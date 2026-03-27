Hoa giấy nhuộm hồng tuyến đường ra biển ở TPHCM

Những ngày cuối tháng 3, du khách đến với biển Vũng Tàu không khỏi choáng ngợp trước những giàn hoa giấy rực rỡ trên các tuyến đường cửa ngõ như Võ Nguyên Giáp và đường 3/2 (phường Phước Thắng).

Đây là trục giao thông quan trọng, kết nối từ khu vực Bà Rịa ra biển Vũng Tàu. Trên dải phân cách giữa đường, những giàn hoa giấy được trồng đồng bộ, khoe sắc quanh năm, tạo nên điểm nhấn cảnh quan nổi bật ngay từ cửa ngõ.

Theo người dân địa phương, thời điểm cuối tháng 3 là lúc hoa giấy nở rộ nhất. Những chùm hoa hồng rực phủ kín các tán cây, tạo nên một “con đường hoa” kéo dài, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Không chỉ là các giàn hoa thấp, dọc hai tuyến đường còn có hàng trăm cây hoa giấy cổ thụ cao khoảng 3-4m, tuổi đời hơn 10 năm.

Các cây được chăm sóc, tạo tán tròn đều, dày như những khối cầu tự nhiên. Toàn bộ phần tán gần như được bao phủ bởi sắc hoa hồng nổi bật, trong khi thảm cỏ và cây xanh trên dải phân cách được cắt tỉa gọn gàng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị xanh-sạch-đẹp.

Nhiều du khách khi đặt chân đến Vũng Tàu tỏ ra thích thú với tuyến đường rợp sắc hoa.

Chị Lê Trúc Linh (22 tuổi, Đồng Nai) cho biết rất ấn tượng với sự đầu tư cảnh quan của địa phương. Theo chị Linh, việc trồng hoa giấy ngay tại cửa ngõ giúp tạo cảm giác hứng khởi, tò mò cho du khách ngay từ khi vừa đến.

Tuy nhiên, chị Linh cũng bày tỏ tiếc nuối khi các giàn hoa nằm trên dải phân cách giữa làn ô tô, khiến việc dừng lại chụp ảnh gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dưới cái nắng của tháng 3, màu hồng của hoa giấy làm nổi bật tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Những tán cây hoa giấy có kích thước đồng đều, cho thấy sự tỉ mỉ của các nhân viên chăm sóc cây xanh.

Để duy trì vẻ đẹp này, lực lượng chăm sóc cây xanh thường xuyên tưới nước, cắt tỉa công phu, đảm bảo hoa giấy luôn phát triển tốt và nở đều.

Những giàn hoa giấy rực rỡ trên các tuyến đường cửa ngõ không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn là lời mời gọi thân thiện của phố biển Vũng Tàu.

Không chỉ riêng khu vực trung tâm, nhiều tuyến đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũ như Bà Rịa, Long Hải, Phước Hải… cũng được chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng và cải thiện cảnh quan nhằm thu hút khách du lịch.

Điển hình như tuyến Nguyễn Tất Thành (đường ven biển 994) đoạn qua xã Long Hải vừa được mở rộng lên 6 làn xe, trên dải phân cách được trồng hoa và cây xanh, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, hấp dẫn cho vùng ven biển.