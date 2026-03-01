Tour Trung Đông gần 100 triệu đồng, khách Việt chấp nhận hủy lo xung đột

Doanh nghiệp dừng tour, đặt an toàn lên hàng đầu

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều công ty lữ hành tại Việt Nam đã tạm dừng các tour đến Iran và Israel nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện của Summit Travel cho biết, đơn vị này dự kiến có các tour tổ chức đưa khách tới Iran vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 sắp tới.

Trước diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel, công ty quyết định tạm dừng tour tháng 3 và tiếp tục theo dõi sát tình hình cho các tháng tiếp theo.

Chợ Bazaar of Kashan - điểm du lịch nổi tiếng ở Iran (Ảnh: T.L).

Được biết, tour tới Iran trải nghiệm 8 ngày có giá hơn 86 triệu đồng/khách. Tour 14 ngày dao động từ 115 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Mức giá có thể thay đổi tùy theo tình hình.

Không chỉ Iran, nhiều tuyến điểm Trung Đông khác cũng bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Sơn - Giám đốc Công ty Vietworld Travel - cho biết công ty có sản phẩm tour tới Jordan và Ai Cập. Tuy nhiên, do những diễn biến căng thẳng trong khu vực, doanh nghiệp đã dừng các tour đi hai nước này từ đầu tháng 3.

“Chúng tôi đã thông báo với khách để dừng tour đi Jordan, Ai Cập do ảnh hưởng của xung đột. Các khách hàng đều đã nhận được thông tin này”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, an toàn của hành khách được đặt lên hàng đầu nên công ty quyết định tạm ngừng tour cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

“Đây là điều kiện bất khả kháng. Khách hàng có thể lựa chọn bảo lưu tiền tour để sử dụng khi hành trình mở lại hoặc nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đại diện một đơn vị chuyên tổ chức tour Iran và một số nước Trung Đông cho biết đây là dòng sản phẩm khá đặc thù. Khách Việt có thể tự liên hệ để đi trải nghiệm cá nhân nhưng hơi khó khăn.

"Khách chọn đi những tour này thường là người có thu nhập tốt, mê trải nghiệm các điểm đến độc lạ khác với thông thường. Nhiều đoàn thường yêu cầu phải có hướng dẫn viên người Việt đi cùng, am hiểu về các tuyến điểm", vị đại diện cho hay.

Bên cạnh lợi thế là tuyến điểm mới lạ, một số đơn vị lữ hành thừa nhận việc triển khai tour Iran gặp không ít khó khăn vì liên quan tới yếu tố bất ổn chính trị, chấp nhận có thể phải dừng tour bất cứ lúc nào nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Du khách chấp nhận hoãn tour ngắm hoa đào Pakistan vì lo ngại rủi ro

Không chỉ Iran, một số tour tới Pakistan thời điểm này cũng phải hoãn sát ngày khởi hành.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía đơn vị lữ hành Fit Tour cho biết doanh nghiệp đã quyết định tạm hoãn tour Pakistan mùa hoa anh đào dự kiến khởi hành ngày 27/3. Nguyên nhân xuất phát từ căng thẳng leo thang giữa Pakistan và Afghanistan, với các cuộc không kích và tuyên bố cứng rắn gần đây.

Đây là đoàn duy nhất của doanh nghiệp đến Pakistan trong mùa hoa anh đào năm nay, đạt khoảng 80% công suất với 12/15 khách đăng ký.

Thung lũng hoa khoe sắc hồng rực rỡ ở Pakistan (Ảnh: Levu Tran).

Những năm gần đây, Pakistan nổi lên là điểm ngắm hoa anh đào mới lạ bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, yếu tố an toàn buộc phải đặt lên hàng đầu.

Ca sĩ Đoan Trường là một trong những khách đã đăng ký tour Pakistan khởi hành ngày 27/3. Anh cho biết đã chờ hai năm để tham gia hành trình này, nhưng chấp nhận hủy khi doanh nghiệp thông báo dừng tour.

“Dù hơi tiếc, tôi nghĩ quyết định của công ty là hợp lý. Thà không đi còn hơn đi trong lo lắng”, anh chia sẻ.

Tour Pakistan ca sĩ Đoan Trường đăng ký có giá khoảng 69,9 triệu đồng/người (từ 27/3 đến 5/4). Mỗi năm, các công ty chỉ tổ chức hai đợt chính đến đất nước này: Cuối tháng 3 - đầu tháng 4 (mùa xuân) và khoảng tháng 9-10 (mùa thu), mỗi mùa 1-2 đoàn.

Vì vậy, nếu lỡ tour tháng 3 này, nam ca sĩ phải chờ đến tháng 9-10 mới có cơ hội đi tiếp. Dù vậy, nam ca sĩ đánh giá việc hủy sớm là cách làm thận trọng, bởi nếu du lịch mà tâm lý bất an thì chuyến đi cũng không trọn vẹn. "An toàn của hành khách phải đặt lên trước hết", anh bộc bạch.

Là người thường xuyên du lịch, anh từng nhiều lần rơi vào tình huống du lịch trùng thời điểm xảy ra biến cố, như ở Ai Cập khi có vụ đánh bom gần điểm tham quan, tại Budapest lúc xảy ra vụ chìm phà trên sông Danube hay phải vào hầm trú ẩn trong chuyến đi Israel trước đây.

“Nếu biết trước khu vực đang căng thẳng, đặc biệt có nguy cơ ảnh hưởng đường bay, tôi sẽ chủ động tránh”, anh nói.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Pakistan nhìn từ trên cao (Ảnh: Levu Tran).

Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới xuất hiện bất ổn địa chính trị, các tuyến điểm mới nổi nhưng tiềm ẩn rủi ro dễ chịu tác động nhất. Không chỉ doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng, du khách cũng ngày càng ưu tiên yếu tố an toàn hơn giá cả hay sự mới lạ.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện an toàn.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân đang ở Iran, Israel và khu vực liên quan được đề nghị giữ liên hệ, thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan đại diện Việt Nam, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước và Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.