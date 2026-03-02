Quán bún bò ở TPHCM có tấm biển báo với nội dung gây sốt

Mới đây trên nhiều diễn đàn về ẩm thực, hình ảnh về tấm biển thông báo của một tiệm bún được một thực khách ghi lại, bất ngờ nhận về lượng tương tác cao. Theo nội dung của tấm biển, khách tới quán có thể được miễn phí và giảm giá nếu thuộc các trường hợp sau.

Cụ thể, trẻ nhỏ từ 0 đến 2 tuổi và cụ già từ 75 tuổi trở lên sẽ được sử dụng miễn phí. Học sinh, sinh viên nhận giảm giá 10%. Nhân viên giao hàng (shipper) giảm 20%.

Ngoài ra, người khuyết tật nhưng vẫn còn khả năng lao động được giảm 80% và người không hoặc ít khả năng lao động sẽ được miễn phí.

Tấm biển thông báo đặt tại quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, tấm biển được đặt tại các bàn ăn bên trong một quán bún bò nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ ở TPHCM.

Chị Đinh Thị Thu (sống tại phường Xóm Chiếu) cho biết đã tới đây ăn lần đầu vào năm 2024. Vị khách nhận thấy hương vị các món ăn ở mức ổn định, nhưng lý do khiến chị quay lại chỉ vì tấm biển có nội dung nhân văn.

"Có thể đây chỉ là hành động nhỏ, nhưng cũng khiến nhiều người thấy ấm lòng. Không giúp được nhiều, tôi chọn cách trở thành khách quen để ủng hộ quán", chị Thu nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Mỹ Linh chủ quán cho biết, tấm biển đã duy trì ở quán suốt 4 năm qua. Tuy nhiên thời gian gần đây, hình ảnh này bỗng xuất hiện trên một số nền tảng mạng xã hội, khiến bản thân chủ quán cũng thấy bất ngờ.

Sau thời gian học nấu ăn tại một số trung tâm lớn và mày mò tự chế biến món bún bò theo công thức riêng, chị Linh quyết định mở quán. Thời điểm quán mở đúng vào giai đoạn dịch bệnh, khiến giai đoạn đầu cơ sở kinh doanh gặp không ít khó khăn.

Khách chỉ áp dụng chương trình giảm giá hay miễn phí tối đa 3 lần trong tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên cũng thời điểm này, do chứng kiến nhiều người gặp hoàn cảnh khốn khó nhưng bản thân chưa có khả năng làm từ thiện, chị Linh muốn tìm cách nào đó để hỗ trợ. Chị lên ý tưởng và cho dán tấm biển thông báo bên trong cửa hàng.

"Khi tấm biển mới được dựng lên, nhiều người nghĩ tôi làm màu, hoài nghi. Họ nói rằng, liệu ăn bát bún miễn phí hay giảm giá có thịt hay chỉ gồm bún và nước lèo. Tuy nhiên, tôi không để tâm chuyện này quá nhiều vì vẫn muốn làm theo đúng tâm niệm", người chủ bộc bạch.

Được biết, hiện mức giá giảm giá hay miễn phí chỉ áp dụng đối với những tô bún cơ bản (giá 60.000 đồng/suất). Các món cơ bản của quán gồm bún bò thường, bún bò khô. Hương vị gần giống với bún bò Huế vì có sử dụng mắm ruốc nhưng chỉ cho lượng vừa đủ và có biến tấu để phù hợp khẩu vị khách miền Nam.

Tới nay, lượng khách tới quán duy trì ở mức ổn định, trung bình bán mỗi ngày 150-200 bát. Trong đó, khách quen của quán chiếm trên 60%.

Trước đó, một tấm biển thông báo khác xuất hiện tại một quán bún bò Huế ở Hà Nội cũng đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

Một tấm biển khác tại quán bún bò Huế ở Hà Nội (Ảnh: Hoàng Tùng).

Đó là tấm biển với nội dung thông báo về việc nhà hàng sẽ hỗ trợ người giao hàng.

Trong đó, nếu với những đơn đặt hàng qua ứng dụng, trường hợp khách không nhận, nhà hàng sẽ nhận lại đồ ăn và hoàn tiền 100% đơn hàng cho người giao hàng.

Ngoài ra, nhà hàng còn chuẩn bị sẵn áo mưa phòng trường hợp shipper đi làm nhưng quên mang theo, có thể nhận miễn phí. Lúc vắng đơn, shipper có thể vào quán ngồi nghỉ ngơi, uống nước lọc, sạc điện thoại không mất tiền...