Hàng trăm người lao xuống ao bắt cá sau hiệu lệnh

Ngày 1/3, tại ao cá gia đình ông Nguyễn Khắc Anh, xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến, Nghệ An, diễn ra hội nơm cá truyền thống, mở màn cho chuỗi hoạt động đầu năm mới.

Theo ban tổ chức, lễ hội thu hút hàng trăm người tham gia, không chỉ gìn giữ phong tục lâu đời của làng mà còn tạo không khí vui Xuân, tăng cường sự gắn kết giữa con em quê hương.

Hàng trăm người dân hào hứng nhảy xuống ao, dùng nơm và tay không bắt cá trong không khí sôi động của lễ hội (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lễ hội được quy định rõ ràng về việc tham gia và phân chia cá. Mọi người đăng ký đều có thể tham gia, nhưng phải tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh điều hành. Người chơi chỉ được xuống ao khi có tín hiệu bắt đầu và phải dừng ngay khi có lệnh kết thúc. Bất kỳ trường hợp sử dụng sai dụng cụ hoặc vi phạm phương thức bắt cá sẽ bị đình chỉ, thu hồi toàn bộ số cá đã bắt.

Về việc phân chia cá, con em, cháu chắt, dâu rể có gốc gác trong làng được mang về toàn bộ số cá do mình trực tiếp bắt. Khách tham gia chỉ được giữ lại một con, phần còn lại nộp cho ban tổ chức để phục vụ sinh hoạt chung. Việc kiểm soát và xác nhận đối tượng được thực hiện công khai tại hiện trường.

Hàng trăm người dân đứng kín trên bờ, dõi theo cảnh bắt cá sôi động dưới ao (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Lê Minh Thanh, một người dân trực tiếp tham gia bắt cá, không giấu được niềm vui khi bắt được con cá chép nặng khoảng 5kg. "Tôi rất vui và phấn khởi. Lễ hội không chỉ mang lại niềm vui đầu xuân mà còn giúp bà con gắn kết, giữ gìn nét đẹp truyền thống của làng", anh Thanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Lực, thành viên ban tổ chức, nhấn mạnh: "Hội nơm cá là nét văn hóa truyền thống của làng. Chúng tôi xây dựng luật lệ để bảo đảm công bằng, an toàn và giữ đúng tinh thần vốn có của lễ hội".

Anh Lê Minh Thanh vui mừng khoe con cá chép nặng gần 5kg vừa bắt được tại lễ hội (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ban tổ chức cũng yêu cầu người tham gia không chen lấn, xô đẩy; trẻ em và người cao tuổi phải có người thân đi kèm; nghiêm cấm tình trạng say rượu bia gây mất trật tự. Mọi tình huống phát sinh sẽ được xử lý theo đúng nghiêm lệ đã ban hành, nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh.