anh nói.

Sau hơn 7 tiếng, anh Hùng và các hành khách mới được phép rời máy bay và di chuyển vào khu vực chờ trong sân bay Muscat. Tại đây, mọi người tiếp tục xếp hàng, chờ đợi thêm 7 tiếng để hoàn tất thủ tục nhập cảnh cũng như xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo nam hành khách, lúc này tại sân bay, lượng hành khách ùn ứ ngày một tăng khiến khung cảnh xung quanh rơi vào quá tải.

Đi cùng chuyến bay với anh Hùng còn có anh Mạc Trần Trung Hiếu (32 tuổi, sống tại Hà Nội).

Anh Hiếu cho biết, lúc chờ đợi trên máy bay, anh cùng nhiều hành khách rất mệt và lo lắng. Cứ khoảng 45 phút cơ trưởng lại thông báo sẽ cập nhật thêm, nhưng không nói rõ tổng thời gian phải chờ, khiến hành khách rơi vào trạng thái thấp thỏm kéo dài.

Khi được xuống máy bay, nhiều người đã rơi vào tình trạng mệt và đói vì chờ đợi quá lâu. Ghế chờ không đủ cho hành khách. Nhiều người phải nằm luôn xuống sàn để nghỉ tạm.

Chuyến "nghỉ dưỡng" bất đắc dĩ tại khách sạn 5 sao

Không lâu sau đó, các hành khách trên chuyến bay lần lượt được hãng bố trí xe đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Tùy tình hình điều phối phòng, một số nhóm được sắp xếp lưu trú tại khách sạn 5 sao, số khác ở khách sạn tiêu chuẩn thấp hơn.

Khách sạn 5 sao nơi anh Hùng lưu trú trong khi chờ thông báo tiếp theo từ hãng bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, hành lý ký gửi vẫn chưa thể nhận lại, mỗi hành khách chỉ có hành lý xách tay. “Điều này gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với những người không mang theo nhiều đồ cá nhân trong hành lý xách tay”, anh Hiếu nói. Nhiều hành khách được ở khách sạn 5 sao nhưng chỉ có bộ quần áo đang mặc, thiếu đồ dùng thiết yếu.

Anh Hùng được sắp xếp ở phòng riêng tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, hướng biển. Tại đây, anh được hãng bay hỗ trợ ăn 3 bữa miễn phí/ngày, phòng ngủ riêng.

Theo anh, trải nghiệm lưu trú tại khách sạn 5 sao phần nào giúp hành khách giảm bớt căng thẳng sau hành trình dài và nhiều thay đổi bất ngờ.

Khung cảnh khách sạn nơi anh Hùng và nhiều khách Việt lưu trú trong thời gian chờ đợi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mọi người có không gian riêng để nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Qatar Airways thông báo sẽ cập nhật thông tin chính thức vào 9h mỗi ngày theo giờ Doha. Chúng tôi vẫn đang chờ để biết kế hoạch hành trình sẽ được điều chỉnh ra sao”, anh Hùng cho biết.

Nhờ được nhập cảnh theo diện đặc biệt, có thể đi lại tại Oman trong thời gian chờ chuyến bay mới, anh Hùng cùng một số người bạn thực hiện những chuyến du lịch bất đắc dĩ tại Oman. Nhóm anh được khách sạn bố trí xe buýt đưa vào khu vực trung tâm tham quan, mua sắm.

Nhóm khách Việt thực hiện chuyến tham quan bất đắc dĩ tại Oman (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phần anh Hiếu, do bị mắc kẹt tại quốc gia Trung Đông này, chuyến công tác tới Berlin (Đức) của anh phải hủy bỏ. Theo lịch trình 28/2, anh phải có mặt tại Đức nhưng hiện tại đến cuối ngày 2/3, anh vẫn loay hoay ở Oman chờ đợi các thông báo tiếp theo.

Tương tự, với nhiều hành khách Việt, chuyến công tác, du lịch hay kế hoạch cá nhân đều buộc phải tạm gác lại. Ai cũng mong muốn, tình hình sớm ổn định trở lại để các đường bay hoạt động bình thường.